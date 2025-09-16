Propunerea: o taxă de acces pentru turiști pe Transfăgărășan

Mai multe voci din societatea românească susțin introducerea unei taxe de acces pe Transfăgărășan.

Banii strânși ar urma să fie folosiți pentru amenajarea unor parcări civilizate, selectarea comercianților și dezvoltarea unui turism autentic, cu respect față de natură și tradițiile locale.

Alin Chipăilă, președintele Asociației Județene de Turism, a explicat pentru Turnul Sfatului:

„Problema din zona Bâlea Lac este o problemă legată de sistematizare și acces. (…) Este foarte mult trafic, este foarte multă poluare, sunt multe gunoaie…”.

„Este o presiune destul de mare pe destinația respectivă și calitatea experienței pe care o ai lasă de dorit”.

El subliniază că o reorganizare a zonei necesită fonduri importante, iar taxa ar putea reprezenta o soluție:

„Fiind vorba despre un drum național, aflat în proprietatea statului, trebuie studiate care sunt pârghiile legale pentru a impune o astfel de taxă. Cert este că în foarte multe destinații similare din Europa există un acces oarecum controlat, astfel încât să limitezi traficul, dar să ai și sursele financiare pentru investiții în zonă”.

„O adunătură de tarabe”

Și Ciprian Ștefan, directorul Muzeului Astra din Sibiu și fost consilier al ministrului culturii, susține ideea introducerii unei taxe și atrage atenția asupra haosului din zonă.

„Turismul acesta de masă, cum vedem la Bâlea Lac, trebuie reașezat. Când te duci pe Transfăgărășan ce vezi? O adunătură de tarabe! Nu-ți prea vine să mai oprești sau să repeți experiența. Cred că lucrurile acesta pot fi reglate la nivel național.(…) Acolo este o agresiune și presiune. (…) Acolo este un haotism urban care trebuie reparat”.

Potrivit lui Ciprian Ștefan, o taxă ar putea finanța infrastructura turistică și activități autentice.

„Introducerea unei taxe poate că ar merita discutată. (..) O taxă ar putea ajuta pentru dezvoltarea unei parcări civilizate, un mobilier adecvat locului, niște activități autentice”, spune expertul.

„Vrem cu toții o țară ca afară, dar nici măcar nu o îngrijim pe aceasta pe care o avem”.

Modele din Europa

Propunerea nu este una izolată.

În vara anului 2025, autoritățile din Dolomiți (Italia) au introdus o taxă de 5 euro de persoană pentru accesul pe traseul montan Seceda, pentru a limita afluxul de turiști și a proteja natura.

Transfăgărășanul este drumul din România care l-a impresionat pe Jeremy Clarkson, vedeta Top Gear, care l-a descris drept „cel mai bun din lume”.

