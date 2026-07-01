La această parcare din București, șoferii vor plăti tarife similare cu cele din rețeaua municipală de parcări.

Proiectul inițiat în mandatul lui Oprescu, reluat de Firea și inaugurat de Dan

Cu o istorie controversată care se întinde pe mai bine de un deceniu, proiectul Park&Ride Pantelimon a cunoscut mai multe etape de dezvoltare.

Prima inițiativă, lansată în mandatul primarului Sorin Oprescu, prevedea o parcare subterană pe două niveluri, abandonată în 2012.

Proiectul a fost reluat ulterior de Gabriela Firea, sub forma unei parcări supraterane, lucrările demarând în august 2019, în baza unui contract de peste 100 de milioane de lei.

Prima inaugurare a avut loc în mai 2022, cu doi ani întârziere față de termenul contractual.

Deși inițial a fost destinată exclusiv regimului Park&Ride, parcarea devine acum accesibilă tuturor șoferilor, oferind 498 de locuri, dintre care 6 dedicate persoanelor cu dizabilități și alte 6 părinților cu copii mici.

Printre facilități se numără supravegherea video, pază permanentă, lifturi, grupuri sanitare și scări de evacuare.

498 locuri în Park&Ride Pantelimon: cât costă parcarea

Tarifele pentru șoferi sunt în linie cu cele stabilite în rețeaua municipală. Astfel, potrivit Companiei Municipale Parking, prețurile sunt următoarele:

  • o oră de parcare costă 5 lei
  • tariful zilnic este de 30 de lei
  • abonamentul lunar pentru utilizarea locurilor marcate cu albastru în București ajunge la 500 de lei
  • locuitorii din zonă pot opta pentru abonamentul de riveran, cu 50 de lei pe lună.

Acesta din urmă este destinat celor care locuiesc în perimetrul delimitat de Strada Ion Vlad, Aleea Pantelimon, Șoseaua Vergului, Strada Logofătul Dan și Șoseaua Pantelimon.

La parcarea din Pantelimon, metodele de plată sunt limitate la numerar, prin parcometrele din incintă, și abonamente. Spre deosebire de alte parcări din oraș, plata prin aplicații mobile nu este încă disponibilă.

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