Acest sistem contribuie la creșterea economică a Maltei și ar putea reduce deficitul bugetar sub 3%, conform autorităților.

Cât costă energia electrică în Malta

Din 2014, tarifele pentru energie electrică nu s-au schimbat în Malta. Locuitorii cu un consum mic plătesc 0,1047 euro/kWh, cei cu consum mediu de electricitate – 0,1298 euro/kWh, iar marii consumatori achită 0,1607 euro/kWh.

Chiar și în cazul unor tarife combinate, cu prețuri mai mici pentru primii kWh consumați, nivelul general al prețurilor a rămas neschimbat din 2014, adică de 12 ani.

Sistemul funcționează grație unei strategii riguroase de achiziții în avans de gaze naturale și contracte avantajoase pentru importul de electricitate.

Aproximativ 50% din energia țării este produsă pe insulă, în centrale pe gaz foarte eficiente, în ciuda fluctuațiilor mari ale prețurilor pe piețele internaționale.

Restul de 35-40% este importat printr-un cablu subacvatic din Italia, iar 10-15% provine din surse regenerabile, mai exact din panouri fotovoltaice instalate local.

De asemenea, un lucru remarcabil în Malta este că, deși gazul natural este esențial în producția de energie electrică, prețurile pentru consumatori au rămas constante, chiar și în perioadele de volatilitate extremă a pieței internaționale, mai scrie publicația.

Sistemul cu prețuri fixe se aplică indirect și încălzirii locuințelor, care în Malta depinde aproape exclusiv de electricitate, datorită climei mediteraneene.

În lipsa unei infrastructuri de gaze naturale pentru locuințe, doar gazul pentru gătit este livrat în butelii standardizate, și acesta la un preț fix.

Deși la o primă vedere pare imposibil ca o astfel de reglementare strictă să fie sustenabilă pe termen lung, economia Maltei arată contrariul.

Raportul recent al băncii naționale arată că sistemul contribuie la creșterea economică, generând venituri secundare pentru stat. În plus, deficitul bugetar al țării, estimat inițial la 3,2%, ar putea scădea sub pragul de 3% recomandat de Uniunea Europeană, conform anunțurilor recente ale autorităților.

Malta este o țară foarte mică, cu o populație redusă și consum energetic incomparabil mai mic decât state precum Germania, Franța sau România. Modelul e mai ușor de gestionat acolo decât într-o economie mare.

Și în timp ce Europa resimte din plin efectele crizei din Orientul Mijlociu, care a dus la blocarea Strâmtorii Ormuz și la creșterea rapidă a prețului petrolului, Malta a menținut prețuri fixe la benzină și motorină din iunie 2020, indiferent de fluctuațiile pieței internaționale.

Românii cu prețuri plafonate la lumină plăteau mai scump ca în Malta

Comparativ cu Malta, unde prețurile sunt fixe de foarte mulți ani și neschimbate, în România situația este diferită: există plafonări și intervenții ale statului, dar tarifele s-au modificat în timp și sunt considerate temporare.

În România, la lumină au existat până de curând plafoane pentru consumatorii casnici. De exemplu:

pentru consum redus, plafonul a fost de aproximativ 0,68 lei/kWh

pe piața liberă, multe oferte au ajuns în jur de 0,8–1,2 lei/kWh.

Raportat la preț, 0,68 lei/kWh înseamnă aproximativ 0,14 euro/kWh, ceea ce înseamnă că prețurile plafonate care erau în România, chiar și mici, tot erau mai mari decât cele foarte mici din Malta (0,10–0,16 euro/kWh).

O diferență importantă este și stabilitatea: Malta menține aproape aceleași tarife din 2014, iar România schimbă periodic schemele de plafonare și mecanismele de calcul.

De curând, PPC a anunțat că mii de români vor avea acces la curent electric gratuit în anumite intervale orare, printr-un program-pilot lansat de furnizor.

La gaze naturale, în România, prețul pentru populație este plafonat la circa 0,31 lei/kWh. Statul a prelungit plafonarea până în 2027 pentru a proteja consumatorii de fluctuațiile pieței.

În schimb, un aspect interesant este acela că Malta aproape că nu folosește gaze pentru încălzirea locuințelor. România depinde mult mai mult de gaze pentru încălzire și industrie, deci impactul fluctuațiilor energetice este mai mare.

Cât privește carburanții, Malta are prețuri fixe la benzină și motorină din 2020. România nu are prețuri fixe, iar prețul la combustibil fluctuează constant în funcție de petrol, taxe și cursul valutar.

Așadar, se observă că Malta practică un model foarte controlat și stabil, iar România are un model semi-reglementat, cu intervenții temporare pentru a limita scumpirile.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE