Acuzați de discriminare

El a adăugat că un angajator nu ar încălca legislația muncii, dacă ar respinge o cerere de angajare de la un fan al Tottenham Hotspur pentru că biroul său este plin de suporteri ai lui Arsenal.

Hotărârea a venit în cazul unei femei ruse care a dat în judecată compania, după ce a pierdut un loc de muncă la o agenție de marketing, deoarece intervievatorii au spus că nu s-ar „înțelege” cu ea prea bine.

Maia Kalina a susținut că a fost discriminată deoarece, spre deosebire de britanici, cultura ei nu implică mersul la pub sau înjuratul.

„Ar fi difcil să lucreze împreună”

Judecătorul a respins afirmațiile acesteia și a declarat că angajatorii au dreptul să ia în considerare dacă un potențial angajat se va înțelege bine cu personalul existent:

„Pot exista momente când este perfect legal ca un angajator să decidă că cineva nu se va potrivi echipei și, prin urmare, ar fi dificil să lucreze împreună. Un exemplu în acest sens ar putea fi o companie mică în care toți cei care lucrează sunt susținători înfocați ai clubului de fotbal Arsenal și decid să aleagă la interviu un fan Arsenal, în locul unuia de la Tottenham Hotspur cu calificări similare, deoarece nu vor să strice armonia biroului. Decizia este legală, chiar dacă ar duce exemplul la extrem.”

La audierea din Croydon, sudul Londrei, s-a aflat că Maia Kalina a aplicat pentru un post la Digitas LBI și a fost una dintre cele două candidate finale pentru acest post, dar în cele din urmă a fost respinsă.

Explicându-și decizia, Stephanie Hill, cea care o intervieva, a declarat tribunalului că „a avut mai multe impresii” cu cealaltă candidată și că „în cele din urmă, decizia s-a redus la cine se potrivea cel mai bine în echipă”.

Kalina – care suferă de depresie – a spus că problemele ei de sănătate mintală îi îngreunează socializarea și că, de asemenea, cultura ei nu implică mersul la pub sau înjuratul.

Nu este nimic în neregulă

Judecătorul Wright a respins argumentul ei și a concluzionat:

„Nu văd nimic în neregulă cu a analiza cine s-ar potrivi mai bine în echipă, atâta timp cât evaluarea se face cu prudență. În acest caz, [doamna Kalina] se bazează pe un stereotip conform căruia britanicii sunt extrovertiți, le place să meargă la pub, sunt relaxați [și] înjură, în timp ce ea este mai rezervată, deoarece provine dintr-un mediu cultural în care înjurăturile sunt dezaprobate. Consider că nu există niciun stereotip conform căruia angajații britanici ar fi așa cum îi descrie(…) Aș fi dispus să accept că există un stereotip despre oamenii care lucrează în marketing, că sunt gălăgioși, înjură și au o cultură a consumului de alcool, dar asta nu o ajută în acuzația ei de discriminare rasială”.

Respingând acuzațiile de discriminare pe criterii rasiale și de dizabilități, el a spus: „[Digitas] avea dreptul să aleagă între doi candidați buni, în funcție de cine s-ar integra în echipă.”

