Friptură de vită la tigaie cu unt și ierburi

O friptură bună nu are nevoie de multe ingrediente. Secretul este să obții o crustă bine rumenită la exterior, în timp ce interiorul rămâne fraged și suculent.

În restaurante se folosesc adesea tigăi din fontă sau din oțel carbon, deoarece se încing bine și își păstrează temperatura atunci când carnea este pusă în tigaie. Acasă, poți obține un rezultat foarte bun și cu o tigaie cu fund gros.

Ingrediente pentru 2 porții

2 bucăți de antricot, vrăbioară sau mușchi de vită, de aproximativ 200-250 g fiecare

1 lingură de ulei de floarea-soarelui sau de rapiță

30-40 g de unt

2-3 căței de usturoi, ușor zdrobiți

2-3 crenguțe de cimbru sau rozmarin

sare

piper negru, proaspăt măcinat

Cum o pregătești

Usucă bine carnea. Înainte să o pui pe foc, tamponează suprafața cu un prosop de hârtie. Dacă este umedă, carnea va elimina mai mult abur și se va rumeni mai greu.

Încinge tigaia. Folosește o tigaie cu fund gros și adaugă puțin ulei de floarea-soarelui sau de rapiță. Aceste uleiuri suportă temperaturi ridicate fără să înceapă să fumege foarte repede. Când tigaia este bine încinsă, pune carnea și gătește-o pe ambele părți până când capătă o crustă rumenă și apetisantă. Timpul exact depinde de grosimea bucății și de cât de bine făcută îți place friptura.

Adaugă untul și ierburile la final. În ultimele minute, pune în tigaie untul, usturoiul zdrobit și crenguțele de cimbru sau rozmarin. Când untul se topește și devine aromat, înclină ușor tigaia și folosește o lingură pentru a turna în mod repetat untul peste carne. Această tehnică se numește basting și ajută la aromatizarea fripturii.

Lasă carnea să se odihnească. După ce o scoți din tigaie, așteaptă aproximativ 5-10 minute înainte să tai friptura. Astfel, sucurile din carne au timp să se redistribuie, iar friptura rămâne mai suculentă.

Trucul care face diferența: nu încerca să întorci carnea din minut în minut. Las-o câteva minute pe fiecare parte, astfel încât suprafața să intre bine în contact cu tigaia și să formeze crusta rumenă.

Fettuccine Alfredo cremoase

Fettuccine Alfredo Sursa foto: Shutterstock.com

Fettuccine Alfredo este unul dintre acele preparate care demonstrează că un sos cremos nu are nevoie neapărat de smântână lichidă. În varianta clasică, textura sosului vine din combinația dintre unt, parmezan și apa în care au fiert pastele. Secretul este modul în care aceste ingrediente sunt amestecate.

Ingrediente pentru 2 porții

200 g de fettuccine

50-60 g de unt

80-100 g de parmezan, ras foarte fin

aproximativ 150 ml de apă în care au fiert pastele

sare

piper negru proaspăt măcinat, după gust

Cum obții un sos catifelat

Fierbe pastele în apă cu sare. Nu este nevoie să folosești o cantitate foarte mare de apă. Dacă folosești mai puțină apă, aceasta va conține mai mult amidon după fierbere, iar amidonul te va ajuta să legi sosul.

Păstrează apa de la paste. Înainte să scurgi fettuccinele, pune deoparte aproximativ 150 ml din apa în care au fiert.

Pregătește sosul. Topește untul într-o tigaie încăpătoare, apoi adaugă parmezanul ras fin și câteva linguri de apă fierbinte de la paste.

Aici apare ceea ce bucătarii numesc o emulsie. Pe scurt, este amestecul dintre grăsimea din unt și lichidul din apa de paste. Amidonul din această apă ajută cele două ingrediente să se combine într-un sos omogen și cremos, în loc să rămână separate.

Adaugă pastele. Pune fettuccinele direct în tigaie și amestecă energic, la foc mic. Dacă sosul este prea gros, mai adaugă treptat câte puțină apă de la paste până când devine suficient de fluid pentru a acoperi uniform fiecare fir de paste. Nu trebuie să obții un sos foarte gros. La început poate părea mai lichid, dar se va lega pe măsură ce amesteci.

Nu fierbe sosul agresiv. Păstrează focul mic și evită fierberea puternică. Temperatura prea ridicată poate face parmezanul să se separe, iar sosul poate deveni granulat. La final, adaugă piper negru proaspăt măcinat, dacă îți place.

Trucul care face diferența: rade parmezanul chiar înainte de preparare și adaugă apa de la paste treptat. Aceste două detalii ajută mult la obținerea unei texturi fine și uniforme.

Pui Piccata cu sos de lămâie și capere

Pui Piccata cu sos de lămâie și capere Sursa foto: Shutterstock.com

Puiul Piccata este un preparat simplu, dar spectaculos: felii subțiri de carne rumenite rapid și servite cu un sos acrișor, aromat, pe bază de lămâie, capere și unt.

Este și unul dintre preparatele potrivite pentru o cină în timpul săptămânii, deoarece se gătește rapid.

Ingrediente pentru 2 porții

2 bucăți de piept de pui, aproximativ 400-450 g în total

3-4 linguri de făină

1 lingură de ulei de măsline

20 g de unt, pentru prăjirea puiului

150 ml de supă de pui

2 linguri de suc proaspăt de lămâie

2 linguri de capere, scurse

30-40 g de unt rece, pentru sos

2 linguri de pătrunjel proaspăt tocat

sare

piper

Cum îl prepari

Pregătește carnea. Taie pieptul de pui în felii subțiri și bate-le ușor, dacă este necesar, pentru a obține o grosime cât mai uniformă. Condimentează cu sare și piper, apoi trece fiecare bucată printr-un strat subțire de făină și scutură excesul.

Făina ajută carnea să se rumenească și contribuie ulterior la îngroșarea ușoară a sosului.

Rumenește puiul. Încinge uleiul de măsline și cele 20 g de unt într-o tigaie încăpătoare. Gătește bucățile de pui aproximativ 2-3 minute pe fiecare parte, până când sunt aurii și bine pătrunse. Scoate-le apoi pe o farfurie și păstrează-le deoparte.

Folosește aceeași tigaie pentru sos. Pe fundul tigăii vor rămâne mici bucăți rumenite de carne și făină. Nu le arunca: acestea sunt foarte aromate și vor da gust sosului.

Toarnă supa de pui și sucul proaspăt de lămâie în tigaie și amestecă, desprinzând cu o spatulă bucățile rumenite de pe fund. Adaugă caperele și lasă lichidul să fiarbă câteva minute, până când scade aproximativ la jumătate și devine mai concentrat.

Încorporează untul la final. Oprește focul și adaugă cele 30-40 g de unt rece, tăiat în cuburi. Amestecă până când untul se topește și sosul devine fin și lucios.

Pune din nou puiul în tigaie și lasă-l aproximativ un minut în sos, cât să se încălzească și să absoarbă aromele. La final, presară pătrunjel proaspăt tocat.

Trucul care face diferența: gustă sosul înainte de a adăuga sare. Caperele sunt deja sărate, iar supa de pui poate conține, la rândul ei, suficientă sare.

De ce merită să încerci aceste rețete acasă

Preparatele de restaurant nu presupun întotdeauna tehnici complicate. În multe cazuri, rezultatul depinde de câteva detalii ușor de aplicat: o tigaie bine încinsă, carne uscată înainte de gătire, controlul temperaturii și folosirea apei de la paste pentru a lega sosul.

În plus, atunci când gătești acasă, ai control asupra ingredientelor, cantității de sare și grăsimilor folosite.

Cu puțină atenție la tehnică, preparate aparent sofisticate, de la o friptură de vită cu unt și ierburi până la paste Alfredo sau pui Piccata, pot deveni rețete accesibile pentru orice bucătărie.

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