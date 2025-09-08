Ravioli sunt paste italiene de formă pătrată, cu un aluat subțire umplut cu diverse ingrediente, brânză, carne sau legume, și servite de obicei cu sos. Originare din Italia, ravioli au apărut pentru prima dată în secolul al XIV-lea și sunt populare în întreaga lume, putând fi cumpărate proaspete, ambalate sau congelate.

Guvernul german analizează revizuirea stocurilor naționale de alimente în cadrul pregătirilor pentru un potențial conflict cu Rusia.

Ministrul agriculturii și alimentației, Alois Reiner, 60 de ani, a propus „adăugarea de conserve gata de consum în rezervele naționale”.

Propunerea demnitarului german sugerează includerea unor alimente precum ravioli și linte, care pot fi încălzite și consumate imediat.

Actualele rezerve germane constau, în principal, din cereale și leguminoase uscate, care necesită timp de preparare. Ministrul consideră că sunt necesare soluții mai rapide în situații de criză.

Costurile estimate ale proiectului se ridică la aproximativ 105 milioane de dolari.

Reiner intenționează să implice marile lanțuri comerciale în depozitarea și logistica noilor stocuri. El subliniază că această măsură nu vizează doar scenarii de război, ci și alte situații de urgență, de la dezastre naturale la accidente nucleare.

Recomandări Cazul controversat al gemenelor exmatriculate, cu nota 4 la purtare pentru bullying. Cum a reușit mama elevelor să le „salveze” anul școlar

Dezbaterea privind „rezerva de ravioli” are loc pe fondul unei ample reforme militare în Germania. Țara plănuiește să fie complet pregătită până în 2029 pentru o posibilă invazie rusă a NATO.

În acest scop, autoritățile cresc cheltuielile militare, sporesc producția de armament și discută reintroducerea serviciului militar obligatoriu.

Autoritățile recomandă în prezent cetățenilor să păstreze acasă provizii pentru cel puțin 3 zile, ideal pentru 10 zile, precum și medicamente, lumânări și un radio cu baterii.

Protecția civilă este o problemă acută în Germania. Din 2.000 de buncăre construite în timpul Războiului Rece, doar 579 mai sunt funcționale, putând adăposti mai puțin de 0,5% din populație.

Prin comparație, Finlanda dispune de aproximativ 50.000 de adăposturi pentru 85% din locuitori.

Autoritățile germane plănuiesc să adapteze stații de metrou, subsoluri și parcări subterane ca adăposturi și să creeze un catalog digital al acestora pentru o aplicație specială.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE