2,6 miliarde de oameni se vor confrunta cu fenomene climatice extreme și foamete

Potrivit cercetării, dacă actualele politici climatice rămân neschimbate și încălzirea globală va atinge pragul de 2,7 grade Celsius până în anul 2100, circa 2,6 miliarde de oameni, adică 28,5% din populația lumii, se vor confrunta cu evenimente extreme compuse, manifestate simultan prin secetă și valuri de căldură severe.

Aceste fenomene sunt mult mai periculoase decât evenimentele individuale, având potențialul de a declanșa crize alimentare, lipsa acută a apei potabile, creșterea mortalității și o puternică instabilitate socio-economică.

Un raport publicat de Grupul Interguvernamental de Experți privind Schimbările Climatice (IPCC) arată că, în cel mai pesimist scenariu, temperatura medie globală ar putea crește cu peste 4°C față de nivelurile preindustriale. Această creștere ar genera valuri de căldură extremă și un nivel ridicat de umiditate, făcând regiunile tropicale și subtropicale de nelocuit.

Statele bogate emit, în medie, 2,6 tone de carbon echivalent pe cap de locuitor în fiecare an

Partea cea mai sumbră a acestor proiecții este inegalitatea izbitoare a impactului climatic pe glob. Datele arată că statele cu venituri mari emit, în medie, 2,6 tone de carbon echivalent pe cap de locuitor în fiecare an, în timp ce națiunile cu venituri mici emit doar 0,4 tone.

Mauritius și Vanuatu, în prima linie a acestui dezastru

Cu toate acestea, sub un scenariu de încălzire de 2,7 grade Celsius, riscul de apariție a extremelor calde și uscate este semnificativ mai mare pentru țările sărace în comparație cu cele bogate. Națiunile insulare tropicale, cum ar fi Mauritius și Vanuatu, se află în prima linie a acestui dezastru și vor experimenta cele mai mari creșteri ale frecvenței acestor evenimente distructive.

Pentru a ilustra și mai clar această discrepanță revoltătoare, cercetătorii au calculat amprenta emisiilor la nivel de individ. Astfel, emisiile cumulate pe parcursul vieții a doar 1,2 cetățeni medii din Statele Unite ale Americii sunt suficiente pentru a expune o altă persoană din viitor la aceste condiții climatice extreme. Această realitate subliniază nevoia urgentă de acțiuni politice imediate, axate pe echitate, pentru protejarea populațiilor cele mai vulnerabile.

România, printre cele mai afectate țări din Europa de schimbările climatice

Europa se confruntă cu o criză gravă a resurselor de apă, arată o analiză satelitară pe 20 de ani: zone întinse din sud și sud-estul continentului, inclusiv România, se usucă accelerat din cauza schimbărilor climatice, în timp ce doar nordul și nord-vestul devin mai umede. Cercetătorii avertizează că presiunea asupra apelor subterane, de care depind alimentarea publică și agricultura, ar putea aduce restricții severe și probleme majore de securitate alimentară, scrie The Guardian.

Țările sărace, care au poluat cel mai puțin, plătesc prețul climatic pentru emisiile de carbon ale marilor puteri economice
O mare parte din Europa a devenit mai uscată. Sursa foto: The Guardian

Care sunt națiunile care au poluat cel mai mult

O altă cercetare științifică recentă, publicată în prestigioasa revistă Nature, vine să completeze tabloul inechității, cuantificând daunele economice globale provocate între anii 1990 și 2020.

Analiza subliniază clar care sunt națiunile care au prejudiciat cel mai grav mediul și creșterea economică la nivel mondial, pe seama cărora se vor înregistra cele mai mari distrugeri. Iată care sunt marii poluatori ai lumii și impactul lor financiar concret:

  • Statele Unite ale Americii, deținând poziția de cel mai mare emițător, au generat daune climatice de circa 10,2 trilioane de dolari
  • China reprezintă a doua cea mai mare sursă a poluării, cu pierderi financiare globale estimate la 8,7 trilioane de dolari
  • Uniunea Europeană a contribuit în această perioadă cu emisii care au provocat daune uriașe, în valoare de 6,42 trilioane de dolari
  • Brazilia a produs economiei mondiale daune calculate la o valoare de 3,55 trilioane de dolari
  • Rusia este responsabilă direct pentru daune economice globale de aproximativ 3,27 trilioane de dolari
  • Japonia a provocat prin acțiunile sale industriale daune evaluate la 2,24 trilioane de dolari
  • India a cauzat la rândul ei distrugeri climatice majore care însumează aproximativ două trilioane de dolari

Secțiunea „Schimbări climatice” este susținută de European Climate Foundation. ECF nu a fost implicată în niciun fel în procesul editorial și nu este responsabilă pentru punctele de vedere exprimate în textele apărute în cadrul secțiunii.

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