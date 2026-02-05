Răzgândirea rapidă a Executivului a atras critici vehemente din partea Camerei Consultanților Fiscali (CCF), care descrie situația drept o dovadă de haos, lipsă de predictibilitate și o „relație nesănătoasă” între stat și mediul de afaceri.

Taxă născută din confuzie și anulată de teama izolării

Măsura, care viza companiile cu o cifră de afaceri de peste 50 de milioane de euro, impunea o limită de deductibilitate (plafonată la un anumit procent) pentru cheltuielile efectuate cu entitățile afiliate, în special din grupurile multinaționale. Sumele care depășeau acest prag deveneau nedeductibile și erau impozitate suplimentar.

Deși inițial Ministerul Finanțelor a conceput acest mecanism pentru a înlocui Impozitul Minim pe Cifra de Afaceri (IMCA), rezultatul legislativ a fost aplicarea simultană a ambelor taxe, creând o presiune fiscală uriașă și neclară.

Intervenția OCDE a fost decisivă. Într-o etapă critică a procesului de aderare a României – statul având obținute doar 19 din cele 25 de avize formale – organizația internațională a semnalat că articolul din Codul Fiscal genera:

Dublă impozitare: Sumele erau taxate o dată la filiala din România (prin nedeductibilitate) și încă o dată la compania-mamă (ca venit), lucru inacceptabil în fiscalitatea modernă. Discriminare: Tratamentul fiscal diferențiat între rezidenți și nerezidenți încălca Convenția-cadru OCDE.

Ministerul Finanțelor a recunoscut oficial că eliminarea restricțiilor a fost necesară pentru a evita blocarea aderării, promițând că viitoarele reglementări vor fi adoptate doar după un „dialog” cu experții de la Paris.

Politică fiscală „din impuls”

Într-un comunicat incisiv, Camera Consultanților Fiscali a analizat eșecul guvernamental, punctând faptul că mediul privat a semnalat anomaliile încă din 2025, dar a fost ignorat până la intervenția forului internațional.

„Este momentul unui dialog fiscal real, pentru a evita derapajele și a reda încrederea. Fără o justificare temeinică, persistă incertitudinea, iar mediul de afaceri rămâne expus riscului ca o măsură suspendată astăzi să fie reactivată mâine”, avertizează CCF.

Experții au sintetizat cinci probleme majore ale acestui episod legislativ:

Lipsa regulilor: Politica fiscală se face „după ureche”, o măsură fiind aruncată în piață pentru a testa reacțiile, doar pentru a fi retrasă ulterior.

Discriminarea: Taxa lovea disproporționat firmele românești care fac parte din grupuri multinaționale.

Riscul economic: Dubla impozitare este cel mai sigur mod de a alunga investitorii străini.

Arbitrul extern: Faptul că OCDE a trebuit să intervină pentru a „corecta” o eroare evidentă denotă o lipsă de competență internă și de consultare reală.

Nevoia de stabilitate: Deși salută abrogarea, consultanții atrag atenția că simpla corectare a unei greșeli nu ține loc de strategie fiscală coerentă.

Guvernul a anunțat că va reveni cu o nouă propunere legislativă, însă de această dată textul va fi agreat în prealabil cu instituțiile OCDE, pentru a evita un nou fiasco diplomatic și economic.