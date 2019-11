Cu ocazia Târgului de Turism desfășurat online pe europatravel.ro, în perioada 14-17 noiembrie, turoperatorul Europa Travel a pregătit reduceri de până la 35% la vacanțele de 6 nopți cu autocar în Turcia pentru 2020. Astfel, poți rezerva acum un sejur în Bodrum, bijuteria de la Marea Egee, la tariful accesibil de la 279 euro/persoană! Oferta este valabilă pentru rezervări efectuate și achitate doar pe durata TTR, în limita locurilor disponibile!

Orașul alb din provincia Mugla este mai aproape de Grecia decât de patria mama, Turcia, acest lucru reflectându-se mai ales în arhitectura caselor albe cu obloane albastre și străduțe înguste din piatră, asemănătoare celor de pe Insula Kos.

Dacă bați la pas vechiul oraș Halicarnas vei descoperi o mulțime de comori medievale, iar dacă ești dornic de relaxare la plajă te poți îndrepta spre stațiuni precum Torba, Gumbet, Turgutreis sau Gumusluk, cunoscute pentru viața de noapte acidulată, pentru nisipurile fine scăldate de ape azurii și linia lungă de resorturi moderne ce oferă servicii turistice de calitate.

Locuri de văzut în orașul Bodrum

Orașul Bodrum este locul pe care nu-l poți rata într-o vacanță în peninsula turcească. Găzduiește numeroase obiective turistice cu care să îți umpli timpul indiferent de pasiuni, dar și baruri, cluburi și terase cochete unde să te retragi pe ritmuri turcești atunci când apune soarele.

Pierde-te pe străduțele în pantă brodate de flori bougainvillea și hibiscus până la cele două porturi pitorești unde se înalță bătrânul Castel Sfântul Petru, construit în perioada anilor 1402-1437 de către Cavalerii Ordinului Sfântul Ioan, din blocurile de piatră ale mărețului Mausoleu Halikarnas. Emblema Bodrumului găzduiește în prezent Muzeul de Arheologie Subacvatică, astfel că nu-l poți rata dacă ești dornic să te plimbi printre artefacte vechi de mii de ani.

De aici te poți îndrepta spre muzeul în aer liber aflat la numai 1 km de centrul orașului, unde mai poți vedea pilonii Mausoleului Regelui Cariei, edificiu proiectat de genialii arhitecți Pytheos și Satyros, ce era cunoscut în toată lumea pentru abundența sculpturilor și statuetelor ce împodobeau fațada templului-mortuar.

Excursii în împrejurimi

Combină experiențele culturale cu escapade la plajă, peninsula Bodrum se mândrește cu numeroase golfuri cu ape turcoaz, cristaline, în care să înoți și să te scufunzi. Una dintre comorile naturale ale sale este Plaja Yalikavak cunoscută și sub denumirea de „Saint Tropez-ul Turciei”, o destinație preferată de turiștii bogați care își acostează iahturile private în micul port înconjurat de taverne pescărești. Nisipul fin, auriu, marea mică și plină de stânci de corali, dealurile cu numeroase grădini de iasomie, îi dau locului un farmec aparte care te cucerește rapid. Totodată, micul sat Yalikavak este cunoscut în zona Mării Egee și datorită bureților naturali, fiind o importantă sursă de furnizare a lor în Turcia și Grecia.

Dacă iubești croazierele, Bodrum este un excelent punct de plecare spre Kos, insula Părintelui Medicinei, Hippocrate, unde te poți bucura de plajă pe nisipuri cu pietricele albe și vizite în capitala plină de viață. Pentru cultură și istorie, alege excursia la Efes, important oraș roman ce găzduia cândva Templul Artemis, una dintre cele 7 minuni ale lumii antice ce a fost distrus într-un puternic incendiu. Situl arheologic mai găzduiește ruinele Bibliotecii lui Celsus, a treia cea mai mare bibliotecă antică, Odeonul datat din secolul II î.Hr., Templul lui Hadrian și Agora Antică.

de Mădălina Isar

Sursa foto: flickr.com

Oferte Speciale Targul de Turism

Sejur Bodrum 2020 – Hotel Summer Garden Apart 3* – tarif special: de la 279 euro/persoana, 6 nopti de cazare cu demipensiune, transport autocar, asistenta turistica. *Reducere 35% din tariful standard 429 euro , valabila pentru rezervari efectuate si achitate in perioada Targului de Turism: 14-17 noiembrie, in limita locurilor disponibile! Detalii pe www.europatravel.ro, call center 021-9407.

