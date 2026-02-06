Cum ar fi încercat să își omoare propria fiică

Ancheta arată că, în decembrie 2024, bărbatul ar fi pus în gura copilului o mică „plombă” improvizată din folie alimentară, umplută cu otravă pentru rozătoare. Substanța ar fi fost un produs folosit la combaterea șoarecilor de câmp, extrem de toxic în anumite cantități.

Scopul, spun procurorii, ar fi fost moartea copilului, pentru ca tatăl să nu mai fie obligat să plătească bani pentru întreținerea ei. În actul de acuzare se vorbește despre „un câștig financiar urmărit fără scrupule, chiar cu prețul unei vieți omenești”.

Potrivit publicației Bild, procurorii îl acuză pe bărbat de tentativă de omor din lăcomie, cu premeditare și cruzime extremă.

Suspiciuni că voia să dea vina pe mamă

După fapta presupusă, bărbatul și-ar fi dus fiica la mama ei, cu care nu mai locuia. Procurorii susțin că acesta ar fi încercat astfel să arunce suspiciunea asupra fostei partenere.

La scurt timp, copilul a vomitat pachetul cu otravă, care era încă nedesfăcut. Mama a sunat imediat la urgențe, iar fetița a fost transportată la spital. Medicii spun că doar acest detaliu a făcut diferența dintre viață și moarte. Copilul a supraviețuit fără urmări grave.

Proces reluat de la zero

Judecata a început inițial în octombrie 2025 și ar fi trebuit să se încheie în noiembrie. Procedura a fost însă reluată integral după ce una dintre judecătoare s-a îmbolnăvit, iar inculpatul și-a schimbat avocatul. La primul termen al noului proces, bărbatul a refuzat să dea declarații. Mama copilului participă în dosar ca parte civilă.

Procurorii mai susțin că fapta ar fi fost pregătită timp de mai multe săptămâni, iar tatăl ar fi căutat pe internet metode de otrăvire care să nu lase urme clare. Procesul continuă, iar instanța a stabilit cel puțin cinci noi termene de judecată.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE