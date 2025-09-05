80 de bani la amiază

Consumatorii vor putea beneficia de energie mai ieftină în anumite ore ale zilei prin introducerea prețurilor dinamice, care vor avea maxim 1 leu dimineața, 80 bani la amiază și 1,4 lei seara, a anunțat ministrul Energiei, Bogdan Ivan, potrivit Observator News.

Principalul scop este de a încuraja consumatorii să își mute consumul de energie din perioadele de vârf (când cererea este mare și energia este mai scumpă de produs sau importat) în perioadele de non-vârf (când cererea este mai mică și energia este mai ieftină). Acest sistem ajută la echilibrarea rețelei, reduce presiunea pe infrastructură în orele de vârf și poate facilita integrarea surselor regenerabile de energie (de exemplu, energia solară este abundentă la amiază).

Cel mai mare preț

Ministrul Energiei a vorbit și despre cât ar putea costa electricitatea în fiecare interval orar în parte.

Astfel, dimineața, între 06:00 și 10:00, curentul ar putea costa cel mult 1 leu pe kilowatt. La prânz, între 10:00 și 18:00, prețul scade la optzeci de bani – cel mai avantajos interval. Iar seara, între 18:00 și 20:00, urcă la 1,40 lei, exact când toată lumea ajunge acasă. Sunt tarifele avansate de ministrul Energiei.

Sistemul s-ar baza pe diferențele mari de preț pe piața de tranzacționare. În timpul verii, ziua prețul poate fi de 10 lei pe megawatt, în timp ce seara poate ajunge la 4.000 lei pe megawatt.

Când e bine să pornești aerul condiționat

Bogdan Ivan a dat și un exemplu: dacă pornești aerul condiționat ziua, când curentul este ieftin, locuința rămâne răcoroasă și seara, fără costuri suplimentare. Dacă îl pornești după ora 17:00, plătești mult mai mult. Noul sistem ar putea sprijini și companiile mari, care să-şi mute producția în timpul zilei și să reducă, astfel, presiunea pe rețea seara.

Introducerea prețurilor dinamice este o tendință europeană și o măsură menită să eficientizeze consumul de energie și să ofere consumatorilor mai mult control asupra facturilor lor. Este o veste bună pentru cei care sunt dispuși și capabili să își adapteze consumul.

Totuși, succesul depinde de claritatea ofertei, de disponibilitatea contoarelor inteligente și de capacitatea consumatorilor de a înțelege și de a reacționa la aceste variații de preț. Cifrele exacte vor depinde de ofertele specifice ale furnizorilor și de evoluția pieței.

În România există aproximativ trei milioane de contoare inteligente care ar putea suporta implementarea tarifelor dinamice. Autorităţile discută şi posibilitatea introducerii unor tarife diferenţiate, cu 3-4 intervale de preţ diferite în decurs de 24 de ore.

Cum pot românii să folosească energia la orele indicate

De exemplu, maşina de spălat poate fi setată să pornească la prânz, chiar dacă proprietarul nu este acasă. Un exemplu concret: maşina de spălat vase consumă aproximativ 1,5 kW per ciclu. Folosită de 20 de ori pe lună, consumul ajunge la 30 kW.

Dacă tariful variază între 50 de bani şi 2 lei pe kWh, factura lunară pentru acest aparat ar putea fi între 15 şi 60 de lei.

Prețuri dinamice la lumină, o măsură cu dublu tăiş

„Varianta aceasta (n.r.) ar putea să încurajeze consumatorii să consume în momentele de preţ foarte scăzut. Oferi posibilitatea consumatorului să aibă preţuri reduse atunci când producţia e în surplus”, spune Corneliu Bodea, expert în energie.

Însă măsura poate fi cu dublu tăiș, mai atrag atenția experții. „E cu dublu tăiş. Dacă nu avem nişte consumatori care să fie flexibili, riscăm şi să plătim un preţ mare, dacă nu ne-am adaptat consumul”, spune Mihnea Cătuţi, expert în energie.

Românii au început să primească primele facturi la energie electrică după reliberalizarea pieței de la 1 iulie, sumele de plată s-au dublat în unele cazuri față de perioada anterioară, dar acest lucru nu se întâmplă doar din cauza creșterii TVA, spune președintele Consiliului Concurenței, Bogdan Chirițoiu, potrivit TVR Info.

Facturile la lumină pentru luna iulie includ TVA majorat la 21%, deoarece au fost emise după data de 1 august, astfel că se calculează cu cotă mărită, așa cum prevede Codul fiscal.







