

Telemedicina în 2026: realitatea din cabinetele de medicină de familie

În jur de 46% din populația României trăiește în zonele rurale ale țării. Locuitorii din aproximativ 2.000 de localități rurale nu au acces la medic, astfel că este foarte mare nevoie de acces extins la servicii medicale moderne precum telemedicina.

,,9 milioane de oameni nu au acces la medic sau au acces la medic fragmentat, parțial. Nu putem vorbi de îmbunătățirea sistemului sanitar sau de îmbunătățirea serviciilor medicale dacă locuitorii din rural nu au acces la medic”, a declarat dr. Adina Alberts.

Telemedicina reprezintă o soluție practică pentru multe situații medicale uzuale. Medicul de familie Daciana Toma subliniază clar acest lucru:

„Sunt o grămadă de situații pe care le poți gestiona prin telemedicină, respectiv teleconsultație. Și eu cred că oricare medic, în momentul în care consideră că pacientul trebuie să fie văzut fizic, îl cheamă la cabinet”, a zis dr. Daciana Toma, medic de familie și vicepreședinte al SNMF, subliniind că teleconsultația nu înlocuiește consultația clasică, ci o completează, iar decizia finală aparține întotdeauna medicului.

Telemedicina vs teleconsultația: Ce trebuie să știe pacientul

Telemedicina este conceptul mai larg care cuprinde orice serviciu medical oferit la distanță, inclusiv monitorizare, consulturi între medici, teleradiologie și teleasistență.

Teleconsultația este un tip specific de telemedicină: o consultație efectuată de medicul licențiat direct cu pacientul, prin video sau telefon, pentru diagnostic, recomandare de tratament sau sfaturi de prevenție.

Ce trebuie să știe pacientul:

Teleconsultația are valoare medicală reală și poate fi folosită pentru simptome ușoare sau monitorizare. Este necesar consimțământul pacientului înaintea oricărei teleconsultații. Nu înlocuiește consultația față în față atunci când este nevoie de examinare fizică. Necesită acces la un dispozitiv cu internet/telefon și platforma utilizată de medic.

În România, telemedicină fără reguli clare în 2026

Deși telemedicina a fost intens utilizată în pandemie, reglementarea ei a rămas incompletă, mai ales în cazul medicilor de familie.

O nouă ordonanță despre telemedicină pentru completarea Legii nr. 95/2006 a fost pusă recent de Ministerul Sănătății în transparență decizională. Actul normativ prevede: „Furnizarea serviciilor medicale prin telemedicină se realizează diferențiat, în funcție de specialitatea medicală și de tipul de serviciu de telemedicină, cu respectarea limitelor actului medical și a cerințelor de siguranță a pacientului, în condițiile stabilite prin normele de aplicare ale dispozițiilor privind telemedicina”. Iar normele de aplicare ale dispozițiilor privind telemedicina sunt cele care stabilesc, pentru fiecare specialitate medicală, tipurile de servicii de telemedicină permise, condițiile, limitele de furnizare a acestora, precum și situațiile în care este obligatorie consultația medicală față în față, după caz.

Problema majoră rămâne însă aceeași: normele de aplicare. În lipsa lor, prevederile rămân literă de lege, fără impact real în cabinetele medicale.

Dr. Daciana Toma atrage atenția asupra acestui vid legislativ: „Ar trebui reglementată această telemedicină și la medicul de familie, pentru că nu există reguli clare pentru telemedicină, pentru teleconsultații. În ambulatoriu, teleconsultațiile se decontează, iar la medicul de familie, nu.”

Această lipsă de reguli și norme generează confuzie, teamă de controale și inechități între diferitele segmente ale sistemului medical. „Practic, medicii de familie sunt discriminați în povestea asta”, a spus vicepreședinta SNMF.

Această situație afectează nu doar medicii, ci și pacienții, care pierd accesul la servicii rapide și eficiente.

Teleconsultația, un instrument de prevenție

Dincolo de gestionarea cazurilor simple, teleconsultația poate juca un rol esențial în prevenție și în degrevarea cabinetelor supraaglomerate:

„Teleconsultația, dacă era punctată, mai salva din prevenție și din consultațiile la cabinet. Ar fi dat mai mult timp medicului să stea cu pacientul”, a afirmat dr. Daciana Toma, care a criticat și OUG nr. 91/2025, din cauza căreia prima zi de concediu medical nu se mai plătește, de la 1 februarie. ,,Pedeapsă la grămadă” pentru bolnavii din România

În opinia dr. Adina Alberts, primele trei măsuri legislative care ar trebui implementate sunt: ,,permiterea medicilor de familie să ofere consultații la distanță în cabinetele rurale sau în puncte de lucru secundare, fără să fie obligați să fie prezenți de două ori pe săptămână la cabinet. La fel cum se decontează de către stat teleconsultațiile pentru alți specialiști din ambulatoriu ar trebui să fie decontate și pentru medicii de familie. De asemenea, medicii de familie ar trebui să aibă posibilitatea să deschidă și să gestioneze puncte de lucru în mai multe județe, nu doar în cel unde au punctul principal, astfel încât să poată extinde accesul pacienților la servicii medicale.”

Teleconsultația economisește timp, reduce aglomerația din cabinete și permite medicului să se concentreze pe cazurile care necesită prezență fizică. Proiectul de reglementare a telemedicinei se află încă în dezbatere publică: „Nu poate fi o soluție universală”.

