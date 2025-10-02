Fereastra termică

Astfel, judecătorii au decis că un număr uriaș de automobile diesel, inclusiv cele implicate în scandalul Dieselgate și care au trecut prin proceduri de remediere din partea producătorilor auto, sunt ilegale şi ar trebui scoase din circulaţie.

Dar Agenţia Germană de Mediu (DUH) a contestat în instanţă actele administrative ale KBA, prin care erau acceptate modificările realizate la motoare afectate. Motorul diesel are o aşa-numită fereastră termică, când îşi deconectează recircularea gazelor de eşapament prin sistemul EGR. Acest lucru se întâmplă când motorul e încă rece, dar şi atunci când afară se înregistrează mai puţin de 10 grade Celsius.

Explicaţia era una tehnică – la asemenea temperaturi, recircularea gazelor prin EGR dăunează motorului şi poate duce la uzură rapidă a acestuia. Cei de la KBA au fost de acord cu acest argument tehnic, declarând că, într-adevăr, din punctul de vedere al construcţiei motoarelor şi siguranţei, această fereastră termică e justificată.

Obligația de a modifica motoarele

Însă DUH a contestat în instanță decizia KBA, considerând-o ilegală, și astfel a luat naştere procesul care vizează toate maşinile afectate de Dieselgate. Pe lângă acestea, sunt indicate şi cele omologate anterior în baza aceloraşi standarde.

Recomandări Cum plănuiește Ioana Timofte, nepoata fostului șef SRI, să scape de dosarul delapidării de 2 milioane de euro de la CN „Controlul Cazanelor”

Agenţia a solicitat instanţei să oblige producătorii să modifice motoarele sau să dispună retragerea mașinilor din circulație. În urma procesului, producătorii au fost obligați să elimine această fereastră termică şi să asigure emisiile conforme, indiferent de temperatura motorului sau temperatura de afară.

Hotărârea instanței a bulversat piața auto. Reprezentanții KBA şi VW, dar și unele dintre principalele părţi pârâte arată că modificarea maşinilor este practic imposibilă, pentru că pe unele motoare mai vechi nu este posibil, iar pe cele mai noi ar fi extrem de scumpă şi iraţională. Totodată, această modificare ar duce la defectarea în scurt timp a motoarelor.

Cu alte cuvinte, o astfel de operaţiune obligatorie pentru motorul mașinilor diesel înseamnă, în câteva luni, o clacare inevitabilă ce se va solda cu casarea maşinii, în cele din urmă.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE