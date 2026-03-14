Tehnologia, dezvoltată de compania românească OVES Enterprise, este integrată în sistemul defensiv american și operează activ în zonele de conflict încă din data de 19 ianuarie.

Informația a fost confirmată oficial printr-un comunicat publicat pe rețelele de socializare de Ambasada Statelor Unite în România.

Cum funcționează sistemul bazat pe inteligență artificială

Conform reprezentanței diplomatice, tehnologia românească – platforma denumită Nemesis AI – reprezintă o componentă vitală a sistemului antidronă EAGLS (Sistem Electronic Avansat de Lansare la Sol), operat de Comandamentul Central al Statelor Unite.

Platforma aduce un avantaj tactic major pe câmpul de luptă prin următoarele capabilități:

Identifică în timp real dronele ostile, inclusiv pe cele utilizate de grupările susținute de Iran în regiune.

Combină analiza datelor brute cu algoritmi de inteligență artificială pentru a evalua nivelul de amenințare.

Facilitează o reacție mult mai rapidă a forțelor armate, contribuind decisiv la neutralizarea țintelor inamice.

Recunoaștere internațională pentru IT-ul românesc

Succesul integrării Nemesis AI în arsenalul american marchează un moment important pentru industria de apărare și sectorul tehnologic din România.

Ambasada SUA a ținut să sublinieze importanța strategică a acestui parteneriat.

„Această evoluție evidențiază rolul tot mai mare al expertizei tehnologice românești în sistemele de apărare aliate, demonstrând modul în care inovația dezvoltată în România poate contribui la abordarea provocărilor complexe de securitate alături de partenerii internaționali”, a transmis Ambasada SUA la București.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE