Țara din Europa care vrea să renunțe la plățile cash

Albania vizează să devină prima societate fără numerar din lume până în 2030, conform unui anunț recent al prim-ministrului Edi Rama. Această ambiție ridică întrebări cu privire la fezabilitatea și implicațiile unei astfel de tranziții rapide într-o țară cu o economie încă în dezvoltare.

„Avem o ambiție: ca până la sfârșitul acestui deceniu, Albania să devină o societate fără numerar, ceea ce înseamnă că toate interacțiunile și tranzacțiile financiare sunt complet digitale”, a declarat premierul albanez, potrivit Deutsche Welle.

Contextul economic și social al Albaniei

Albania a ieșit din dictatura comunistă acum 35 de ani, iar sistemul său bancar modern este relativ nou. Bancomatele au fost introduse abia în 2004, iar multe persoane, în special din generațiile mai în vârstă, preferă încă numerarul.

Mimoza A., o locuitoare din Tirana în vârstă de 62 de ani, spune că persoanele din generația ei nu sunt obișnuite cu aceste plăți.

„Nu este obișnuit pentru persoanele de generația mea să folosească un card pentru a plăti pentru cumpărături sau la coafor. Prefer numerarul și întotdeauna îl voi prefera”, a explicat ea.

Provocări în calea tranziției către o economie fără numerar

Experții din finanțe și economie, dar și cei din securitate cibernetică ridică mai multe probleme legate de planul ambițios al lui Rama:

Economia informală – Arben Malaj, fost ministru al finanțelor, atrage atenția asupra numărului mare de plăți realizate în cash, în special în sectorul agricol.

Remitențele – O mare parte din veniturile emigranților albanezi sunt trimise în afara canalelor oficiale de plată.

Securitatea cibernetică – Besmir Semanaj, expert în securitate cibernetică, consideră planul „periculos” în contextul atacurilor cibernetice recente asupra instituțiilor guvernamentale albaneze.

Impactul asupra micilor întreprinzători – Hazis I., manager în sectorul turismului, se întreabă: „Ce să fac cu acele mici afaceri care ne furnizează legume sau brânză de la fermă pentru restaurantul nostru”.

Progresul actual în plățile electronice

Banca Albaniei a raportat o creștere a plăților electronice în ultimii zece ani. Guvernatorul Gent Sejko spune că publicul a beneficiat de costuri mai mici și produce adaptate nevoilor de plată, tocmai pentru a încuraja plățile fără bani cash.

„Publicul a beneficiat de costuri mai mici, produse adaptate nevoilor lor și acces sporit la serviciile de plată, ceea ce s-a reflectat într-o creștere cu două cifre a utilizării plăților electronice, ajungând la 21 de plăți electronice pe cap de locuitor [pe an], comparativ cu doar două în 2015”, a declarat guvernatorul Gent Sejko.

Cu toate acestea, acest nivel este încă departe de media UE de peste 300 de tranzacții digitale pe cap de locuitor pe an.

Obstacole în calea comerțului electronic

Semanaj subliniază limitările e-commerce-ului în Albania:

Platforme internaționale precum Stripe nu operează în țară

IMM-urile depind de bănci locale cu costuri ridicate de integrare

PayPal există doar pentru persoane fizice, nu și pentru afaceri

Aceste factori limitează accesul Albaniei la comerțul digital global.

Transformarea Albaniei într-o societate fără numerar necesită nu doar investiții în infrastructură și securitate cibernetică, ci și o schimbare culturală și educațională semnificativă. Este un proces care ar putea dura mult mai mult decât decada propusă de prim-ministrul Rama.

Deși Albania face pași către digitalizarea sistemului său financiar, tranziția către o societate complet fără numerar până în 2030 rămâne un obiectiv ambițios și controversat. Experții sugerează o abordare mai graduală, care să țină cont de realitățile economice și sociale ale țării.

Albania ar fi prima țară care renunță la cash

Dacă planul premierului ar fi pus în aplicare și ar da rezultate, Albania ar putea fi prima țară din lume care renunță la cash.

În prezent, nu există nicio țară în lume care să fi eliminat complet plata cu numerar. Totuși, unele țări, în special din Europa de Nord, cum ar fi Norvegia, Finlanda, Danemarca și Suedia, sunt foarte aproape de a deveni societăți aproape fără numerar, cu un procent extrem de mic de plăți efectuate în cash.

Aceste țări au redus semnificativ utilizarea numerarului prin dezvoltarea puternică a plăților electronice și mobile, eliminând practic bancomatele în multe zone și încurajând plățile digitale.

Cu toate acestea, niciuna dintre aceste țări nu a interzis complet numerarul din motive practice, de incluziune socială și de siguranță. De exemplu, Suedia și Norvegia au luat în considerare reintroducerea unor facilități pentru plăți în numerar, evidențiind importanța acestuia pentru persoanele care nu adoptă complet economia digitală sau în cazul unor situații de criză.

Albania, una dintre destinațiile turistice apreciate de români

Albania este o destinație turistică tot mai apreciată de români în ultimii ani, datorită combinației sale unice de peisaje naturale spectaculoase, prețuri accesibile și cultură autentică. Românii aleg Albania pentru o vacanță diferită, cu un raport excelent calitate-preț, relaxare la mare și explorări culturale, toate într-un cadru natural impresionant.

Riviera Albaneză oferă plaje sălbatice cu ape turcoaz, precum cele din Ksamil, Dhermi sau Himara, ideale pentru relaxare și activități acvatice.

Orașele istorice precum Berat și Gjirokastër, ambele incluse în patrimoniul UNESCO, atrag turiștii cu arhitectura lor specifică și bogata istorie.

Capitala Tirana este un mix vibrant între tradiție și modernitate, cu obiective culturale și o viață de noapte animată.

Munții Albanezi și lacul Koman oferă oportunități minunate pentru drumeții și croaziere pitorești.

Albania este populară pentru ospitalitatea localnicilor și gastronomia tradițională delicioasă.

Datorită zborurilor directe low-cost din România (Wizz Air, Ryanair), destinația este din ce în ce mai accesibilă pentru familii și tineri.

