Vot la limită pentru creșterea taxelor și impozitelor locale

Într-o nouă ședință extraordinară, proiectul de hotărâre privind taxele și impozitele locale a fost adoptat la limită: 14 voturi „pentru” (PNL, PSD și PMP), 10 abțineri (USR, CURAJ și un consilier AUR) și 3 voturi „împotrivă” (trei consilieri AUR). Toți cei 27 de consilieri au fost prezenți, nouă în sală și 18 online.

Primarul Mihai Chirica a propus menținerea bazei de impozitare pentru clădirile rezidențiale la nivelul actual, de 0,08%, deși Codul fiscal permite o marjă cuprinsă între 0,08% și 2%. Inițial, proiectul prevedea un nivel de 0,1% pentru persoanele fizice, însă propunerea primarului a fost aprobată la votul final.

Cât se va plăti în 2026 pentru un apartament din Iași

În practică, un apartament cu trei camere și o suprafață de 75 mp, pentru care în 2025 se plătește un impozit cuprins între 237 și 271 de lei, în funcție de zonă, va avea în 2026 un impozit de aproximativ 562 de lei în Zona A și 495 de lei în Zona D.

Creșterea este determinată de majorarea valorii impozabile a clădirilor, ca urmare a modificărilor aduse Codului fiscal prin legea pentru care Guvernul și-a asumat răspunderea în urmă cu două luni.

Aceeași evoluție se regăsește și în cazul apartamentelor cu două camere, de circa 45 mp, unde impozitul va crește de la 142-162 de lei la 297-337 de lei, în funcție de amplasare.

Pentru garsonierele de aproximativ 30 mp, impozitul va ajunge la circa 225 de lei în zona centrală și la 198 de lei în zonele periferice. Estimările aparțin Primăriei Iași și sunt mai ridicate decât cele calculate de „Ziarul de Iași”, care indicau o creștere de aproximativ 70%.

Solarele și serele, scutite de taxe

Pentru firme, majorările rămân cele stabilite inițial: 0,1% pentru clădirile rezidențiale reevaluate în ultimii cinci ani și 1,1% pentru clădirile nerezidențiale. În cazul clădirilor care nu au fost reevaluate după 2020, impozitul crește cu 5%, la fel ca în 2025.

Primarul a mai anunțat că solarele și serele vor rămâne scutite de taxe și în 2026, iar tarifele sau gratuitatea pentru copiii sub 7 ani la ștrand și la plaja Nicolina vor fi menținute.

Cum se va calcula impozitul pe autovehicule

În ceea ce privește impozitul pe autovehicule, acesta va continua să fie calculat în funcție de capacitatea cilindrică și norma de poluare, păstrându-se formula de calcul la fiecare 200 cmc sau fracțiune.

Astfel, motocicletele și autoturismele cu motoare sub 1.600 cmc vor avea un impozit cuprins între 16,2 și 19,5 lei/200 cmc. De exemplu, un autoturism non-Euro de 1.200 cmc va avea un impozit anual de 117 lei, iar unul hibrid de aceeași capacitate, 97,2 lei.

Pentru motoarele cuprinse între 1.601 și 2.000 cmc, impozitele cresc cu aproximativ 50%, ajungând la 18,4-22,1 lei/200 cmc. Un motor non-Euro de 2.000 cmc va fi impozitat cu 297 de lei pe an, iar unul hibrid, cu 246 de lei.

În intervalul 2.001-2.600 cmc, coeficienții cresc semnificativ, până la 92,2 lei/200 cmc pentru mașinile non-Euro și 76,3 lei pentru cele hibride. De exemplu, un autoturism Euro 6 de 2.600 cmc va avea un impozit de 1.011,4 lei, iar unul non-Euro, 1.198,6 lei.

Între 2.601 și 3.000 cmc, impozitul aproape se dublează, iar pentru motoarele de peste 3.000 cmc coeficienții cresc cu încă 75%. Deși legea permite o reducere de până la 30% pentru mașinile hibride cu emisii sub 50 g CO₂/km, Consiliul Local Iași a decis aplicarea unei reduceri de doar 10% în 2026.

În premieră, autovehiculele electrice vor fi impozitate cu o taxă anuală unică de 40 de lei.

