La 26 de ani, Cristina Ionașcu spune că oamenii au ajuns să creadă despre ea că „se joacă cu lumea”. Adevărul, spune ea, este însă cu totul altul!

„Din cauza faptului că am fost rănită, mi-am pus niște măști cu care știu cum să mă joc. Dacă te joci cu mine, nu o să-mi dau niciodată masca jos”, a spus Cristina Ionașcu în exclusivitate pentru Libertatea.

Experiențele din trecut au făcut-o să fie mult mai atentă la oamenii pe care îi lasă să se apropie de ea. În spatele umorului și atitudinii relaxate se află, de fapt, un mecanism de protecție pe care spune că l-a construit în timp. Pentru tânără, vulnerabilitatea nu vine ușor. Iar faptul că a intrat într-un reality show în care relațiile se formează într-un timp scurt nu înseamnă că este pregătită să renunțe la toate barierele.

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Totuși în timpul experienței de la „Burlacii: Foc în Paradis” a existat cel puțin un om în fața căruia spune că a reușit să lase garda jos. „Față de el m-am deschis cel mai mult”, a recunoscut Cristina Ionașcu pentru Libertatea.

Declarația vine după o perioadă în care viața sentimentală a tinerei a trecut printr-o schimbare importantă. Ultima ei relație s-a încheiat cu aproximativ o lună și jumătate înainte de participarea la filmări, după un an și jumătate alături de un bărbat cu 14 ani mai în vârstă decât ea. Concurenta de la „Burlacii: Foc în Paradis” consideră că diferența de vârstă a ajuns, în cele din urmă, să își spună cuvântul.

Iar din toamnă ea apare la PRO TV fără să își pună presiunea că trebuie să plece neapărat din emisiune într-o relație. Pentru Cristina Ionașcu provocarea este mai degrabă despre experiență, oameni noi și posibilitatea de a vedea dacă, într-un context atât de diferit, poate apărea o conexiune reală.

„Burlacii: Foc în Paradis” debutează pe 14 septembrie 2026, de la ora 23.00, la PRO TV și pe VOYO.

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