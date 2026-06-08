Procedura de insolvență va fi deschisă oficial

Potrivit Tribunalului Districtual Tübingen, procedurile preliminare de insolvență au început pe 7 aprilie, iar procedura oficială urmează să fie deschisă în luna iunie.

Conducerea companiei susține că există interes pentru preluarea afacerii specializate în expediții internaționale de mărfuri.

„Există interes pentru companie și pentru continuarea operațiunilor sale”, au transmis reprezentanții firmei.

Obiectivul este păstrarea locurilor de muncă și stabilizarea relațiilor cu clienții și furnizorii.

De la 8.000 de angajați la doar 140

Fondată în 1945 de Willi Betz, compania a devenit unul dintre cei mai mari operatori de transport internațional de mărfuri din Europa.

La vârful dezvoltării sale, Betz avea aproximativ 8.000 de angajați în 25 de țări și o cifră de afaceri de circa un miliard de euro. Astăzi, compania mai operează doar 72 de vehicule, iar insolvența afectează 140 de angajați.

Declinul a început după criza financiară din 2009, când veniturile companiei au scăzut puternic. Acestea au ajuns la doar 420 de milioane de euro în 2012.

Grupul este reprezentat și în România, prin compania distinctă Willi Betz. Aceasta nu este afectată de insolvență.

Este important de menționat că falimentul anunțat în Germania vizează Betz International GmbH, subsidiara operațională din Germania, nu întregul grup Willi Betz și nici firmele românești. Documentele privind insolvența precizează că procedura afectează compania germană cu aproximativ 140 de angajați și 72 de vehicule.

Costurile tot mai mari au afectat industria transporturilor

Compania atribuie dificultățile financiare concurenței puternice, marjelor reduse de profit, economiei slabe și creșterii accelerate a costurilor din sectorul logistic.

Scumpirea carburantului este considerată unul dintre factorii care au agravat situația.

„În discuțiile mele cu companiile de transport, am în prezent o îngrijorare enormă cu privire la situația economică și la supraviețuirea afacerilor lor”, a explicat Dirk Engelhardt, purtătorul de cuvânt al consiliului de administrație al asociației de logistică BGL.

Potrivit Asociației Federale Germane pentru Transport Rutier, Logistică și Eliminare (BGL), o creștere de 10% a prețului motorinei duce la majorarea costurilor totale cu aproximativ 3%.

„Creșterea actuală a prețului motorinei cu până la 28% înseamnă, prin urmare, o creștere a costurilor totale de aproximativ 9%”, a declarat Dirk Engelhardt, reprezentant al organizației.

„Măsurile ample de optimizare internă și de reducere a costurilor nu mai pot absorbi aceste sarcini masive”, a explicat în aprilie Rainer Bisinger, directorul general al întregului grup Willi Betz.

Conducerea: „Regretăm profund această măsură”

Directorul general al grupului Willi Betz, Rainer Bisinger, a transmis un mesaj pentru angajați și partenerii companiei.

„Regretăm profund această măsură – mai ales având în vedere cei aproximativ 140 de angajați dedicați și partenerii noștri de afaceri cu care suntem de lungă durată”, a spus acesta.

În prezent, salariile angajaților sunt garantate pentru trei luni prin sistemul german de indemnizații de insolvență.

Insolvențele din Germania, la cel mai ridicat nivel din ultimele două decenii

Falimentul Betz International vine într-un context dificil pentru economia germană. Potrivit unei analize realizate de Institutul Leibniz pentru Cercetări Economice Halle (IWH), numărul insolvențelor înregistrate în Germania în primul trimestru din 2026 a atins cel mai ridicat nivel din ultimii 20 de ani.

Specialiștii avertizează că presiunile economice, costurile ridicate ale energiei și încetinirea activității economice continuă să afecteze numeroase companii din sectoarele transporturilor și logisticii.

Europa riscă să se confrunte cu o criză economică majoră, cu pierderi masive de locuri de muncă, dacă nu implementează rapid reforme pentru a-și crește competitivitatea, avertizează și Morten Wierod, directorul executiv al gigantului ingineresc ABB.

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