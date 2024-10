Atenție, urmează detalii și imagini care v-ar putea afecta emoțional.

„Până azi, nu am putut urmări acel videoclip în întregime. Nu vreau să-mi văd fiica așa. Vreau doar să am imagini cu ea râzând și fiind fericită”, afirmă Yoni Levy.

WATCH: One of the most horrifying videos from October 7. A terrified and bloodied Naama Levy is pulled by her hair from back of a jeep as crowds of Gazans celebrate



Do not for one moment forget how this war started#Israel #Gaza #Hamas #Oct7Massacre



Credit: @AvivaKlompas pic.twitter.com/pg3ySyEXwp — Video Forensics (@Video_Forensics) April 19, 2024

De când fiica lui a fost răpită, el a experimentat un rollercoaster de sentimente: „Mai întâi a fost furie, a fost îngrijorare. Apoi, dorul de ea m-a mistuit”.

Naama înseamnă „cel plăcut” în ebraică. Ea își finalizase serviciul militar doar de câteva săptămâni când a

fost capturată. Era soldat-observator într-o bază militară de la granița cu Fâșia Gaza. A fost răpită din Nihal Oz, alături de Liri Albag (18 ani), Karina Ariev (19 ani), Agam Berger (18 ani), și Daniella Gilboa (18 ani).

„Cel mai rău lucru pentru mine este că nu pot face nimic pentru fiica mea cea mică”, continuă tatăl.

Sunt complet neajutorat. Dacă aș putea, m-aș oferi Hamas să mă ia ostatic, dar să-mi elibereze fiica. Ceea ce pot face acum este să încerc să îi trimit energie Naamei: „Fii puternică. Vei supraviețui”.

Când Hamas a eliberat primii ostatici, după 51 de zile, familia a aflat că Naama a fost văzută în tunelurile Hamas.

We must not forget the horrific moments from October 7th, the moments Naama Levy was abducted into Gaza.



On that horrible Saturday morning, Naama texted her mom at 7:50 a.m. while sirens and missiles filled the air: “We are at the ‘war room. Ive never heard anything like… pic.twitter.com/sjopRcPl2I — Bring Them Home Now (@bringhomenow) September 29, 2024

Atunci a fost ultimul semn de viață de la Naama. Ultimele negocieri privind eliberarea ostaticilor sunt blocate. Când armata israeliană s-a apropiat de o ascunzătoare a ostaticilor în urmă cu câteva săptămâni, 6 prizonieri au fost executați. Hamas a avertizat că ostaticii se vor întoarce „în sicrie”, dacă Israelul încearcă să-i elibereze printr-o acțiune militară.

„În prezent, nu există semne că acest coșmar se va încheia în curând”, spune părintele Yoni. „Încercăm cumva să trăim de la o zi la alta, până la urmă trebuie să fiu prezent pentru ceilalți trei copii ai mei”, adaugă el.

În visele lui, bărbatul de 51 de ani își imaginează „cum aș îmbrățișa-o și cum i-aș spune că o iubesc și că totul este bine”.

Next Shabbat will mark 1 calendar year. 🎗️ We have asked you to hang on until now, never did we think it would have to be for so long. Keep going, survive, your story deserves a happy ending. pic.twitter.com/oHuer3P44L — bring.naama-levy.home (@Bring_Naamalevy) September 28, 2024

În mai, într-un interviu pentru Canal 12, Ayelet Levy-Shahar, mama Naamei, spunea, cu lacrimi în ochi: „Ești în gândurile noastre în tot ceea ce facem. Te așteptăm acasă”.

