Potrivit Android Authority, viitorul flagship al companiei ar putea fi echipat cu tehnologia „Flex Magic Pixel” pentru a controla unghiurile de vizualizare ale ecranului.

Ce este Flex Magic Pixel?

Flex Magic Pixel este o tehnologie dezvoltată de Samsung Display care utilizează inteligența artificială pentru a ajusta pixelii ecranului și a controla unghiurile de vizualizare.

Aceasta poate restricționa vizibilitatea conținutului pentru persoanele din jur, oferind astfel o protecție sporită a confidențialității.

Conform Samsung Display, „Flex Magic Pixel este o tehnologie care ajustează unghiul de vizualizare astfel încât ecranul să nu fie ușor vizibil pentru persoana de lângă tine”.

Compania a explicat că tehnologia „se poate sincroniza cu inteligența artificială pentru a ajusta nivelul de securitate în funcție de aplicația utilizată, îmbunătățind astfel confortul consumatorului”.

Cum ar putea funcționa?

Samsung a oferit un exemplu concret de utilizare: „Când un utilizator de device smart rulează o aplicație bancară într-un loc public, tehnologia AI poate recunoaște automat mediul și poate iniția funcții de securitate suplimentare. Iar OLED-urile echipate cu tehnologia Flex Magic Pixel pot spori și mai mult securitatea dispozitivelor inteligente”.

Astfel, ecranul ar putea trece automat la un unghi de vizualizare mai îngust atunci când detectează că este deschisă o aplicație sensibilă.

De asemenea, ar putea lua în considerare și locația utilizatorului.

Avantaje față de soluțiile actuale

În prezent, există folii de protecție a confidențialității care restricționează unghiurile de vizualizare ale ecranului.

Totuși, acestea afectează adesea luminozitatea și calitatea generală a imaginii. Flex Magic Pixel nu ar avea aceste dezavantaje.

Ce este Color filter on Encapsulation și unde este utilizată deja tehnologia

Tehnologia ar urma să fie implementată împreună cu Color filter on Encapsulation (CoE), deja utilizată pe dispozitivele pliabile Galaxy.

CoE înlocuiește stratul de polarizare al ecranului cu un filtru de culoare, rezultând un ecran mai subțire, mai luminos și mai eficient.

De asemenea, tehnologia CoE este esențială pentru Flex Magic Pixel, deoarece poate reduce cantitatea de lumină pierdută atunci când este activată funcția de confidențialitate.

Deși nu este prima încercare de a aborda confidențialitatea ecranului pe smartphone-uri, tehnologia Samsung pare să fie mult mai avansată și mai ușor de utilizat. Rămâne de văzut dacă și când va fi implementată efectiv pe dispozitivele Galaxy.

