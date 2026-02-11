Ce sumă de bani vor primi artiștii din Irlanda săptămânal

Irlanda a lansat un program inovator pentru sprijinirea artiștilor, oferind un venit săptămânal de 325 de euro. Inițiativa „Venit de bază pentru artă” (BIA) va susține 2.000 de artiști eligibili, selectați aleatoriu, în cicluri de câte trei ani, potrivit The Guardian.

Ministrul Culturii din Irlanda, Patrick O’Donovan, a declarat într-un eveniment desfășurat în Dublin că aceasta este o inițiativă fără precedent.

„Este un pas uriaș înainte pe care alte țări nu îl fac”, a subliniat el. Oficialul a adăugat că proiectul reprezintă „un început” și că speră să fie extins în viitor. „Pentru prima dată în istoria statului, avem acum, pe o bază permanentă, o structură de venit de bază care va revoluționa și, în multe feluri, va diferenția Irlanda de alte țări în ceea ce privește valoarea acordată culturii și creativității”, a mai spus el.

Irlanda a implementat inițial un program-pilot pentru banii acordați săptămânal artiștilor

Programul permanent urmează unui proiect-pilot desfășurat între 2022 și 2025, care a sprijinit artiștii afectați de închiderile cauzate de pandemia de Covid-19. La acel moment, mai multe țări europene au lansat programe de sprijin pentru artiști, prin care le-au acordat bani și ajutoare.

Potrivit unui studiu citat de presa britanică, acest proiect a redus semnificativ riscul de deprivare forțată în rândul artiștilor, diminuând nivelul de anxietate și dependența de alte surse de venit.

Costurile nete ale programului-pilot, care s-au ridicat la 72 de milioane de euro, au fost recuperate prin creșterea cheltuielilor în sectorul artistic, creșterea productivității și scăderea dependenței de alte forme de asistență socială, conform unei analize comandate de guvern.

Care sunt beneficiile de care se bucură artiștii incluși în programul din Irlanda

Peter Power, membru al comitetului de conducere al Campaniei Naționale pentru Artele din Irlanda, a declarat că proiectul este un exemplu concret al impactului pe care îl poate avea stabilitatea financiară asupra artiștilor.

„Artiștii incluși în program au petrecut mai mult timp creând și mai puțin timp blocați în locuri de muncă nespecifice doar pentru supraviețuire, iar mulți dintre ei au reușit să se întrețină exclusiv prin munca lor artistică”, a explicat el.

Un sector artistic mai dinamic aduce beneficii multiple, cum ar fi o activitate economică mai intensă, o stare mentală mai bună, gândire critică și inovație, a adăugat Power.

Cum funcționează programul pentru artiști pe care îl va implementa Irlanda

Conform regulamentului, artiștii pot primi sprijin timp de trei ani dintr-o perioadă de șase ani. De exemplu, un artist selectat pentru ciclul 2026-2029 nu va putea participa la următorul ciclu, dar va putea aplica pentru cel următor.

Cu un buget inițial de 18,27 milioane de euro (16 milioane de lire sterline), programul își va deschide înscrierile în luna mai 2026, iar plățile vor începe din septembrie și se vor desfășura până în septembrie 2029.

Sprijinul financiar nu este suficient pentru a acoperi cheltuielile artiștilor

Jenny Dagg, sociolog la Universitatea Maynooth și cercetător al acestui program, a descris inițiativa drept un succes pentru toți cei implicați, dar a subliniat că sprijinul financiar oferit nu este suficient pentru a acoperi în totalitate costurile de trai ale artiștilor.

„Venitul oferit este unul suplimentar”, a explicat ea.

Chiar dacă artiștii au salutat programul, mulți au atras atenția asupra crizei locuințelor și a costului ridicat al vieții din Irlanda. În Dublin, chiriile s-au dublat din 2013, obligând mulți tineri să locuiască în continuare cu părinții lor.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE