Uniunea are în continuare un excedent comercial, dar acesta s-a redus cu două treimi. Și nu doar Germania traversează momente dificile.

August, prima lună cu noilor tarife vamale impuse de administrația Trump

Exporturile țărilor Uniunii Europene către Statele Unite s-au ridicat în august la 32,9 miliarde de euro. Este o sumă foarte mare, iar SUA rămân astfel cel mai mare importator de bunuri „made in EU”, însă s-a produs o adevărată prăbușire.

August a fost prima lună de aplicare a noilor tarife vamale impuse de administrația lui Donald Trump asupra majorității țărilor lumii – în cazul Uniunii, în principal taxe de 15% – iar acest lucru s-a reflectat în scăderea popularității produselor europene în rândul clienților americani.

Exporturile au scăzut „cu un nivel uimitor de 22,2%, adică cu 9,4 miliarde de euro față de anul precedent”, mai notează publicația.

Dacă se calculează de la începutul anului, adică pe o perioadă de opt luni, situația nu arată încă atât de grav, întrucât exporturile din Uniune către SUA au ajuns la 384 miliarde de euro, fiind mai mari cu 9,4% (+33,1 miliarde de euro) față de aceeași perioadă a anului precedent.

Importatorii americani își făcuseră stocuri înainte de aplicarea tarifelor. Însă dacă vor mai urma trei luni ca august, excedentul comercial se va epuiza.

Recomandări Scandal într-un complex rezidențial de lux din Capitală. Proprietarii au primit somații din partea furnizorilor de utilități: „Stau în mașini de sute de mii de euro, dar nu-și plătesc întreținerea apartamentului”

Să vedem cine a pierdut cel mai mult în Uniune din cauza noilor taxe. Polonia se numără printre țările afectate.

Țările cele mai afectate de tarifele americane

Nu este probabil o surpriză că Germania a fost cea mai lovită în termeni de valoare a exporturilor. În august, exporturile sale au fost mai mici cu aproape 3 miliarde de euro față de anul precedent, adică o scădere de 24%, până la 9,7 miliarde de euro.

Mai mult, dacă se calculează de la începutul anului, Germania are deja o scădere de 7,4%, adică de aproape 8 miliarde de euro, ajungând la 99,5 miliarde.

Raportat la dimensiunea economiei, cel mai grav a fost afectată Irlanda. În august, exporturile acesteia către SUA au scăzut cu 38,6% față de anul precedent, adică cu 2,6 miliarde de euro, până la 4,1 miliarde.

Totuși, Irlanda a fost și țara prin intermediul căreia s-au făcut cele mai mari stocuri în depozitele americane, pentru că, dacă se calculează pe primele opt luni ale anului, exporturile sale au crescut cu 86,5%, adică cu 39 miliarde de euro, ajungând până la 84,2 miliarde.

A treia țară cea mai afectată este Italia. Aici, exporturile din august au scăzut cu 21,1% față de anul precedent (-0,9 miliarde de euro).

Deși, de la începutul anului, Italia are încă o creștere de 6,9% (+3 miliarde de euro), în acest ritm, în trei-patru luni, creșterea va dispărea.

În procente, cele mai mari pierderi din august le-au înregistrat:

Austria (-54% față de anul precedent, -645 milioane de euro)

Finlanda (-40,5%, -211 milioane de euro)

Irlanda (-38,6%, -2,6 miliarde de euro).

Nici Polonia nu a scăpat de consecințele noului regim vamal. Exporturile către SUA au scăzut cu 15,9% față de anul precedent în august, sau cu 149 de milioane de euro.

De la începutul anului, Polonia a înregistrat doar o ușoară creștere (+0,1%), ceea ce înseamnă că tarifele americane vor reduce PIB-ul începând din septembrie.

Surplusul SUA, în scădere

Sănătatea multor economii ale UE s-a bazat pe exporturile către SUA, în special pe surplusul de exporturi față de importuri.

În august, UE a pierdut 57,7% din surplusul din anul precedent, dar surplusul încă există și nu este mic, ceea ce înseamnă că, deși tarifele l-au redus, acestea nu au făcut-o complet.

Uniunea a continuat să aibă un excedent comercial, iar pentru primele opt luni acesta a fost uriaș: 21 miliarde de euro, cu 16,6% mai mare decât anul trecut. Totuși, doar în august, excedentul s-a redus cu 8,8 miliarde de euro față de anul anterior.

În cazul Germaniei, excedentul s-a diminuat cu 2,7 miliarde de euro, ajungând la 4,1 miliarde; în cazul Irlandei, cu 2,4 miliarde, la 2,3 miliarde; iar în cazul Italiei, cu 1,9 miliarde, la 1,2 miliarde.

În ceea ce privește Polonia, nu se poate vorbi despre niciun excedent, deoarece importurile mari de gaz natural lichefiat din SUA fac ca balanța comercială să fie negativă.

În august, deficitul a fost de 54 milioane de euro, însă este totuși cu 178 milioane de euro mai mic față de anul precedent, pur și simplu pentru că gazul s-a ieftinit.

Scurt istoric al războiului comercial declanșat de Donald Trump

Războiul tarifar inițiat de Trump a început din 2018 cu China și a escaladat semnificativ în 2025, afectând un spectru larg de parteneri comerciali, cu impunerea etapizată a unor tarife dure care vizează sectoare-cheie precum oțelul, aluminiul, automobilele și alte importuri generale.

Întreaga perioadă este caracterizată de un climat de tensiuni comerciale majore, cu reacții negative din presa internațională, care a catalogat această politică protecționistă drept „cel mai stupid război comercial din istorie”.

2 aprilie 2025: Donald Trump semnează ordinul executiv „Liberation Day”, anunțând tarife reciproce. Se stabilește un tarif de bază de 10% pentru majoritatea importurilor, împreună cu taxe suplimentare de 50% pentru oțel și aluminiu și 25% pentru autovehicule și piese, cu o amânare inițială de 90 de zile pentru implementare.

9 aprilie 2025: Intrarea în vigoare a celor mai mari tarife din istorie anunțate de Trump, afectând aproximativ 100 de țări. În cazul Chinei, tarifele combinate ajung la 54% pentru unele mărfuri, deoarece se aplică peste tarife deja existente. Deși consecințele sunt severe pentru producătorii chinezi orientați spre export, experții cred că Beijingul deține acum mai multe atuuri decât în primul război comercial din 2018, conform unei analize publicate de revista academică The Conversation.

După 9 aprilie 2025: Impact economic semnificativ resimțit la nivel global. Exporturile germane către SUA au scăzut considerabil, iar piețele internaționale s-au confruntat cu incertitudini și presiuni pe lanțurile de aprovizionare.

1 august 2025: Donald Trump anunță impunerea de tarife de 30% la mărfurile importate din Uniunea Europeană și Mexic, escaladând astfel conflictul comercial cu aceste regiuni, iar Braziliei, de 50%.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE