80 de bani la amiază

Consumatorii vor putea beneficia de energie mai ieftină în anumite ore ale zilei prin introducerea prețurilor dinamice, care vor avea maxim 1 leu dimineața, 80 bani la amiază și 1,4 lei seara, a anunțat ministrul Energiei, Bogdan Ivan, potrivit Observator News.

Principalul scop este de a încuraja consumatorii să își mute consumul de energie din perioadele de vârf (când cererea este mare și energia este mai scumpă de produs sau importat) în perioadele de non-vârf (când cererea este mai mică și energia este mai ieftină). Acest sistem ajută la echilibrarea rețelei, reduce presiunea pe infrastructură în orele de vârf și poate facilita integrarea surselor regenerabile de energie (de exemplu, energia solară este abundentă la amiază).

Cel mai mare preț

Ministrul Energiei a vorbit și despre cât ar putea costa electricitatea în fiecare interval orar în parte. 

Astfel, dimineața, între 06:00 și 10:00, curentul ar putea costa cel mult 1 leu pe kilowatt. La prânz, între 10:00 și 18:00, prețul scade la optzeci de bani – cel mai avantajos interval. Iar seara, între 18:00 și 20:00, urcă la 1,40 lei, exact când toată lumea ajunge acasă. Sunt tarifele avansate de ministrul Energiei.

David H. Carstens, fost înalt oficial militar american: „Prezența militară a SUA ar putea fi una permanentă în România”
Recomandări
David H. Carstens, fost înalt oficial militar american: „Prezența militară a SUA ar putea fi una permanentă în România”

Sistemul s-ar baza pe diferențele mari de preț pe piața de tranzacționare. În timpul verii, ziua prețul poate fi de 10 lei pe megawatt, în timp ce seara poate ajunge la 4.000 lei pe megawatt.

Când e bine să pornești aerul condiționat

Bogdan Ivan a dat și un exemplu: dacă pornești aerul condiționat ziua, când curentul este ieftin, locuința rămâne răcoroasă și seara, fără costuri suplimentare. Dacă îl pornești după ora 17:00, plătești mult mai mult. Noul sistem ar putea sprijini și companiile mari, care să-şi mute producția în timpul zilei și să reducă, astfel, presiunea pe rețea seara.

Introducerea prețurilor dinamice este o tendință europeană și o măsură menită să eficientizeze consumul de energie și să ofere consumatorilor mai mult control asupra facturilor lor. Este o veste bună pentru cei care sunt dispuși și capabili să își adapteze consumul.

Totuși, succesul depinde de claritatea ofertei, de disponibilitatea contoarelor inteligente și de capacitatea consumatorilor de a înțelege și de a reacționa la aceste variații de preț. Cifrele exacte vor depinde de ofertele specifice ale furnizorilor și de evoluția pieței.

În România există aproximativ trei milioane de contoare inteligente care ar putea suporta implementarea tarifelor dinamice. Autorităţile discută şi posibilitatea introducerii unor tarife diferenţiate, cu 3-4 intervale de preţ diferite în decurs de 24 de ore.

SUA taie fondurile de securitate ale țărilor europene aflate la graniță cu Rusia
Recomandări
SUA taie fondurile de securitate ale țărilor europene aflate la graniță cu Rusia

Cum pot românii să folosească energia la orele indicate

De exemplu, maşina de spălat poate fi setată să pornească la prânz, chiar dacă proprietarul nu este acasă. Un exemplu concret: maşina de spălat vase consumă aproximativ 1,5 kW per ciclu. Folosită de 20 de ori pe lună, consumul ajunge la 30 kW.

Dacă tariful variază între 50 de bani şi 2 lei pe kWh, factura lunară pentru acest aparat ar putea fi între 15 şi 60 de lei.

Prețuri dinamice la lumină, o măsură cu dublu tăiş

„Varianta aceasta (n.r.) ar putea să încurajeze consumatorii să consume în momentele de preţ foarte scăzut. Oferi posibilitatea consumatorului să aibă preţuri reduse atunci când producţia e în surplus”, spune Corneliu Bodea, expert în energie.

Însă măsura poate fi cu dublu tăiș, mai atrag atenția experții. „E cu dublu tăiş. Dacă nu avem nişte consumatori care să fie flexibili, riscăm şi să plătim un preţ mare, dacă nu ne-am adaptat consumul”, spune Mihnea Cătuţi, expert în energie.

Românii au început să primească primele facturi la energie electrică după reliberalizarea pieței de la 1 iulie, sumele de plată s-au dublat în unele cazuri față de perioada anterioară, dar acest lucru nu se întâmplă doar din cauza creșterii TVA, spune președintele Consiliului Concurenței, Bogdan Chirițoiu, potrivit TVR Info.

Armata digitală a Kremlinului pentru a manipula alegerile din Rep. Moldova și postările în favoarea lui Călin Georgescu: „Se plătește direct de la Moscova”
Recomandări
Armata digitală a Kremlinului pentru a manipula alegerile din Rep. Moldova și postările în favoarea lui Călin Georgescu: „Se plătește direct de la Moscova”

Facturile la lumină pentru luna iulie includ TVA majorat la 21%, deoarece au fost emise după data de 1 august, astfel că se calculează cu cotă mărită, așa cum prevede Codul fiscal.



Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Bogdan Ivan a venit cu cifre după informația că România dă energie electrică în Republica Moldova gratis: „Suntem prieteni, dar una-i una și alta-i alta”

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro

Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Neașteptat cine este bărbatul care e alături de Mihaelei Rădulescu, după moartea lui Felix Baumgartner. Toți au rămas înmărmuriți când au aflat că e el: „Greu de explicat...”
Viva.ro
Neașteptat cine este bărbatul care e alături de Mihaelei Rădulescu, după moartea lui Felix Baumgartner. Toți au rămas înmărmuriți când au aflat că e el: „Greu de explicat...”
Ce s-a întâmplat cu părinții Alexandrei Măceșanu, după moartea fiicei lor. La 6 ani de la tragedia din Caracal, ies la iveală detalii cumplit de dureroase despre drama familiei adolescentei. „S-a întâmplat anul trecut”
Unica.ro
Ce s-a întâmplat cu părinții Alexandrei Măceșanu, după moartea fiicei lor. La 6 ani de la tragedia din Caracal, ies la iveală detalii cumplit de dureroase despre drama familiei adolescentei. „S-a întâmplat anul trecut”
Imagini EXCLUSIVE de la nunta din Turcia a Otiliei! Semnificația rochiilor de mireasă și planuri de viitor: „Nu mi-aș fi imaginat o nuntă fără o horă”
Elle.ro
Imagini EXCLUSIVE de la nunta din Turcia a Otiliei! Semnificația rochiilor de mireasă și planuri de viitor: „Nu mi-aș fi imaginat o nuntă fără o horă”
gsp
Șoc în presa britanică! O știre din România i-a lăsat pe jurnaliștii de la The Sun fără cuvinte: „Zou, ce?!”
GSP.RO
Șoc în presa britanică! O știre din România i-a lăsat pe jurnaliștii de la The Sun fără cuvinte: „Zou, ce?!”
"E diferit de ce credeam". Ce i-a atras atenția selecționerului Canadei imediat ce a aterizat la București
GSP.RO
"E diferit de ce credeam". Ce i-a atras atenția selecționerului Canadei imediat ce a aterizat la București
Parteneri
Legendarul actor Eric Roberts, fratele Juliei Roberts, în România! Ce l-a impresionat enorm aici și în ce magazin a ținut morțiș să intre. S-a dus glonț spre raionul de dulciuri, ce a zis intră în istorie!
Libertateapentrufemei.ro
Legendarul actor Eric Roberts, fratele Juliei Roberts, în România! Ce l-a impresionat enorm aici și în ce magazin a ținut morțiș să intre. S-a dus glonț spre raionul de dulciuri, ce a zis intră în istorie!
Cel mai PARȘIV bărbat din zodiac. Te minte fără remușcări, dispare și apare în viața ta când are el chef. FUGI de el dacă poți!
Avantaje.ro
Cel mai PARȘIV bărbat din zodiac. Te minte fără remușcări, dispare și apare în viața ta când are el chef. FUGI de el dacă poți!
Cum arată vila de lux a Adelei Popescu și a lui Radu Vâlcan: mobilier scump și un pat care valorează cât o mașină
Tvmania.ro
Cum arată vila de lux a Adelei Popescu și a lui Radu Vâlcan: mobilier scump și un pat care valorează cât o mașină

Alte știri

Noaptea muzeelor de la sate, pe 6 septembrie: „Doar trecându-le pragul, veți putea experimenta farmecul lor autentic”
Știri România 08:40
Noaptea muzeelor de la sate, pe 6 septembrie: „Doar trecându-le pragul, veți putea experimenta farmecul lor autentic”
Cum va fi vremea în perioada 8 septembrie – 6 octombrie 2025. Prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni 
Știri România 08:10
Cum va fi vremea în perioada 8 septembrie – 6 octombrie 2025. Prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni 
Parteneri
Regretele românilor reîntorși acasă din Occident: „Am o ură și mai mare acum, decât atunci când am plecat prima dată”
Adevarul.ro
Regretele românilor reîntorși acasă din Occident: „Am o ură și mai mare acum, decât atunci când am plecat prima dată”
Cât de periculoase sunt, în realitate, antenele 5G? E sigură amplasarea lor în preajma școlilor sau spitalelor? Răspunsul șefului ANCOM
Fanatik.ro
Cât de periculoase sunt, în realitate, antenele 5G? E sigură amplasarea lor în preajma școlilor sau spitalelor? Răspunsul șefului ANCOM
Cele mai bune cărți despre bani pentru adolescenți
Financiarul.ro
Cele mai bune cărți despre bani pentru adolescenți

Monden

Imagini de la nunta Oanei Radu cu Șerban Balaban. Artista a avut o rochie de mireasă inedită
Stiri Mondene 09:00
Imagini de la nunta Oanei Radu cu Șerban Balaban. Artista a avut o rochie de mireasă inedită
Cine este Alina Pușcău, concurentă la Asia Express 2025. A fost cerută în căsătorie de Vin Diesel
Stiri Mondene 04 sept.
Cine este Alina Pușcău, concurentă la Asia Express 2025. A fost cerută în căsătorie de Vin Diesel
Parteneri
Cine este, DE FAPT, iubita lui Teo Costache, ispita supremă de la Insula Iubirii 2025! Cei doi au fost surprinși ținându-se de mână. FOTO
Elle.ro
Cine este, DE FAPT, iubita lui Teo Costache, ispita supremă de la Insula Iubirii 2025! Cei doi au fost surprinși ținându-se de mână. FOTO
Ar putea fi cea mai dură lovitură pentru români din ultimii ani. „Caut să fiu cât se poate de corect cu România”, a spus Ilie Bolojan, înainte de a face anunțul care a dat fiori reci tuturor
Unica.ro
Ar putea fi cea mai dură lovitură pentru români din ultimii ani. „Caut să fiu cât se poate de corect cu România”, a spus Ilie Bolojan, înainte de a face anunțul care a dat fiori reci tuturor
O femeie a adoptat un băiețel orfan, care dormea pe străzi. Uimitor ce s-a întâmplat după 14 ani, când a apărut mama biologică
Viva.ro
O femeie a adoptat un băiețel orfan, care dormea pe străzi. Uimitor ce s-a întâmplat după 14 ani, când a apărut mama biologică
Parteneri
GALERIE FOTO: Mădălina Ghenea a cucerit covorul roșu de la Veneția! Ținuta ei a lăsat pe toată lumea fără cuvinte
TVMania.ro
GALERIE FOTO: Mădălina Ghenea a cucerit covorul roșu de la Veneția! Ținuta ei a lăsat pe toată lumea fără cuvinte
"M-am trezit dimineaţa plin de bube pe mine". Peste 100 de poliţişti din Capitală, muşcaţi de ploşniţe
ObservatorNews.ro
"M-am trezit dimineaţa plin de bube pe mine". Peste 100 de poliţişti din Capitală, muşcaţi de ploşniţe
Parteneri
„Colosseumul” României e gata în proporție de 70%: „Va arăta fantastic!” » Proiectul a scăpat de tăierea fondurilor guvernamentale
GSP.ro
„Colosseumul” României e gata în proporție de 70%: „Va arăta fantastic!” » Proiectul a scăpat de tăierea fondurilor guvernamentale
Gigi Becali a comunicat decizia FINALĂ în cazul lui Vlad Chiricheș: „Sunt nebun eu?”
GSP.ro
Gigi Becali a comunicat decizia FINALĂ în cazul lui Vlad Chiricheș: „Sunt nebun eu?”
Parteneri
Horoscop 5 septembrie. Unele zodii descoperă echilibrul prin detalii, în timp ce altele învață lecții importante
Mediafax.ro
Horoscop 5 septembrie. Unele zodii descoperă echilibrul prin detalii, în timp ce altele învață lecții importante
Femeia călcată cu mașina de amant, în Mizil, a murit la spital după zile de chin - VIDEO
StirileKanalD.ro
Femeia călcată cu mașina de amant, în Mizil, a murit la spital după zile de chin - VIDEO
Doliu în lumea boxului! A murit Joe Bugner, fostul campion la categoria grea. Și-a dat ultima suflare la 75 de ani, la azil
Wowbiz.ro
Doliu în lumea boxului! A murit Joe Bugner, fostul campion la categoria grea. Și-a dat ultima suflare la 75 de ani, la azil
Promo
Ameliorează durerea rapid in caz de entorsă
Advertorial
Ameliorează durerea rapid in caz de entorsă
Protejează-ți spatele cu aceste obiceiuri simple
Advertorial
Protejează-ți spatele cu aceste obiceiuri simple
Parteneri
Un nepalez a fost găsit în stare de inconștiență la marginea unui drum din Vaslui! Străinul a fost salvat la timp de un jandarm aflat în timpul liber
Wowbiz.ro
Un nepalez a fost găsit în stare de inconștiență la marginea unui drum din Vaslui! Străinul a fost salvat la timp de un jandarm aflat în timpul liber
Cine sunt soții care și-au pus capăt zilelor împreună. S-au aruncat în gol de la etajul trei
StirileKanalD.ro
Cine sunt soții care și-au pus capăt zilelor împreună. S-au aruncat în gol de la etajul trei
Un fotbalist a murit în timp ce apăra un penalty! Acesta s-a prăbușit chiar în fața colegilor
KanalD.ro
Un fotbalist a murit în timp ce apăra un penalty! Acesta s-a prăbușit chiar în fața colegilor

Politic

Bogdan Ivan a venit cu cifre după informația că România dă energie electrică în Republica Moldova gratis: „Suntem prieteni, dar una-i una și alta-i alta”
Politică 09:02
Bogdan Ivan a venit cu cifre după informația că România dă energie electrică în Republica Moldova gratis: „Suntem prieteni, dar una-i una și alta-i alta”
Nicușor Dan a explicat care este profilul șefilor SRI și SIE pe care îi va propune Parlamentului
Politică 04 sept.
Nicușor Dan a explicat care este profilul șefilor SRI și SIE pe care îi va propune Parlamentului
Parteneri
Parcare cu surprize, în București – tarife pestrițe, la pixul primarilor. Cât te costă, unde și de ce
Spotmedia.ro
Parcare cu surprize, în București – tarife pestrițe, la pixul primarilor. Cât te costă, unde și de ce
Cinci zodii cărora Dumnezeu le pune mâna-n cap după 7 septembrie. Au stea în frunte, dau lovitura și primesc și noroc din plin
Fanatik.ro
Cinci zodii cărora Dumnezeu le pune mâna-n cap după 7 septembrie. Au stea în frunte, dau lovitura și primesc și noroc din plin
O premieră medicală care poate salva vieți: Plămân de porc funcțional la om timp de 9 zile
Spotmedia.ro
O premieră medicală care poate salva vieți: Plămân de porc funcțional la om timp de 9 zile