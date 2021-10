Tavi Clonda și fetițele sale au coronavirus. Artistul a chemat ambulanța acasă: „Au răspuns într-o oră și jumătate, iar rezultatul a fost pozitiv pentru toți 3”

Artistul a postat pe Instagram o imagine în care își ține fiicele în brațe. Alături, el a scris și un mesaj mai lung în care a dezvăluit că el, dar și Victoria, fiica lui în vârstă de 4 ani, dar și Iris, fiica în vârstă de 2 ani, au fost testați și au ieșit pozitiv la coronavirus. Tavi Clonda a mărturisit ce simptome au avut de-a lungul ultimelor zile. Gabriela Cristea a luat prima boala, iar apoi el și copiii.

„Dragilor, suntem în carantină pentru că am ieșit pozitiv la testul Covid! Am primit multe mesaje legate de această situație, așa că am să va spunem aici cum s-a întâmplat. Luni Gabriela s-a testat, așa cum face de multă vreme la emisiunea ei, iar testul a fost negativ.

Luni după-amiază Victoria a început să spună că o doare în gât și vorbea răgușit ….Nu ne-am panicat pentru că starea ei generală era ok și a mai trecut prin episoade de laringita ușoară. Un sirop pentru gât și am crezut că rezolvăm.

Miercuri, când Gabriela era în direct la emisiune a simțit că o lasă vocea și că îi ard ușor urechile. Primul ei gând a fost să se testeze și asta a și făcut cum a ajuns acasă. Testul a ieșit negativ dar chiar și așa am decis să se izoleze de restul casei. Joi când s-a trezit o dureau mușchii și avea temperatura 38. Am hotărât să meargă la centrul de testarea și rezultatul a venit în 5 minute; pozitiv. Eu mi-am făcut singur un test acasă (pentru că nu aveam nici un simptom) și testul a fost negativ”, a notat el în mediul online.

În dimineața zilei de ieri, cântărețul a avut câteva simptome și a decis să cheme ambulanța acasă. Specialiștii l-au testat și pe el, dar și pe fetele lui, iar testele au arătat că toți sunt infectați cu coronavirus.

„Azi dimineață am acuzat frisoane, slăbiciune și febra 37:5 și mi am făcut un nou test care a ieșit pozitiv. Am sunat la Ambulanță , au răspuns tare greu pentru că totul este mega aglomerat (1h/30 min) dar echipajul a ajuns după jumătate de ora.

Am făcut toți trei testul și rezultatul a fost pozitiv pentru toți 3. Sperăm să trecem cu bine perioada asta și să și învățăm ceva din această experiență.”, a încheiat artistul mesajul.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

Gabriela Cristea s-a izolat de familie după ce a aflat că e infectată cu COVID-19

Gabriela Cristea a fost testată pozitiv cu COVID-19, deși este vaccinată. Prezentatoarea a dezvăluit în urmă cu două zile cum se simte. Pe atunci nu se știa că și soțul, Tavi Clonda, și fetițele sunt infectați.

„Vreau să promoveze ideea că sunt vaccinată și m-am infectat cu noul coronavirus. În două zile cred că voi fi bine, însă tot rămân în izolare. Ieri m-am simțit foarte rău. Am avut temperatură, azi nu mai am deloc. În același timp durerile musculare au trecut și ele.

Totul se întâmplă foarte repede. Sinceră să fiu încă nu mi-am pierdut total gustul, mirosul nu știu încă, nu-mi dau seama. Nu pot să spun că nu am gust deloc, însă mâncarea are gust diferit. Poftă de mâncare nu prea am”, a spus prezentatoarea TV.

„E destul de dificil să le explic fetelor că nu pot să stau cu ele. Aseară băteau în ușă și mă strigau de după ușă că vor să mă vadă. Eu stau izolată în dormitorul matrimonial, iar soțul meu cu fetele stau cu masca. Încercăm sa facem o joacă din asta”, a declarat Gabriela Cristea la Antena Stars.

Citeşte şi:

Medicii, în fața valului patru de COVID. „Când îți visezi pacienții noaptea”

Poate e timpul să vină și demisia Președintelui Eșuat?

Inspectoratul Școlar și DSP anunță anchete în cazul profesoarei care le zice elevilor să nu se vaccineze că „ajung legume”

PARTENERI - GSP.RO „O altă familie de care ți-ai bătut joc”. Despărțirea lor a șocat pe toată lumea, ce s-a întâmplat

Playtech.ro Aparatul din casă care consumă o energie electrică uriașă. Într-un minut consumă cât un bec cu led în 8 ore

Observatornews.ro Denisa, o tânără de 20 de ani, gravidă în luna a șasea, a murit fulgerător la Spitalul Județean Satu Mare. Rudele, sfâșiate de durere: "Era un pic răcită. Nu se poate așa ceva, nu există"

HOROSCOP Horoscop 17 octombrie 2021. Capricornii pot primi sugestii deosebit de valoroase, în timpul unor conversații obișnuite

Știrileprotv.ro RCA 2021. Cum să nu plătești prea mult pentru asigurare, după ce prețurile au explodat

Telekomsport Handbalista româncă celebră, bătută şi violată: "M-a chemat în cameră şi...". Cine e agresorul: primele informaţii

PUBLICITATE Rebels with a cause @ELLE New Media Awards 2021