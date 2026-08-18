Măsura, care prevede acordarea a circa 314 dolari americani, este justificată prin creșterea economică semnificativă generată de dezvoltarea accelerată a Inteligenței Artificiale.

Ajutorul financiar, descris de Lai drept o „distribuție universală în numerar”, va face parte dintr-un buget pe 2027 care prevede o creștere a cheltuielilor cu 235,7 miliarde de dolari taiwanezi (7,407 miliarde de dolari americani).

„Dividendul AI trebuie împărțit la întreaga populație”, a declarat președintele taiwanez, subliniind că bugetul va rămâne echilibrat, fără a genera o creștere a datoriei publice.

Fiecare cetățean va decide liber cum va folosi suma primită. „Modul în care fiecare persoană și familie utilizează acești 10.000 de dolari taiwanezi depinde de fiecare: pot fi folosiți pentru a plăti educația copiilor, a îngriji persoanele în vârstă, a ușura poverile familiale sau pentru a crește consumul și a sprijini afacerile locale”, a explicat Lai Ching-te.

Planul vine pe fondul unei creșteri economice spectaculoase a Taiwanului, estimată la 11,05% pentru anul 2026, conform prognozelor oficiale.

Dacă această estimare se confirmă, ar fi cea mai bună performanță economică a insulei din ultimele aproape patru decenii.

De altfel, Taiwan beneficiază masiv de expansiunea Inteligenței Artificiale, fiind gazda unor giganți tehnologici precum TSMC, cel mai mare producător mondial de semiconductori avansați, și Foxconn, lider în producția de dispozitive electronice și servere AI.

În prima jumătate a acestui an, exporturile de componente și dispozitive tehnologice ale Taiwanului au crescut cu peste 47% față de aceeași perioadă din 2025. Creșterea impresionantă a exporturilor este un alt argument pentru măsura economică anunțată de autorități.

Nu este prima dată când Taiwanul implementează un astfel de program. În 2025, insula a distribuit ajutoare similare, tot de 10.000 de dolari taiwanezi per persoană, ca parte a unui buget menit să reducă impactul tarifelor vamale americane și al inflației.

Atunci, de acest sprijin au beneficiat nu doar cetățenii taiwanezi, ci și rezidenții permanenți străini și soții străini cu permise de ședere.

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