Cum funcționează noua taxă pe kilometru

De la 1 iulie, toate camioanele cu o greutate de cel puțin 3,5 tone vor plăti pentru fiecare kilometru parcurs pe autostrăzile din Olanda și pe numeroase drumuri provinciale și municipale.

Guvernul olandez susține că noua taxă are rolul de a încuraja transportatorii să investească în vehicule electrice și în alte tehnologii nepoluante. Cu cât camionul produce mai puține emisii, cu atât taxa aplicată va fi mai redusă.

Pentru multe firme de transport însă, impactul financiar este imediat.

Un exemplu este compania de transport Mila din Teteringen, provincia Brabantul de Nord, care a calculat că noul sistem ar putea genera cheltuieli suplimentare de până la 360.000 de euro anual.

„La Mila, vom simți această măsură direct în portofele noastre”, spune Bjorn Baks, managerul companiei.

Factura de 360.000 de euro, plătită de clienți

Compania operează zilnic în Olanda și Belgia. Are aproximativ 75 de angajați și o flotă de 55 de camioane și autoutilitare. Aproximativ 20 dintre vehicule intră sub incidența noii taxe.

Potrivit reprezentanților firmei, costurile suplimentare de până la 360.000 de euro pe an nu vor putea fi absorbite integral de transportatori.

„Nota respectivă de plată nu va rămâne la noi”, afirmă Bjorn Baks.

Industria transporturilor avertizează că marjele de profit sunt deja foarte reduse, iar noile cheltuieli vor fi transferate, cel puțin parțial, către clienți. În practică, acest lucru ar putea duce la majorarea costurilor de transport și, indirect, la scumpirea unor produse de consum.

Jan van Nunen, reprezentant al unei companii de transport din Etten-Leur, explică situația astfel: „Marjele de profit din transport sunt mult prea mici pentru asta. Va trebui să transferăm o parte semnificativă din aceste costuri către client”.

Investiții verzi blocate de lipsa capacității rețelei

Transportatorii susțin că nu se opun tranziției ecologice, însă se confruntă cu obstacole importante.

Compania Mila investește în prezent aproximativ 2,5 milioane de euro în panouri solare, baterii și infrastructură de încărcare pentru vehicule electrice.

„Guvernul spune că trebuie să electrificăm. Și noi suntem deschiși la asta. Dar apoi ni se spune că nu există capacitate în rețea”, explică Baks.

Potrivit acestuia, firmele sunt prinse între obligația de a investi în tehnologii verzi și limitările infrastructurii energetice existente.

„Trebuie să investim, dar apoi nu mai putem merge mai departe. Atunci, ca sector, te simți totuși un pic lăsat la voia sorții”.

Temeri privind creșterea traficului pe drumurile locale

O altă consecință neprevăzută a taxei pe kilometru ar putea fi redirecționarea camioanelor către drumuri secundare pentru evitarea costurilor suplimentare.

„Dacă poți economisi câteva zeci de euro făcând o rută ocolitoare, unii antreprenori vor face acest compromis”, avertizează managerul companiei.

Autoritățile din Brabantul de Nord au anunțat că vor monitoriza atent evoluția traficului după intrarea în vigoare a noii taxe, în special în localitățile care s-ar putea confrunta cu un flux mai mare de vehicule grele.

Presiuni suplimentare asupra transportatorilor

Taxa pe kilometru vine într-un moment în care sectorul transporturilor trebuie să se adapteze și altor reguli noi. În această vară, numeroase vehicule comerciale utilizate în transportul internațional vor trebui să respecte cerințe suplimentare privind tahografele, ceea ce presupune noi investiții în echipamente și proceduri administrative.

Reprezentanții industriei avertizează că firmele mici sunt cele mai vulnerabile în fața acestor schimbări.

În ciuda dificultăților, transportatorul consideră că problema principală este acumularea continuă de costuri și obligații pentru sector.

„Este din nou una dintre măsurile pe care ți le aruncă în față. Și apoi îți spun: descurcă-te tu”, spune Baks.

Și una dintre cele mai cunoscute companii de transport din Germania, Betz International, a intrat în procedura de insolvență, din cauza costurilor tot mai mari din sector.

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