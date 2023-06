El a fost întrebat marţi, 20 iunie, la Prima News, despre faptul că ultimul act semnat ca ministru al mediului a fost cel de îndepărtare a 426 de exemplare. Concret, atâția urși pot fi împușcați de vânători, fără a exista dovezi că animalele reprezintă un pericol pentru om.

„Un lucru este cert, intervenţia preventivă este absolut necesară. Este inadmisibil ca statul român să intervină doar după ce se produc nenorociri, catastrofe. Este inadmisibil ca toţi fermierii să se culce seara cu frica că noaptea, stâna, oile, vacile, porumbul, culturile vor fi distruse de aceste animale sălbatice”, a spus Tanczos Barna, potrivit news.ro.

El a adăugat că, de la 4.000 de urşi în 2007, România a ajuns în prezent la peste 8.000. „Numărul de exemplare de urs creşte treptat, an de an, zi de zi, lună de lună, în România. Am ajuns de la 4.000 în 2007 la 8.000 şi ceva, conform ultimelor estimări”, a menționat fostul ministru al Mediului.

„Vom ajunge să avem urşi la Constanţa şi vom ajunge să avem urşi care să facă baie în Delta Dunării”, a mai spus el.

14 oameni au fost uciși de urși în perioada 2016-2021, iar 158 au fost răniți, potrivit celor mai recente date ale Ministerului Mediului

