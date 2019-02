Bărbatul susține că a fost informat pe Facebook de concubina lui că a luat copilul și să nu le mai caute, a anunțat observatorulph.ro.

„Ieri, pe la 11, concubina a fost la părinții mei și a luat fetița, spunând că merge la magazin să-i cumpere ceva. A profitat de faptul că eu eram la muncă și mi-a furat-o. Astăzi mi-a dat mesaj pe Facebook că a luat fata, care este bine, dar să nu le mai caut”, a declarat George Covrig.

„Nu înțeleg cum a scos-o din țară”

„Eu am cunoscut-o pe concubina mea, o femeie de etnie romă, din Slovacia, la Londra, acum trei ani, unde plecasem la muncă. Fetița s-a născut în Olanda, iar după câtea luni am adus-o în România, la Valea Călugărească. Eu și părinții mei am crescut-o pentru că mama ei a plecat de vreo trei ori de acasă. Ultima dată a venit în România de Crăciun, anul trecut, iar acum a fugit cu fetița.

Nu înțeleg cum a scos-o din țară, pentru că fetița are certificat de naștere românesc, care este la mine, iar pașaportul a expirat când a împlinit un an. Legea spune că îi trebuie act de identitate fetiței și procură notarială de la părintele care lipsește atunci când se trece granița”, a continuat bărbatul, care a depus o plângere la poliție.

Polițiștii fac apel către persoanele care pot oferi informații care să ajute la găsirea femeii și a fetiței să anunțe cea mai apropiată secție de poliție sau să sune la 112.

Semnalmentele minorei:

înălțime aproximativ 1 m

greutate 13 kg

ten deschis

păr creț

La momentul dispariției era îmbrăcată cu o căciulă de culoare roșie, geacă de culoare roșie, cu buline de culoare neagră, pulover de culoare albă, pantaloni de culoare albastră, ghete de culoare roșie.

Semnalmentele femeii:

înălțime 1, 70 m

greutate 60 de kgî

păr șaten, ondulat,

fața ovală

ochi căprui

La momentul plecării, era îmbrăcată cu geacă de culoare gri, blugi de culoare albastră, cizme de culoare neagră.

