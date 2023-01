Arestată din cauză că a susținut protestele antiregim, Taraneh Alidoosti, actriță iraniană distinsă cu premiul Oscar, a fost eliberată pe cauțiune

Taraneh Alidoosti fusese reținută acum două săptămâni, pentru „publicare de conținut fals și distorsionat, incitare la haos și sprijinire a cercurilor contrarevoluționare”.

Fotografiile de după eliberare, distribuite pe rețelele sociale, o arată pe Taraneh Alidoosti râzând. La un moment dat, ea scoate limba și arată semnul victoriei.

Prominent Iranian actress #TaranehAlidoosti, arrested two weeks ago after she criticized the states use of the death penalty against protesters, was released on bail today. These photos are very telling. #MahsaAmini #مهسا_امینی #ترانه_علیدوستی pic.twitter.com/msWxa2Dte5