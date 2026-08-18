„Începând de ieri (luni – n.r.), au fost repuse în funcțiune grupul 4 de la Rovinari, precum și grupul de rezervă de la Paroșeni, contribuind astfel la creșterea capacităților disponibile pentru producerea de energie electrică.

În acest moment, situația energetică este sub control. Capacitățile de producție disponibile funcționează la capacitate maximă și contribuie la compensarea indisponibilizării reactorului 2 al CNE Cernavodă”, se arată în comunicatul de presă transmis marți de Ministerul Energiei.

Totodată, producția de energie electrică pe bază de gaze naturale se menține la un nivel ridicat, iar condițiile meteorologice favorabile susțin o producție bună din surse fotovoltaice, mai arată documentul.

Astfel, capacitățile de producție disponibile acoperă reactorul 2 de la CNE Cernavodă, care a fost închis controlat pe 13 august, potrivit concluziilor reuniunii Comandamentului Energetic desfășurate marți, sub coordonarea secretarului de stat Cristian Bușoi.

„Aceste elemente, coroborate cu capacitățile de import disponibile, care se mențin în parametri normali, indică faptul că, cel puțin pentru această săptămână, nu sunt anticipate probleme deosebite în ceea ce privește asigurarea aprovizionării cu energie electrică a României”, au transmis oficialii din Ministerul Energiei.

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