„Criza supracriminalizării”

În India, din cele 882 de legi federale în vigoare, 370 conţin dispoziţii penale – împreună incriminând 7.305 acte şi omisiuni.

Acestea variază de la absurd la grav: a nu da un preaviz de o lună înainte de a renunţa la locul de muncă sau a nu-ţi plimba suficient câinele, până la infracţiuni precum deţinerea ilegală de arme, crimă şi agresiune sexuală.

Organizaţia Vidhi Centre for Legal Policy, cu sediul la Delhi, o numeşte „criza supracriminalizării din India”.

Într-un nou raport, The State of the System: Understanding the Scale of Crime and Punishment in India, organizaţia a realizat prima bază de date cuprinzătoare a infracţiunilor din ţară, cartografiind gradul de incriminare în 370 de legi federale.

Raportul evidenţiază obiceiul Indiei de a recurge la dreptul penal pentru a rezolva aproape orice – chiar şi lucrurile banale. Raportul remarcă faptul că multe legi incriminează „acţiunile de rutină, de zi cu zi”.

De exemplu, puteţi fi acuzat că vă legaţi capra pe o stradă publică, că reparaţi un robinet care curge fără licenţă sau că nu spuneţi numele proprietarului unei clădiri atunci când vi se cere.

O sancțiune la fiecare pas

Apoi sunt infracţiunile cu adevărat obscure – cum ar fi ignorarea de către un părinte a unui ordin de frecventare a şcolii, solicitarea unui permis de conducere cu interdicţie sau aruncarea gunoiului într-o grădină zoologică. Practic, există o sancţiune penală care aşteaptă după fiecare colţ al vieţii cotidiene.

Lasă-ţi porcii să se rătăcească pe un câmp sau pe un drum şi poţi fi amendat cu 10 rupii (12 cenţi). Deranjaţi un animal sau o iesle dintr-o grădină zoologică? Şase luni de închisoare sau o amendă de 2.000 de rupii. Iar dacă nu vă plimbaţi câinele, vă puteţi alege cu până la 100 de rupii şi trei luni de închisoare.

Promovarea substituenţilor de lapte pentru sugari sau a biberoanelor pentru femei însărcinate sau mame poate duce până la trei ani de închisoare sau o amendă de 5.000 de rupii. Sancţiunea a fost menită să limiteze marketingul agresiv al companiilor producătoare de formule alimentare, dar legea se aplică şi persoanelor fizice, ceea ce o face controversată.

Închisoarea este pedeapsa obişnuită în India – 73% dintre infracţiuni sunt pedepsite cu închisoare de la o singură zi la 20 de ani.

Conform raportului, peste 250 de infracţiuni din 117 legi penalizează întârzierile în depunerea documentelor – de la declaraţii de avere şi impozit pe proprietate la declaraţii de donaţii.

Aproximativ 124 de infracţiuni din 80 de legi incriminează obstrucţionarea unui funcţionar public, adesea fără a defini în mod clar care este cauza „obstrucţionării”.

Când riști pedepsa cu moartea

Nici măcar pedeapsa cu moartea nu este exclusă – nu doar pentru crimă sau răzvrătire, ci şi pentru deteriorarea unei conducte de petrol sau gaze sau pentru o santinelă prinsă dormind în timpul serviciului. În total, în India, 301 infracţiuni vă pot costa viaţa.

Din cele 7.305 infracţiuni prevăzute de legile centrale, aproape 80% sunt însoţite de amenzi – de la două rupii la 50 de milioane de rupii.

Pentru a fi corecţi, multe dintre aceste dispoziţii sunt rareori utilizate – biroul de evidenţă a infracţiunilor din India urmăreşte aproximativ 50 de legi, chiar dacă 370 prevăd sancţiuni penale.

„Nu sunt aplicate cu stricteţe, dar creează oportunităţi ample pentru obţinerea de rentă”, a afirmat Naveed Mehmood Ahmad, coautor al studiului la Vidhi Centre for Legal Policy.

„Există suficiente prevederi în legislaţie pentru a închide aproape pe oricine pentru o neconformitate tehnică. Este vorba mai puţin despre utilizarea efectivă şi mai mult despre potenţialul de utilizare abuzivă”, a adăugat.

Bariere pentru întreprinderi

Această „utilizare excesivă a dreptului penal nu numai că perturbă viaţa de zi cu zi a cetăţenilor obişnuiţi, dar creează, de asemenea, bariere semnificative pentru operaţiunile de afaceri”, se arată în raport.

Întreprinderile din India se confruntă cu un labirint de reglementări, dar utilizarea dreptului penal ca soluţie implicită în caz de nerespectare este excesivă, disproporţionată şi adesea contraproductivă, spun experţii.

Raportul vorbeşte, de asemenea, despre unele inconsecvenţe flagrante în materie de infracţiuni şi pedepse.

Revoltele – folosirea forţei sau a violenţei de către o adunare ilegală – se pedepsesc cu până la doi ani de închisoare. În acelaşi timp, raportarea falsă a unei naşteri sau a unui deces pentru înregistrările oficiale poate duce la trei ani de închisoare.

Violența în public, sancționată blând

Ironia sorţii? Violenţa în public primeşte o pedeapsă mai uşoară decât o minciună pe hârtie.

Şi mai surprinzător: infracţiuni de gravitate foarte diferită sunt pedepsite la fel- cum ar fi practicarea homeopatiei fără licenţă, trecerea pe roşu sau forţarea unei persoane să muncească – toate pedepsite cu un an.

Numărul mare de infracţiuni legate de viaţa de zi cu zi şi de afaceri arată cât de mult se bazează statul pe incriminare pentru a impune respectarea legii, se arată în raport.

Peste 34 de milioane de cauze penale sunt pe rol în instanţele din India, 72% dintre acestea fiind blocate de mai mult de un an. Închisorile sunt supraaglomerate, funcţionând la 131% din capacitate, în timp ce instanţele şi forţele de poliţie continuă să se confrunte cu o lipsă cronică de personal.

Curățenie juridică

Chiar şi mecanismele de menţinere a ordinii publice sunt întinse. La 1 ianuarie 2023, India avea doar 154 de poliţişti la 100.000 de locuitori – cu mult sub numărul sancţionat de 195. La nivel naţional, există 581.000 de posturi vacante faţă de un efectiv aprobat de 2,72 milioane.

„Chiar şi aşa, continuăm să ne bazăm pe acest sistem supraîncărcat pentru a combate infracţiunile minore, inclusiv cele care atrag amenzi nominale”, se arată în raport.

Acesta afirmă că dreptul penal ar trebui să se limiteze la actele care ameninţă valorile fundamentale ale societăţii – precum siguranţa publică, securitatea naţională, viaţa, libertatea, proprietatea şi armonia socială.

Autorităţile spun că intenţionează să elimine sancţiunile penale din peste 100 de dispoziţii legale – pe lângă cele 180 deja eliminate în 2023. Nu este vorba doar de curăţenie juridică; este o şansă de a regândi modul în care legea tratează oamenii. Mai puţină teamă, mai multă încredere. Mai puţini suspecţi, mai mulţi cetăţeni.

