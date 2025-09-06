Încă din noiembrie anul trecut, femeia a fost contactată de o persoană care s-a prezentat drept expert financiar al societății SC GETO CAPITAL SRL. Convinsă de aceasta, ea a urmat instrucțiunile de a crea un cont online pentru a-și urmări investițiile.

Până la urmă, în perioada 11-27 august 2025, suceveanca a efectuat mai multe transferuri, totalizând 66.733 lei (aproximativ 13.147 de euro). News.ro relatează că, la ultimul transfer, aplicația financiară a avertizat-o despre posibilitatea unei fraude, dar avertismentul a fost ignorat.

„Prin intermediul discuţiei purtate, acesta a căpătat încrederea persoanei vătămate, motiv pentru care aceasta a urmat paşii propuşi de presupusul expert financiar, respectiv să îşi creeze un cont online pe un site indicat, pentru a putea urmări investiţiile şi profiturile”, informează Poliția Județeană Suceava.

Abia după ce a efectuat ultimul transfer, femeia a verificat site-ul Autorității de Supraveghere Financiară, descoperind că presupusa societate de investiții nu era autorizată să presteze servicii şi activităţi de investiţii. Încercările ei de a retrage banii sau de a contacta consultantul s-au dovedit zadarnice.

În urma plângerii depuse pe 5 septembrie, Poliția a deschis un dosar penal pentru înșelăciune.

Tot în Suceava, la începutul anului, un bărbat a fost păgubit de 36.200 de lei, după ce a fost contactat de o femeie care s-a prezentat ca fiind reprezentantă a „bursei de valori”. I-a propus acestuia să investească în acțiuni la o companie petrolieră.

