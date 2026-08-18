Cheloo a vorbit despre primele sale impresii din sezonul 2026 al emisiunii „Asia Express – Drumul Mătăsii”. Artistul recunoaște că aventura este mai dificilă decât se aștepta și că multe dintre situațiile din competiție îl frustrează, însă spune că nu ia în calcul să abandoneze.

Cheloo se numără printre concurenții sezonului 2026 al emisiunii „Asia Express – Drumul Mătăsii”, unde face echipă cu bunul său prieten Mihai Ban. Artistul a vorbit despre experiența din competiție și nu a încercat să ascundă faptul că aventura este una dificilă. Din răspunsurile sale reiese că nu toate momentele trăite pe traseu sunt pe placul său.

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Întrebat dacă experiența este mai grea sau mai ușoară decât se aștepta, Cheloo a răspuns fără să stea prea mult pe gânduri.

Reporter: „Mai greu sau mai ușor decât te-ai așteptat?”

Cheloo: „Mai nu-mi place”

Nici întrebarea despre primul cuvânt care îi vine în minte atunci când aude „Asia Express” nu a primit un răspuns prea optimist.

Reporter: „Primul cuvânt care îți vine în minte când spui Asia Express”.

Cheloo: „Băga-mi-aș”.

Odihnă sau mâncare? Răspunsul lui Cheloo

Condițiile din competiție îi pun la încercare pe concurenți, iar odihna și mâncarea sunt printre lucrurile importante pe traseu. Întrebat ce ar prefera dintre mai multă odihnă și mai multă mâncare, Cheloo a avut un răspuns scurt: „Nu știu, că încep să mă obișnuiesc”.

Deși spune că se adaptează treptat, artistul nu ascunde că experiența îl pune în situații pe care nu le consideră tocmai plăcute.

Ce spune despre echipa cu Mihai Ban

Cheloo participă la „Asia Express” alături de Mihai Ban, prietenul său și partenerul alături de care a participat și la Raliul Dakar.

Relația dintre cei doi este deja construită în jurul unor experiențe dificile, însă nici de această dată Cheloo nu a ratat ocazia de a răspunde într-o manieră ironică atunci când a fost întrebat cum descrie echipa lor. „Eu și Ban… O alegere… Nu-l merit”.

Ce îl face să continue când lucrurile devin dificile

În ciuda frustrărilor, Cheloo spune că nu se gândește să renunțe. Artistul consideră că ceea ce îl ajută să meargă mai departe este o trăsătură pe care și-a format-o în timp. „Încăpățânarea cu care m-am construit în fiecare zi a vieții mele”, a spus Cheloo.

Pentru el, dorința de a continua pare să fie mai puternică decât disconfortul provocat de competiție.

„Totul e frustrant, nu îmi place nimic, dar nu renunț”

Întrebat care este cel mai frustrant lucru din „Asia Express”, Cheloo nu a indicat o anumită probă, o destinație sau o situație întâlnită pe traseu. Răspunsul său a fost cât se poate de direct: „Totul e frustrant, nu îmi place nimic, dar nu renunț”.

Declarațiile lui Cheloo conturează astfel o experiență intensă, în care dificultățile sunt numeroase, dar abandonul nu reprezintă, cel puțin deocamdată, o opțiune. Noul sezon „Asia Express – Drumul Mătăsii” are premiera pe 6 septembrie 2026, la Antena 1.

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