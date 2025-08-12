Card de acces personalizat pentru 10 euro

O nouă regulă privind toaletele publice din Wiener Neudorf, Austria, a stârnit controverse în rândul localnicilor. Începând din septembrie 2025, utilizarea a două toalete publice va fi posibilă doar cu un card personalizat în valoare de 10 euro, valabil timp de 30 de ani.

Locuitorii din Wiener Neudorf vor putea obține cardul de acces de la primărie, contra sumei de 10 euro. Măsura a fost luată pentru a preveni vandalizarea și utilizarea necorespunzătoare a facilităților.

Primarul Herbert Janschka a explicat motivele din spatele acestei decizii: „Facilitățile au fost sabotate în mod regulat”.

El a menționat că toaletele au fost deseori murdărite și deteriorate, existând chiar suspiciuni de consum de droguri în aceste spații.

Cardurile personalizate vor permite identificarea ultimului utilizator în cazul unor daune sau murdăriri. Această măsură ar urma să descurajeze comportamentele neadecvate și să permită tragerea la răspundere a celor vinovați.

„Planul autorităților pute până la cer”

Unii locuitori consideră această măsură excesivă. Un pensionar în vârstă de 77 de ani, citat sub pseudonimul Stefan, a declarat că planul autorităților „pute până la cer”.

Recomandări Gafa făcută de Donald Trump într-o conferință de presă: „Este jenant să mă aflu aici” I VIDEO

Oamenii critică mai multe aspecte:

Costul ridicat pentru familii;

Programul limitat de eliberare a cardurilor;

Imposibilitatea obținerii cardului de către nerezidenți;

Îngrijorări legate de protecția datelor personale.

Stefan intenționează să sesizeze autoritățile de protecție a datelor și comisia pentru egalitate de tratament cu privire la această măsură.

Unele toalete publice din Austria percep 50 de cenți pentru utilizare, în timp ce urinalele sunt gratuite.



Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE