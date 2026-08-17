Este pentru prima dată când președinta CCR recunoaște în mod clar și asumat că întâlnirea separată cu Bolojan, din biroul președintelui Senatului, a existat.

„Am adresat o întrebare dacă ar fi posibil ca, din toată clădirea aceea, pe cinci, șase etaje să fie alocate, nu știu, una, două încăperi, spații administrative și pentru Curtea Constituțională. Unele chestiuni se pot rezolva și prin schimb de documente, prin corespondență. Altele se pot rezolva telefonic, dar aspectele acestea legate de care birouri, unde și cum, pentru astea chiar trebuie să discuți”, a afirmat Simina Tănăsescu.

Ea a susținut apoi că nu a cerut întrevederea cu premierul în mod particular: „Am adresat o întrebare la Secretariatul General al Guvernului, dar pentru a stabili modul în care ar fi posibil, fie și doar teoretic, să beneficiem de spații adiționale, era necesară o întâlnire”.

Tănăsescu a mai susținut că nu a avut când să facă publică discuția cu premierul Bolojan: „Înțeleg că a fost o ședință extraordinară (n.red. de Guvern). Am aflat de ordinea de zi prin mijloacele uzuale, iar între momentul în care s-a terminat ședința de guvern și momentul în care a avut loc întâlnirea, nici nu știu dacă a trecut mai mult de o oră, o oră și ceva…. Fizic n-aveam când să anunț”.

Întrebată dacă întâlnirea s-a produs într-un moment potrivit, ținând cont că peste trei zile CCR urma să dea verdictul pe Legea ANI, președinta CCR a replicat: „Poate fi și asta o întrebare legitimă […]. Numai că situația foarte constrângătoare în care ne aflăm nu datează doar de o zi, de două, datează de un an de zile. Ea a devenit extrem de acută de la începutul lunii august, iar hotărârea de guvern s a adoptat în acea zi”.

Totodată, Simina Tănăsescu a refuzat să ia în calcul varianta demisiei: „Eu nu am luat o niciodată”.

Întâlnirea dintre președinta CCR și premierul Bolojan a avut loc cu trei zile înainte ca CCR să dea verdictul pe Legea ANI

Reamintim că vineri, 14 august, în plină criză politică, senatorul PSD, Daniel Zamfir, a scris pe Facebook despre întâlnirea care nu a fost anunțată oficial: „Ce a căutat azi președinta CCR în biroul dlui Abrudean (n.red. Mircea Abrudean, președintele Senatului din partea PNL), să se întâlnească cu Bolojan???. „Întâmplător”, dna Simina Tănăsescu și-a repartizat ei însăși dosarul care se dezbate luni pe legea ANI!”.

Sâmbătă, 15 august, Zamfir a revenit cu un mesaj pentru Ilie Bolojan: „În lipsa dlui Abrudean, plecat la Cluj, ai chemat-o pe președinta CCR, vineri, la sfârșitul programului, ferit de ochii presei, în biroul președintelui Senatului, care este în aceeași clădire cu CCR și are și o intrare prin spate”.

Libertatea a cerut sâmbătă, 15 august, un punct de vedere președintei CCR, Simina Tănăsescu, în care să clarifice dacă s-a văzut sau nu cu premierul Bolojan. Aceasta nu a răspuns mesajului, dar la scurt timp Curtea Constituțională a transmis un prim comunicat în care nu a negat întrevederea dintre cei doi.

„Președinta Curții Constituționale a României, doamna prof. univ. dr. Elena-Simina Tănăsescu, respinge ferm și categoric orice speculatie privind discutarea cauzelor aflate pe rolul Curtii in afara cadrului strict legal”, a transmis CCR în primul comunicat din weekend.

O zi mai târziu, duminică, 16 august, 16 președinți de Curți de Apel și 50 de președinți de Tribunale au cerut Curții Constituționale să clarifice discuțiile purtate înainte ca CCR să decidă asupra Legii ANI și s-a făcut trimitere la demisia din 2018 a Siminei Tănăsescu, pe atunci consilierul fostului președinte Klaus Iohannis.

Tot pe 16 august, dar seara, CCR a venit cu noi explicații. Dacă ziua precedentă nu a negat întâlnirea dintre cei doi, de această dată a precizat și ce s-a discutat: „Întâlnirile președintei Curții Constituționale cu reprezentanți ai autorității executive au ca obiect exclusiv aspecte care țin de buna organizare, administrare și desfășurare a activității instituției, în limitele competențelor prevăzute de lege”.

Iar luni, 17 august, CCR a decis că amendamentul PSD care îl poate lăsa pe Dominic Fritz fără mandatul de primar al Timișoarei, este constituțional. Inițial, judecător-raportor era chiar Simina Tănăsescu, dar, în urma scandalului, i-a cedat rolul judecătorului Csaba Asztalos.

Simina Tănăsescu a fost aleasă preşedinte al Curţii Constituţionale în iulie 2025, pentru un mandat de trei ani. Ea a fost numită judecător la CCR în 2019 de Klaus Iohannis și a devenit prima femeie care ocupă











Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Wow, cine ar fi crezut? Alexandru Nazare (45 de ani), ministrul de Finanțe, se va căsători cu o artistă tânără, foarte frumoasă și...cunoscută! Cine este, de fapt, femeia care l-a cucerit iremediabil pe politicianul pe care mulți și l-ar dori premier
Viva.ro
Wow, cine ar fi crezut? Alexandru Nazare (45 de ani), ministrul de Finanțe, se va căsători cu o artistă tânără, foarte frumoasă și...cunoscută! Cine este, de fapt, femeia care l-a cucerit iremediabil pe politicianul pe care mulți și l-ar dori premier
Ce apariție incendiară! Elena Udrea s-a afișat într-un costum de baie super decupat la 52 de ani! Un trup sculptat, zero inhibiții și imagini care au făcut prăpăd pe rețelele sociale!
Unica.ro
Ce apariție incendiară! Elena Udrea s-a afișat într-un costum de baie super decupat la 52 de ani! Un trup sculptat, zero inhibiții și imagini care au făcut prăpăd pe rețelele sociale!
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
Elle.ro
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
gsp
Apelul lui Garry Kasparov ar provoca prăpăd în Rusia pentru „păpușa lui Vladimir Putin”: „Așa ar simți serios problemele”
GSP.RO
Apelul lui Garry Kasparov ar provoca prăpăd în Rusia pentru „păpușa lui Vladimir Putin”: „Așa ar simți serios problemele”
De ce și-au organizat ceremonia în living » Primele imagini de la căsătoria lui Ronaldo cu Georgina
GSP.RO
De ce și-au organizat ceremonia în living » Primele imagini de la căsătoria lui Ronaldo cu Georgina
Parteneri
WOW! Nicușor Dan, în bermude, adidași și tricou sport, în vizită la rude! Dar stai să o vezi pe Prima Doamnă! Nimeni nu i-a suprins așa până azi
Libertateapentrufemei.ro
WOW! Nicușor Dan, în bermude, adidași și tricou sport, în vizită la rude! Dar stai să o vezi pe Prima Doamnă! Nimeni nu i-a suprins așa până azi
Ca pe vremuri! Elena Udrea, în cel mai decupat costum de baie, pe Litoral! A atras toate privirile alături de fiica ei, Eva, o mică fashionistă, și de Adrian Alexandrov
Avantaje.ro
Ca pe vremuri! Elena Udrea, în cel mai decupat costum de baie, pe Litoral! A atras toate privirile alături de fiica ei, Eva, o mică fashionistă, și de Adrian Alexandrov
A îmbrăcat doar o salopetă din plasă! Loredana Groza, apariție fără inhibiții la 56 de ani: «Mâine nu e o nouă zi» [GALERIE FOTO]
Tvmania.ro
A îmbrăcat doar o salopetă din plasă! Loredana Groza, apariție fără inhibiții la 56 de ani: «Mâine nu e o nouă zi» [GALERIE FOTO]

Știri România

Parteneri
CCR a votat 5-3 pentru amendamentul care îl lasă pe Fritz fără mandat. Cine a fost pentru și cine împotrivă SURSE
Adevarul.ro
CCR a votat 5-3 pentru amendamentul care îl lasă pe Fritz fără mandat. Cine a fost pentru și cine împotrivă SURSE
Decizia UEFA pentru Istvan Kovacs după scandalul uriaș din Champions League
Fanatik.ro
Decizia UEFA pentru Istvan Kovacs după scandalul uriaș din Champions League
Ministerul Finanțelor aprobă bonificația de 3% pentru impozitele din 2025
Financiarul.ro
Ministerul Finanțelor aprobă bonificația de 3% pentru impozitele din 2025
Parteneri
La 70 de ani, celebrul actor iubește din nou! Imaginile în care apare alături de noua iubită, cu 30 de ani mai tânără, au surprins o lume întreagă
Elle.ro
La 70 de ani, celebrul actor iubește din nou! Imaginile în care apare alături de noua iubită, cu 30 de ani mai tânără, au surprins o lume întreagă
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Unica.ro
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Răspunsul lui Ilie Bolojan i-a lăsat mască și pe reporteri. A fost întrebat de partenera lui de viață, Ioana Fâșie, iar ce a urmat a generat un val de reacții
Viva.ro
Răspunsul lui Ilie Bolojan i-a lăsat mască și pe reporteri. A fost întrebat de partenera lui de viață, Ioana Fâșie, iar ce a urmat a generat un val de reacții

Monden

Parteneri
Iulia Pârlea, apariție incendiară pe plajă! Prezentatoarea PRO TV a pozat fără inhibiții, iar fanii au reacționat imediat: „Ești superbă!” [GALERIE FOTO]
TVMania.ro
Iulia Pârlea, apariție incendiară pe plajă! Prezentatoarea PRO TV a pozat fără inhibiții, iar fanii au reacționat imediat: „Ești superbă!” [GALERIE FOTO]
Vlad și Ionuț au murit înecaţi la Olimp sub ochii surorii lor. Îi trimiseră mamei lor o ultimă fotografie
ObservatorNews.ro
Vlad și Ionuț au murit înecaţi la Olimp sub ochii surorii lor. Îi trimiseră mamei lor o ultimă fotografie
Ultima oră! Ce a făcut nepotul lui Mircea Rednic cu o seară înainte să moară subit, cu doar 12 ore înainte de nuntă! Ce scrie în certificatul medico-legal
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Ce a făcut nepotul lui Mircea Rednic cu o seară înainte să moară subit, cu doar 12 ore înainte de nuntă! Ce scrie în certificatul medico-legal
Parteneri
Apelul lui Garry Kasparov ar provoca prăpăd în Rusia, inclusiv pentru „păpușa lui Vladimir Putin”: „Așa ar simți serios problemele”
GSP.ro
Apelul lui Garry Kasparov ar provoca prăpăd în Rusia, inclusiv pentru „păpușa lui Vladimir Putin”: „Așa ar simți serios problemele”
Aryna Sabalenka a pozat pentru Time, pe tocuri și în costum de baie, pe un teren de baschet
GSP.ro
Aryna Sabalenka a pozat pentru Time, pe tocuri și în costum de baie, pe un teren de baschet
Parteneri
A făcut GRĂTAR și a ajuns într-o situație neașteptată! Ce a pățit un turist în Creta
Mediafax.ro
A făcut GRĂTAR și a ajuns într-o situație neașteptată! Ce a pățit un turist în Creta
UPDATE Zi decisivă pentru Călin Georgescu! Fostul candidat la prezidențiale află dacă va fi judecat pentru tentativă de lovitură de stat
StirileKanalD.ro
UPDATE Zi decisivă pentru Călin Georgescu! Fostul candidat la prezidențiale află dacă va fi judecat pentru tentativă de lovitură de stat
Nepotul lui Mircea Rednic a murit cu câteva ore înainte de nuntă! Marius Totolici s-a stins în somn la doar 37 de ani. Ce a arătat autopsia?
Wowbiz.ro
Nepotul lui Mircea Rednic a murit cu câteva ore înainte de nuntă! Marius Totolici s-a stins în somn la doar 37 de ani. Ce a arătat autopsia?
Promo
Ruptura de menisc. Cum apare și cum poate fi tratată
Advertorial
Ruptura de menisc. Cum apare și cum poate fi tratată
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Advertorial
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Parteneri
Vești tot mai triste despre Joe Biden. Fiul fostului președinte confirmă că boala a avansat: „Cancerul s-a răspândit și îi provoacă dureri”
Wowbiz.ro
Vești tot mai triste despre Joe Biden. Fiul fostului președinte confirmă că boala a avansat: „Cancerul s-a răspândit și îi provoacă dureri”
3 zodii dau lovitura până în decembrie! Averile vin din toate direcțiile: Norocul financiar le schimbă complet finalul de an
Redactia.ro
3 zodii dau lovitura până în decembrie! Averile vin din toate direcțiile: Norocul financiar le schimbă complet finalul de an
Mircea Abraham, fostul căpitan al naționalei de volei, s-a stins din viață la doar 53 de ani
KanalD.ro
Mircea Abraham, fostul căpitan al naționalei de volei, s-a stins din viață la doar 53 de ani

Politic

Parteneri
Cei mai bine plătiți lucrători din Iași au fost creați de Justiție. Ei nu văd însă banii din cauză că muncesc pe datorie
ZiaruldeIasi.ro
Cei mai bine plătiți lucrători din Iași au fost creați de Justiție. Ei nu văd însă banii din cauză că muncesc pe datorie
Tribunalul Cluj a stabilit ziua decisivă pentru CFR! Când începe oficial drumul spre insolvență. Falimentul, scenariul de coșmar
Fanatik.ro
Tribunalul Cluj a stabilit ziua decisivă pentru CFR! Când începe oficial drumul spre insolvență. Falimentul, scenariul de coșmar
Trump spune că șoferii de mașini electrice au o boală. Declarația stârnește valuri de ironii online
Spotmedia.ro
Trump spune că șoferii de mașini electrice au o boală. Declarația stârnește valuri de ironii online