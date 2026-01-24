Cazul a fost adus în atenția publicului de Daniel Dimitrov, într-o postare din grupul de Facebook „Ski & Snowboard Group”, în care a evidențiat această practică destul de controversată.

În mesajul său, Dimitrov și-a exprimat frustrarea și stânjeneala, menționând că, în majoritatea stațiunilor de schi din Europa, toaletele sunt fie incluse în prețul abonamentului de schi, fie oferite gratuit, existând cel mult opțiuni cu taxe modice pentru vizitatori.

Foto: Daniel Dimitrov/ Facebook

El a precizat că criticile sale nu sunt îndreptate împotriva hotelului în sine, pe care l-a descris drept o unitate care a găsit o soluție pentru a evita să fie folosită drept toaletă publică, ci împotriva lipsei infrastructurii publice.

Dimitrov a sugerat ca Legea turismului să prevadă obligativitatea existenței toaletelor accesibile în stațiunile de iarnă și de vară, proporțional cu capacitatea turistică.

Postarea a declanșat o dezbatere animată în grup, mulți utilizatori comparând Boroveț cu stațiuni de schi din străinătate. De asemenea, acesta este un loc din Bulgaria unde merg și turiști români.

„Nu am văzut niciodată toalete cu plată în Austria sau Italia, iar parcările deschise sunt gratuite peste tot”, a comentat un utilizator. Un altul a adăugat: „De aceea, schiez anul acesta în Italia – cafeaua costă între 1,50 și 2 euro și nu trebuie să plătești ca să mergi la toaletă”.

Alții au remarcat că, în străinătate, folosirea toaletelor din hoteluri este, în general, mai ieftină și mai comodă.

Unii participanți au apărat hotelul, explicând că nu poate fi învinuit pentru practicarea unor tarife ridicate în lipsa toaletelor publice din Boroveț, situație care îi lasă pe turiști fără alternative.

Alții au împărtășit experiențe legate de prețurile din stațiunile locale, menționând că un espresso și un cappuccino comandate împreună pot ajunge să coste până la 12 euro.