Telemedicina în 2026: realitatea din cabinetele de medicină de familie

În jur de 46% din populația României trăiește în zonele rurale ale țării. Locuitorii din aproximativ 2.000 de localități rurale nu au acces la medic, astfel că este foarte mare nevoie de acces extins la servicii medicale moderne precum telemedicina.

,,9 milioane de oameni nu au acces la medic sau au acces la medic fragmentat, parțial. Nu putem vorbi de îmbunătățirea sistemului sanitar sau de îmbunătățirea serviciilor medicale dacă locuitorii din rural nu au acces la medic”, a declarat dr. Adina Alberts.

Telemedicina reprezintă o soluție practică pentru multe situații medicale uzuale. Medicul de familie Daciana Toma subliniază clar acest lucru:

„Sunt o grămadă de situații pe care le poți gestiona prin telemedicină, respectiv teleconsultație. Și eu cred că oricare medic, în momentul în care consideră că pacientul trebuie să fie văzut fizic, îl cheamă la cabinet”, a zis dr. Daciana Toma, medic de familie și vicepreședinte al SNMF, subliniind că teleconsultația nu înlocuiește consultația clasică, ci o completează, iar decizia finală aparține întotdeauna medicului.

Telemedicina vs teleconsultația: Ce trebuie să știe pacientul

Telemedicina este conceptul mai larg care cuprinde orice serviciu medical oferit la distanță, inclusiv monitorizare, consulturi între medici, teleradiologie și teleasistență.

Teleconsultația este un tip specific de telemedicină: o consultație efectuată de medicul licențiat direct cu pacientul, prin video sau telefon, pentru diagnostic, recomandare de tratament sau sfaturi de prevenție.

Ce trebuie să știe pacientul:

  1. Teleconsultația are valoare medicală reală și poate fi folosită pentru simptome ușoare sau monitorizare.
  2. Este necesar consimțământul pacientului înaintea oricărei teleconsultații.
  3. Nu înlocuiește consultația față în față atunci când este nevoie de examinare fizică.
  4. Necesită acces la un dispozitiv cu internet/telefon și platforma utilizată de medic.

În România, telemedicină fără reguli clare în 2026

Deși telemedicina a fost intens utilizată în pandemie, reglementarea ei a rămas incompletă, mai ales în cazul medicilor de familie.

O nouă ordonanță despre telemedicină pentru completarea Legii nr. 95/2006 a fost pusă recent de Ministerul Sănătății în transparență decizională. Actul normativ prevede: „Furnizarea serviciilor medicale prin telemedicină se realizează diferențiat, în funcție de specialitatea medicală și de tipul de serviciu de telemedicină, cu respectarea limitelor actului medical și a cerințelor de siguranță a pacientului, în condițiile stabilite prin normele de aplicare ale dispozițiilor privind telemedicina”. Iar normele de aplicare ale dispozițiilor privind telemedicina sunt cele care stabilesc, pentru fiecare specialitate medicală, tipurile de servicii de telemedicină permise, condițiile, limitele de furnizare a acestora, precum și situațiile în care este obligatorie consultația medicală față în față, după caz.

Problema majoră rămâne însă aceeași: normele de aplicare. În lipsa lor, prevederile rămân literă de lege, fără impact real în cabinetele medicale.

Dr. Daciana Toma atrage atenția asupra acestui vid legislativ: „Ar trebui reglementată această telemedicină și la medicul de familie, pentru că nu există reguli clare pentru telemedicină, pentru teleconsultații. În ambulatoriu, teleconsultațiile se decontează, iar la medicul de familie, nu.”

Această lipsă de reguli și norme generează confuzie, teamă de controale și inechități între diferitele segmente ale sistemului medical. „Practic, medicii de familie sunt discriminați în povestea asta”, a spus vicepreședinta SNMF.

Această situație afectează nu doar medicii, ci și pacienții, care pierd accesul la servicii rapide și eficiente.

Teleconsultația, un instrument de prevenție

Dincolo de gestionarea cazurilor simple, teleconsultația poate juca un rol esențial în prevenție și în degrevarea cabinetelor supraaglomerate:

„Teleconsultația, dacă era punctată, mai salva din prevenție și din consultațiile la cabinet. Ar fi dat mai mult timp medicului să stea cu pacientul”, a afirmat dr. Daciana Toma, care a criticat și OUG nr. 91/2025, din cauza căreia prima zi de concediu medical nu se mai plătește, de la 1 februarie. ,,Pedeapsă la grămadă” pentru bolnavii din România

În opinia dr. Adina Alberts, primele trei măsuri legislative care ar trebui implementate sunt: ,,permiterea medicilor de familie să ofere consultații la distanță în cabinetele rurale sau în puncte de lucru secundare, fără să fie obligați să fie prezenți de două ori pe săptămână la cabinet. La fel cum se decontează de către stat teleconsultațiile pentru alți specialiști din ambulatoriu ar trebui să fie decontate și pentru medicii de familie. De asemenea, medicii de familie ar trebui să aibă posibilitatea să deschidă și să gestioneze puncte de lucru în mai multe județe, nu doar în cel unde au punctul principal, astfel încât să poată extinde accesul pacienților la servicii medicale.”

Teleconsultația economisește timp, reduce aglomerația din cabinete și permite medicului să se concentreze pe cazurile care necesită prezență fizică. Proiectul de reglementare a telemedicinei se află încă în dezbatere publică: „Nu poate fi o soluție universală”.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
5 Știri Imobiliare.ro: Noi reguli așteptate pe piața imobiliară. Balanța se înclină în favoarea cumpărătorilor

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro

Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Viorica de la Clejani a făcut anunțul care a înmărmurit pe toată lumea: „Pentru mine, Fulgy nu mai există. Mă lepăd!”. A rupt orice legătură cu fiul ei, dar ce tocmai s-a aflat din familia lor întrece orice imaginație
Viva.ro
Viorica de la Clejani a făcut anunțul care a înmărmurit pe toată lumea: „Pentru mine, Fulgy nu mai există. Mă lepăd!”. A rupt orice legătură cu fiul ei, dar ce tocmai s-a aflat din familia lor întrece orice imaginație
Wow, cât de frumoasă poate fi Irina, la 24 de ani! Fiica lui Crin Antonescu este extrem de discretă, dar a făcut o excepție și a postat în online o poză în care apare împreună cu tatăl ei!
Unica.ro
Wow, cât de frumoasă poate fi Irina, la 24 de ani! Fiica lui Crin Antonescu este extrem de discretă, dar a făcut o excepție și a postat în online o poză în care apare împreună cu tatăl ei!
A treia eliminare la Power Couple Sezonul 3! Ce cuplu a părăsit competiția de la Antena 1: „Avem lacrimi în suflet pentru că nu putem merge mai departe…”
Elle.ro
A treia eliminare la Power Couple Sezonul 3! Ce cuplu a părăsit competiția de la Antena 1: „Avem lacrimi în suflet pentru că nu putem merge mai departe…”
gsp
Opinie| „Dan Capatos m-a oripilat în această dimineață, e absolut inuman ce a făcut!”. Atac devastator: „E abominabil să profiți așa de un om”
GSP.RO
Opinie| „Dan Capatos m-a oripilat în această dimineață, e absolut inuman ce a făcut!”. Atac devastator: „E abominabil să profiți așa de un om”
Ianis Hagi, captiv în «raiul pensionarilor»! Imagini ireale cu locul unde s-a mutat fiul Regelui: «Nu seamănă deloc cu Turcia!»
GSP.RO
Ianis Hagi, captiv în «raiul pensionarilor»! Imagini ireale cu locul unde s-a mutat fiul Regelui: «Nu seamănă deloc cu Turcia!»
Parteneri
Ultima oră! Oana Ioniță, verdict decisiv după războiul pe copil cu fostul soț! Fiul de 11 ani, scos din mijlocul scandaluli! Neașteptat ce a decis instanța
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Oana Ioniță, verdict decisiv după războiul pe copil cu fostul soț! Fiul de 11 ani, scos din mijlocul scandaluli! Neașteptat ce a decis instanța
WOW, ce casă! A ieșit exact cum au visat! ADDA și Cătălin Rizea de la Power Couple și-au construit locuința visurilor, iar rezultatul e de revistă
Avantaje.ro
WOW, ce casă! A ieșit exact cum au visat! ADDA și Cătălin Rizea de la Power Couple și-au construit locuința visurilor, iar rezultatul e de revistă
„Palatul din Popești Leordeni”! Cum arată casa de vis a Irinei și a lui Răzvan Fodor: 7 camere, o baie ca-n filme, grădină și o poveste incredibilă în spate
Tvmania.ro
„Palatul din Popești Leordeni”! Cum arată casa de vis a Irinei și a lui Răzvan Fodor: 7 camere, o baie ca-n filme, grădină și o poveste incredibilă în spate

Alte știri

Rezultatele Loto 6/49 din 29 ianuarie 2026. Numerele câștigătoare extrase joi
Știri România 18:34
Rezultatele Loto 6/49 din 29 ianuarie 2026. Numerele câștigătoare extrase joi
„Dragonul Roșu”, controlat de inspectorii ANPC: au dat peste 200 de amenzi în valoare totală de 175.000 de euro
Știri România 18:20
„Dragonul Roșu”, controlat de inspectorii ANPC: au dat peste 200 de amenzi în valoare totală de 175.000 de euro
Parteneri
NATO, aproape de implozie. Orizontul de timp uriaș ca UE să se descurce fără SUA: „E o inflamare tactică pe momentul lansării SAFE”
Adevarul.ro
NATO, aproape de implozie. Orizontul de timp uriaș ca UE să se descurce fără SUA: „E o inflamare tactică pe momentul lansării SAFE”
Câți bani înghit instituțiile pe care Ciprian Ciucu a vrut să le desființeze, dar pe care Consiliul General le-a păstrat
Fanatik.ro
Câți bani înghit instituțiile pe care Ciprian Ciucu a vrut să le desființeze, dar pe care Consiliul General le-a păstrat
Pensiile militarilor ajung la 7.071 lei. Categoriile eligibile
Financiarul.ro
Pensiile militarilor ajung la 7.071 lei. Categoriile eligibile
Superliga.ro (P)
Mihalcea, omul-cheie în relansarea arădenilor
Mihalcea, omul-cheie în relansarea arădenilor
Alexandru Musi: „Părinții băgau și ultimul ban să mă poată duce la antrenamente”
Alexandru Musi: „Părinții băgau și ultimul ban să mă poată duce la antrenamente”
Parteneri
Au devenit părinți pentru a treia oară! Celebrul cuplu a dezvăluit vestea emoționantă, iar fanii au reacționat imediat
Elle.ro
Au devenit părinți pentru a treia oară! Celebrul cuplu a dezvăluit vestea emoționantă, iar fanii au reacționat imediat
Ce i-a spus criminalul de 13 ani unchiului băiatului mort. „Am înlemnit, n-am mai avut nicio reacție!” Noi detalii cutremurătoare ies la iveală în cazul revoltător din Timiș. Punctul-cheie care a răsturnat ancheta Poliției
Unica.ro
Ce i-a spus criminalul de 13 ani unchiului băiatului mort. „Am înlemnit, n-am mai avut nicio reacție!” Noi detalii cutremurătoare ies la iveală în cazul revoltător din Timiș. Punctul-cheie care a răsturnat ancheta Poliției
Eliza, fiica Adrianei Iliescu, nu a mai fost văzută demult, însă cele mai recente imagini cu ea chiar fac înconjurul internetului, grație unui mini-detaliu, care a atras din prima secundă atenția tuturor. Ce au putut observa oamenii
Viva.ro
Eliza, fiica Adrianei Iliescu, nu a mai fost văzută demult, însă cele mai recente imagini cu ea chiar fac înconjurul internetului, grație unui mini-detaliu, care a atras din prima secundă atenția tuturor. Ce au putut observa oamenii

Monden

Cum arată Mihai Trăistariu după ce și-a schimbat singur lookul. Apariția controversată a artistului. „Nu îți stă bine. Parcă ești electrocutat”
Stiri Mondene 17:40
Cum arată Mihai Trăistariu după ce și-a schimbat singur lookul. Apariția controversată a artistului. „Nu îți stă bine. Parcă ești electrocutat”
Cum se înțelege, de fapt, Ramona Olaru cu Dani Oțil și Răzvan Simion. „Ne-am acoperit toți, de multe ori”
Stiri Mondene 16:53
Cum se înțelege, de fapt, Ramona Olaru cu Dani Oțil și Răzvan Simion. „Ne-am acoperit toți, de multe ori”
Parteneri
Cum arată casa în care locuiește Mihaela Rădulescu. Terasa imensă îți ia ochii, iar asta nu e tot
TVMania.ro
Cum arată casa în care locuiește Mihaela Rădulescu. Terasa imensă îți ia ochii, iar asta nu e tot
Noile materii introduse pentru elevii de clasa a IX-a, în următorul an şcolar
ObservatorNews.ro
Noile materii introduse pentru elevii de clasa a IX-a, în următorul an şcolar
Viorica de la Clejani, mesaj cutremurător în miez de noapte! ”Mă lepăd! Pentru mine nu mai există!” Decizia e luată și nu mai poate fi întoarsă din drum! Paharul s-a umplut!
Libertateapentrufemei.ro
Viorica de la Clejani, mesaj cutremurător în miez de noapte! ”Mă lepăd! Pentru mine nu mai există!” Decizia e luată și nu mai poate fi întoarsă din drum! Paharul s-a umplut!
Parteneri
Nu e glumă! Iubita numărului 9 ATP a câștigat mai mulți bani decât tenismenul la Australian Open
GSP.ro
Nu e glumă! Iubita numărului 9 ATP a câștigat mai mulți bani decât tenismenul la Australian Open
Americanii au reacționat după lansarea noului Duster: „Arată ca o Dacia pentru oamenii bogați”
GSP.ro
Americanii au reacționat după lansarea noului Duster: „Arată ca o Dacia pentru oamenii bogați”
Parteneri
Motivul ULUITOR pentru care turiștii sunt „descurajați” să mai viziteze Statele Unite ale Americii
Mediafax.ro
Motivul ULUITOR pentru care turiștii sunt „descurajați” să mai viziteze Statele Unite ale Americii
VIDEO Cauza accidentului de la Lugojel. Un suporter a dezvăluit ce s-a întâmplat, de fapt, înainte ca microbuzul să intre în TIR: "S-a blocat volanul în depășire"
StirileKanalD.ro
VIDEO Cauza accidentului de la Lugojel. Un suporter a dezvăluit ce s-a întâmplat, de fapt, înainte ca microbuzul să intre în TIR: "S-a blocat volanul în depășire"
Mesajul pe care minorul de 13 ani l-ar fi trimis familiei lui Mario, la scurt timp după crimă. Plănuiesc sau nu părinții lui să îl scoată din țară: „Intenționează să ducă băiatul…”
Wowbiz.ro
Mesajul pe care minorul de 13 ani l-ar fi trimis familiei lui Mario, la scurt timp după crimă. Plănuiesc sau nu părinții lui să îl scoată din țară: „Intenționează să ducă băiatul…”
Promo
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Advertorial
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
„O să mai omor o dată” Minorul de 13 ani a promis o nouă crimă?! Diana Șoșoacă a făcut dezvăluiri șocante: „Trebuie preîntâmpinat un alt omor”
Wowbiz.ro
„O să mai omor o dată” Minorul de 13 ani a promis o nouă crimă?! Diana Șoșoacă a făcut dezvăluiri șocante: „Trebuie preîntâmpinat un alt omor”
Cum s-a întâmplat, de fapt, accidentul tragic din Timiș unde au murit 6 suporteri greci. Unul dintre supraviețuitori a deslușit misterul
Redactia.ro
Cum s-a întâmplat, de fapt, accidentul tragic din Timiș unde au murit 6 suporteri greci. Unul dintre supraviețuitori a deslușit misterul
Durere mare în familia lui Nicușor Dan. Bunica președintelui s-a stins din viață
KanalD.ro
Durere mare în familia lui Nicușor Dan. Bunica președintelui s-a stins din viață

Politic

Ilie Bolojan a anunțat că nu va fi niciun premier PSD la rotativă, spune un primar PNL
Politică 12:09
Ilie Bolojan a anunțat că nu va fi niciun premier PSD la rotativă, spune un primar PNL
Crin Antonescu îi răspunde lui Cristian Tudor Popescu: „E într-o stare de tulburare... L-a sprijinit pe Ion Iliescu contra lui Ion Diaconescu”
Politică 28 ian.
Crin Antonescu îi răspunde lui Cristian Tudor Popescu: „E într-o stare de tulburare… L-a sprijinit pe Ion Iliescu contra lui Ion Diaconescu”
Parteneri
EXCLUSIV | „Lovitura” Dedeman de la Iași: frații Pavăl cumpără 12 hectare chiar lângă Mall Moldova. Tranzacția ar depăși 12 milioane de euro
ZiaruldeIasi.ro
EXCLUSIV | „Lovitura” Dedeman de la Iași: frații Pavăl cumpără 12 hectare chiar lângă Mall Moldova. Tranzacția ar depăși 12 milioane de euro
Doliu în tenisul românesc! A murit o mare campioană
Fanatik.ro
Doliu în tenisul românesc! A murit o mare campioană
Telefoane „de unică folosință” și genți căptușite cu plumb. Paranoia securității britanice în China
Spotmedia.ro
Telefoane „de unică folosință” și genți căptușite cu plumb. Paranoia securității britanice în China