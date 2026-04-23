În acest context, o țară din Uniunea Europeană iese în evidență: insula mediteraneană a menținut prețuri fixe la benzină și motorină din iunie 2020, indiferent de fluctuațiile pieței internaționale. Se întâmplă în Malta, potrivit publicației PiataAuto.md.

Prețuri fixe la benzină și motorină de peste 5 ani

În Malta, un litru de benzină costă 1,34 de euro, iar un litru de motorină – 1,21 de euro, indiferent de carburantul ales. Aceste tarife nu s-au schimbat în ultimii 5 ani și 10 luni, chiar și în contextul crizelor globale, cum ar fi pandemia din 2019 sau criza energetică din 2022.

Guvernul maltez a adoptat o politică de reglementare strictă și a decis să păstreze aceste prețuri neschimbate, chiar dacă situația economică din Europa s-a complicat.

În 2021, când un val de inflație a cuprins regiunea, Malta a rezistat tentației de a crește prețurile. În 2022, criza energetică din Europa, marcată de prețuri-record la combustibil, a determinat autoritățile să ia o decizie fermă: prețurile la carburanți vor rămâne fixe pe termen lung, în ciuda presiunilor externe.

„Doar noi putem garanta că prețul va rămâne neschimbat”, au declarat reprezentanții guvernului în urmă cu două săptămâni, în contextul unor discuții aprinse despre posibile ajustări.

Strategia din spatele stabilității prețurilor la carburanți

Secretul din spatele acestei politici constă în controlul guvernamental asupra importurilor de carburanți, realizate printr-o companie de stat. De asemenea, Malta permite și altor companii private să importe combustibili, dar în condiții strict reglementate.

Mai precis, guvernul maltez cumpără cantități mari de produse petroliere în perioadele în care prețurile sunt scăzute, creând astfel un stoc consistent. În momentele de creșteri de preț, se evită noi achiziții, așteptându-se o scădere a cotațiilor internaționale.

Un alt mecanism crucial este flexibilitatea componentelor de taxare. Operatorii de combustibili își calculează costurile și o marjă de profit reglementată, în timp ce guvernul ajustează nivelul taxelor pentru a menține prețul la pompă constant.

Practic, Malta își asumă riscurile financiare în perioadele de criză, când prețurile internaționale cresc brusc, subvenționând diferența dintre costul real și prețul fix impus la pompă.

Secretul Maltei: carburanți ieftini, stabilitate economică și inflație scăzută

Această politică are și un revers. În perioadele de prețuri ridicate pe piața internațională, Malta poate ajunge să suporte pierderi bugetare semnificative pentru a menține stabilitatea prețurilor interne. Cu toate acestea, în majoritatea țărilor europene, taxele reprezintă peste 50% din prețul final al carburanților.

Spre exemplu, dintr-un preț de 2,5 euro pe litru afișat la pompă, aproximativ 1,3 euro sunt taxe. În Malta, cu un preț fix de 1,3 euro, veniturile din taxe scad, dar efectele economice generale sunt pozitive.

Banca Națională din Malta a confirmat impactul benefic al acestei politici. Potrivit instituției, menținerea prețurilor fixe la carburanți a redus inflația cu 1,2% în 2025 și a contribuit la o creștere suplimentară a PIB-ului cu 1,3 puncte procentuale.

Resursele energetice disponibile la prețuri accesibile au stimulat alte sectoare economice, contribuind la o economie mai stabilă și mai prosperă.

La nivel global, prețurile combustibililor au înregistrat o creștere semnificativă în martie 2026 comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, iar România este a doua țară din Uniunea Europeană la aceste scumpiri, a anunțat Eurostat.

Malta, una dintre cele mai aglomerate țări din lume

Dacă ne referim la populație, Malta are aproximativ 450.000 de locuitori oficial, însă populația reală depășește 500.000, fiind în jur de 540.000, datorită numărului mare de rezidenți străini, potrivit ultimelor cifre. Este este una dintre cele mai mici țări din UE, dar și foarte dens populată.

Salariul mediu brut este de circa 1.800 – 2.200 de euro/lună, iar maltezii ajung să ia în mână 1.400 – 1.700 euro lună de lună. Costul vieții este destul de ridicat acolo, dar veniturile sunt peste media Europei de Est.

Interesant este că statisticile arată că în Malta sunt circa 420.000 – 430.000 de mașini înmatriculate, iar raportat la populație asta înseamnă cam o mașină la fiecare locuitor adult.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Alte știri

Parteneri
Parteneri
Monden

Parteneri
Parteneri
Parteneri
Promo
Parteneri
Politic

Parteneri
