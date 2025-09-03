Țara din Europa care vrea să renunțe la plățile cash

Albania vizează să devină prima societate fără numerar din lume până în 2030, conform unui anunț recent al prim-ministrului Edi Rama. Această ambiție ridică întrebări cu privire la fezabilitatea și implicațiile unei astfel de tranziții rapide într-o țară cu o economie încă în dezvoltare.

„Avem o ambiție: ca până la sfârșitul acestui deceniu, Albania să devină o societate fără numerar, ceea ce înseamnă că toate interacțiunile și tranzacțiile financiare sunt complet digitale”, a declarat premierul albanez, potrivit Deutsche Welle.

Contextul economic și social al Albaniei

Albania a ieșit din dictatura comunistă acum 35 de ani, iar sistemul său bancar modern este relativ nou. Bancomatele au fost introduse abia în 2004, iar multe persoane, în special din generațiile mai în vârstă, preferă încă numerarul.

Mimoza A., o locuitoare din Tirana în vârstă de 62 de ani, spune că persoanele din generația ei nu sunt obișnuite cu aceste plăți.

„Nu este obișnuit pentru persoanele de generația mea să folosească un card pentru a plăti pentru cumpărături sau la coafor. Prefer numerarul și întotdeauna îl voi prefera”, a explicat ea.

Atacul Rusiei și marea lecție neînvățată a secolului XX
Recomandări
Atacul Rusiei și marea lecție neînvățată a secolului XX

Provocări în calea tranziției către o economie fără numerar

Experții din finanțe și economie, dar și cei din securitate cibernetică ridică mai multe probleme legate de planul ambițios al lui Rama:

Economia informală – Arben Malaj, fost ministru al finanțelor, atrage atenția asupra numărului mare de plăți realizate în cash, în special în sectorul agricol.

Remitențele – O mare parte din veniturile emigranților albanezi sunt trimise în afara canalelor oficiale de plată.

Securitatea cibernetică – Besmir Semanaj, expert în securitate cibernetică, consideră planul „periculos” în contextul atacurilor cibernetice recente asupra instituțiilor guvernamentale albaneze.
Impactul asupra micilor întreprinzători – Hazis I., manager în sectorul turismului, se întreabă: „Ce să fac cu acele mici afaceri care ne furnizează legume sau brânză de la fermă pentru restaurantul nostru”.

Progresul actual în plățile electronice

Banca Albaniei a raportat o creștere a plăților electronice în ultimii zece ani. Guvernatorul Gent Sejko spune că publicul a beneficiat de costuri mai mici și produce adaptate nevoilor de plată, tocmai pentru a încuraja plățile fără bani cash.

„Publicul a beneficiat de costuri mai mici, produse adaptate nevoilor lor și acces sporit la serviciile de plată, ceea ce s-a reflectat într-o creștere cu două cifre a utilizării plăților electronice, ajungând la 21 de plăți electronice pe cap de locuitor [pe an], comparativ cu doar două în 2015”, a declarat guvernatorul Gent Sejko.

VIDEO În stațiunea bulgărească Balcic, politicienii români au același preț: „Cel mai bine se vând ăștia doi și Nicușor”
Recomandări
VIDEO În stațiunea bulgărească Balcic, politicienii români au același preț: „Cel mai bine se vând ăștia doi și Nicușor”

Cu toate acestea, acest nivel este încă departe de media UE de peste 300 de tranzacții digitale pe cap de locuitor pe an.

Obstacole în calea comerțului electronic

Semanaj subliniază limitările e-commerce-ului în Albania:

  • Platforme internaționale precum Stripe nu operează în țară
  • IMM-urile depind de bănci locale cu costuri ridicate de integrare
  • PayPal există doar pentru persoane fizice, nu și pentru afaceri
  • Aceste factori limitează accesul Albaniei la comerțul digital global.

Transformarea Albaniei într-o societate fără numerar necesită nu doar investiții în infrastructură și securitate cibernetică, ci și o schimbare culturală și educațională semnificativă. Este un proces care ar putea dura mult mai mult decât decada propusă de prim-ministrul Rama.

Deși Albania face pași către digitalizarea sistemului său financiar, tranziția către o societate complet fără numerar până în 2030 rămâne un obiectiv ambițios și controversat. Experții sugerează o abordare mai graduală, care să țină cont de realitățile economice și sociale ale țării.

Albania ar fi prima țară care renunță la cash

Dacă planul premierului ar fi pus în aplicare și ar da rezultate, Albania ar putea fi prima țară din lume care renunță la cash.

Vladimir Putin „este cel mai rău criminal de război al timpurilor noastre”. Atac fără precedent al cancelarului german Merz
Recomandări
Vladimir Putin „este cel mai rău criminal de război al timpurilor noastre”. Atac fără precedent al cancelarului german Merz

În prezent, nu există nicio țară în lume care să fi eliminat complet plata cu numerar. Totuși, unele țări, în special din Europa de Nord, cum ar fi Norvegia, Finlanda, Danemarca și Suedia, sunt foarte aproape de a deveni societăți aproape fără numerar, cu un procent extrem de mic de plăți efectuate în cash.

Aceste țări au redus semnificativ utilizarea numerarului prin dezvoltarea puternică a plăților electronice și mobile, eliminând practic bancomatele în multe zone și încurajând plățile digitale.

Cu toate acestea, niciuna dintre aceste țări nu a interzis complet numerarul din motive practice, de incluziune socială și de siguranță. De exemplu, Suedia și Norvegia au luat în considerare reintroducerea unor facilități pentru plăți în numerar, evidențiind importanța acestuia pentru persoanele care nu adoptă complet economia digitală sau în cazul unor situații de criză.

Albania, una dintre destinațiile turistice apreciate de români

Albania este o destinație turistică tot mai apreciată de români în ultimii ani, datorită combinației sale unice de peisaje naturale spectaculoase, prețuri accesibile și cultură autentică. Românii aleg Albania pentru o vacanță diferită, cu un raport excelent calitate-preț, relaxare la mare și explorări culturale, toate într-un cadru natural impresionant.

  • Riviera Albaneză oferă plaje sălbatice cu ape turcoaz, precum cele din Ksamil, Dhermi sau Himara, ideale pentru relaxare și activități acvatice.
  • Orașele istorice precum Berat și Gjirokastër, ambele incluse în patrimoniul UNESCO, atrag turiștii cu arhitectura lor specifică și bogata istorie.
  • Capitala Tirana este un mix vibrant între tradiție și modernitate, cu obiective culturale și o viață de noapte animată.
  • Munții Albanezi și lacul Koman oferă oportunități minunate pentru drumeții și croaziere pitorești.
  • Albania este populară pentru ospitalitatea localnicilor și gastronomia tradițională delicioasă.
  • Datorită zborurilor directe low-cost din România (Wizz Air, Ryanair), destinația este din ce în ce mai accesibilă pentru familii și tineri.
Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Reportajele exclusive Libertatea, promovate în jurnalul de știri Focus de la Prima TV
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Viorica Dăncilă a făcut public un detaliu extrem de dureros: „N-o să uit niciodată, te marchează pentru tot restul vieții. Eram la Strasbourg, și într-o dimineață asistenta pe care o aveam a bătut la ușă…” Spune că a șocat-o ce a urmat
Viva.ro
Viorica Dăncilă a făcut public un detaliu extrem de dureros: „N-o să uit niciodată, te marchează pentru tot restul vieții. Eram la Strasbourg, și într-o dimineață asistenta pe care o aveam a bătut la ușă…” Spune că a șocat-o ce a urmat
E oficial! Toți părinții trebuie să știe! Ministrul Educației, Daniel David, a anunțat clar data la care începe școala
Unica.ro
E oficial! Toți părinții trebuie să știe! Ministrul Educației, Daniel David, a anunțat clar data la care începe școala
Surpriză în showbiz! Celebra actriță s-a căsătorit cu iubita ei în cadrul unei ceremonii superbe
Elle.ro
Surpriză în showbiz! Celebra actriță s-a căsătorit cu iubita ei în cadrul unei ceremonii superbe
gsp
Ruptură definitivă! Florin Răducioiu și-a anulat nunta și s-a despărțit de Andreea. Ce spun apropiații
GSP.RO
Ruptură definitivă! Florin Răducioiu și-a anulat nunta și s-a despărțit de Andreea. Ce spun apropiații
„Colosseumul” României e gata în proporție de 70%: „Va arăta fantastic!” » Proiectul a scăpat de tăierea fondurilor guvernamentale
GSP.RO
„Colosseumul” României e gata în proporție de 70%: „Va arăta fantastic!” » Proiectul a scăpat de tăierea fondurilor guvernamentale
Parteneri
Legendarul actor Eric Roberts, fratele Juliei Roberts, în România! Ce l-a impresionat enorm aici și în ce magazin a ținut morțiș să intre. S-a dus glonț spre raionul de dulciuri, ce a zis intră în istorie!
Libertateapentrufemei.ro
Legendarul actor Eric Roberts, fratele Juliei Roberts, în România! Ce l-a impresionat enorm aici și în ce magazin a ținut morțiș să intre. S-a dus glonț spre raionul de dulciuri, ce a zis intră în istorie!
Cel mai PARȘIV bărbat din zodiac. Te minte fără remușcări, dispare și apare în viața ta când are el chef. FUGI de el dacă poți!
Avantaje.ro
Cel mai PARȘIV bărbat din zodiac. Te minte fără remușcări, dispare și apare în viața ta când are el chef. FUGI de el dacă poți!
Cum arată vila de lux a Adelei Popescu și a lui Radu Vâlcan: mobilier scump și un pat care valorează cât o mașină
Tvmania.ro
Cum arată vila de lux a Adelei Popescu și a lui Radu Vâlcan: mobilier scump și un pat care valorează cât o mașină

Alte știri

Reacția MAE, după ce Adrian Năstase și Viorica Dăncilă au stat lângă Vladimir Putin, Xi Jinping și Kim Jong-un, în China
Știri România 10:41
Reacția MAE, după ce Adrian Năstase și Viorica Dăncilă au stat lângă Vladimir Putin, Xi Jinping și Kim Jong-un, în China
Cine este noul director general al Companiei Naţionale Aeroporturi Bucureşti: mandatul său începe astăzi și este de 4 ani
Știri România 09:50
Cine este noul director general al Companiei Naţionale Aeroporturi Bucureşti: mandatul său începe astăzi și este de 4 ani
Parteneri
COVID-19 revine în forță la început de an școlar: „Avem o creștere de peste 80% pe săptămână”. Simptome neobișnuite la copii
Adevarul.ro
COVID-19 revine în forță la început de an școlar: „Avem o creștere de peste 80% pe săptămână”. Simptome neobișnuite la copii
Câți bani a primit Vladislav Blănuță la semnătură de la Dinamo Kiev și suma colosală pe care o va încasa în cei 5 ani de contract. Exclusiv
Fanatik.ro
Câți bani a primit Vladislav Blănuță la semnătură de la Dinamo Kiev și suma colosală pe care o va încasa în cei 5 ani de contract. Exclusiv
Cele mai bune cărți despre bani pentru adolescenți
Financiarul.ro
Cele mai bune cărți despre bani pentru adolescenți

Monden

Oana Roman îl condamnă pe Bursucu pentru atitudinea lui față de Tzancă Uraganu: „Eu nu te-am plăcut pe tine niciodată, nici tu pe mine”
Stiri Mondene 11:06
Oana Roman îl condamnă pe Bursucu pentru atitudinea lui față de Tzancă Uraganu: „Eu nu te-am plăcut pe tine niciodată, nici tu pe mine”
Ce își ia de acasă Irina Fodor atunci când pleacă la „Asia Express”. „N-am chiar tot tacâmul. Dumnezeu cu mila”
Stiri Mondene 11:01
Ce își ia de acasă Irina Fodor atunci când pleacă la „Asia Express”. „N-am chiar tot tacâmul. Dumnezeu cu mila”
Parteneri
Olivia Steer, gest surprinzător cu puțin timp înainte să se afle de divorțul de Andi Moisescu. Ce decizie a luat fosta prezentatoare
Elle.ro
Olivia Steer, gest surprinzător cu puțin timp înainte să se afle de divorțul de Andi Moisescu. Ce decizie a luat fosta prezentatoare
Ar putea fi cea mai dură lovitură pentru români din ultimii ani. „Caut să fiu cât se poate de corect cu România”, a spus Ilie Bolojan, înainte de a face anunțul care a dat fiori reci tuturor
Unica.ro
Ar putea fi cea mai dură lovitură pentru români din ultimii ani. „Caut să fiu cât se poate de corect cu România”, a spus Ilie Bolojan, înainte de a face anunțul care a dat fiori reci tuturor
Ce s-a întâmplat cu o fetiță de 10 ani care a plutit pe o saltea din Vama Veche până în Bulgaria. Detaliul care i-a lăsat mască pe toți...Ce a făcut unchiul ei
Viva.ro
Ce s-a întâmplat cu o fetiță de 10 ani care a plutit pe o saltea din Vama Veche până în Bulgaria. Detaliul care i-a lăsat mască pe toți...Ce a făcut unchiul ei
Parteneri
GALERIE FOTO: Mădălina Ghenea a cucerit covorul roșu de la Veneția! Ținuta ei a lăsat pe toată lumea fără cuvinte
TVMania.ro
GALERIE FOTO: Mădălina Ghenea a cucerit covorul roșu de la Veneția! Ținuta ei a lăsat pe toată lumea fără cuvinte
A ieșit la plimbare cu părinții și a murit după ce a călcat pe un fir electric neizolat. Tragedie în Vaslui
ObservatorNews.ro
A ieșit la plimbare cu părinții și a murit după ce a călcat pe un fir electric neizolat. Tragedie în Vaslui
Parteneri
Ruptură definitivă! Florin Răducioiu a anulat nunta și s-a despărțit de Andreea
GSP.ro
Ruptură definitivă! Florin Răducioiu a anulat nunta și s-a despărțit de Andreea
Andrei Burcă a numit dezavantajul vieții în China: „Încerc, dar e mai greu” » Cum arată orașul unde evoluează: e aproape cât Bucureștiul
GSP.ro
Andrei Burcă a numit dezavantajul vieții în China: „Încerc, dar e mai greu” » Cum arată orașul unde evoluează: e aproape cât Bucureștiul
Parteneri
47 de percheziții în Capitală și opt județe într-un dosar de evaziune fiscală. Prejudiciul este estimat la peste 90 de milioane de lei
Mediafax.ro
47 de percheziții în Capitală și opt județe într-un dosar de evaziune fiscală. Prejudiciul este estimat la peste 90 de milioane de lei
Ascunzătoarea lui Emil Gânj, găsită de polițiști! Ucigașul și-a construit un „adăpost” sub pământ
StirileKanalD.ro
Ascunzătoarea lui Emil Gânj, găsită de polițiști! Ucigașul și-a construit un „adăpost” sub pământ
Doliu în lumea boxului! A murit Joe Bugner, fostul campion la categoria grea. Și-a dat ultima suflare la 75 de ani, la azil
Wowbiz.ro
Doliu în lumea boxului! A murit Joe Bugner, fostul campion la categoria grea. Și-a dat ultima suflare la 75 de ani, la azil
Promo
Ameliorează durerea rapid in caz de entorsă
Advertorial
Ameliorează durerea rapid in caz de entorsă
Protejează-ți spatele cu aceste obiceiuri simple
Advertorial
Protejează-ți spatele cu aceste obiceiuri simple
Parteneri
Un nepalez a fost găsit în stare de inconștiență la marginea unui drum din Vaslui! Străinul a fost salvat la timp de un jandarm aflat în timpul liber
Wowbiz.ro
Un nepalez a fost găsit în stare de inconștiență la marginea unui drum din Vaslui! Străinul a fost salvat la timp de un jandarm aflat în timpul liber
VIDEO Cutremur de 6 grade cu peste 800 de morți. Alte sute de oameni, dați dispăruți și căutați sub dărâmături
StirileKanalD.ro
VIDEO Cutremur de 6 grade cu peste 800 de morți. Alte sute de oameni, dați dispăruți și căutați sub dărâmături
Românii care au cel puțin un hectar de pământ, pot primi 10.000 euro de la stat
KanalD.ro
Românii care au cel puțin un hectar de pământ, pot primi 10.000 euro de la stat

Politic

Eurobarometru. Tendință ușoară de creștere a euroscepticismului în România. Beneficiile economice ale UE, cele mai apreciate
Analiză
Politică 10:08
Eurobarometru. Tendință ușoară de creștere a euroscepticismului în România. Beneficiile economice ale UE, cele mai apreciate
Adrian Năstase și Viorica Dăncilă, la Beijing, lângă dictatorii Xi Jinping, Vladimir Putin și Kim Jong-un
Politică 09:10
Adrian Năstase și Viorica Dăncilă, la Beijing, lângă dictatorii Xi Jinping, Vladimir Putin și Kim Jong-un
Parteneri
Parcare cu surprize, în București – tarife pestrițe, la pixul primarilor. Cât te costă, unde și de ce
Spotmedia.ro
Parcare cu surprize, în București – tarife pestrițe, la pixul primarilor. Cât te costă, unde și de ce
SIE angajează spioni, zugravi, șoferi și oameni care să te urmărească pe Facebook și Instagram. Zeci de posturi scoase la concurs
Fanatik.ro
SIE angajează spioni, zugravi, șoferi și oameni care să te urmărească pe Facebook și Instagram. Zeci de posturi scoase la concurs
O premieră medicală care poate salva vieți: Plămân de porc funcțional la om timp de 9 zile
Spotmedia.ro
O premieră medicală care poate salva vieți: Plămân de porc funcțional la om timp de 9 zile