Cauza scăderii temperaturilor

„Scăderea temperaturilor a fost cauzată de un front de aer rece care a traversat zona în cursul zilei de miercuri.”, a precizat meteorologul de serviciu, Cristina Blaga.

Valoarea de minus 1,6 grade Celsius a fost măsurată la ora 6:00 și a fost însoțită de brumă.

În restul județului Harghita, temperaturile minime au fost ușor pozitive:

Joseni: +0,8 grade Celsius

Toplița: +1,8 grade Celsius

Odorheiu Secuiesc: +4,2 grade Celsius

Stația montană Bucin: +4,6 grade Celsius

Meteorologul Cristina Blaga a menționat că aceste temperaturi și diferențele mari dintre valorile diurne și nocturne „sunt normale pentru luna septembrie”.

Prognoza meteo pentru următoarele zile

Vremea va intra într-un proces de încălzire, cu minime nocturne între 6 și 7 grade Celsius, iar temperaturile din timpul zilei vor depăși 20 de grade Celsius.

Scăderea temperaturilor, mai ales dimineața și seara, i-a determinat pe unii locuitori din Miercurea Ciuc să pornească centralele de apartament sau să facă focul în sobe.

Verificarea sistemului de încălzire centralizată

La Miercurea-Ciuc, pe 22 septembrie, începe verificarea sistemului de încălzire centralizată, a declarat Biro Hajnalka, directoarea Societății de Gospodărire Comunală GOSCOM Miercurea-Ciuc.

„De luni începem să verificăm sistemul în toate cartierele. Am făcut o programare prealabilă și afișăm, în fiecare bloc, cu două zile înainte, ca să țină cont locatarii dacă au lucrat în vara asta sau vor să mai lucreze, să termine lucrările. După cum am văzut previziunile, cam la începutul lunii octombrie vom furniza încălzire pentru blocuri, iar la unități (școlare, sanitare – n.r), la solicitare. Deocamdată nu au solicitat, nici instituțiile școlare, nici spitalul, dar preconizez că săptămâna viitoare, acolo s-ar putea să solicite încălzire, măcar dimineața și seara. Suntem în așteptarea sezonului de încălzire.”

Și în București vor începe probele de căldură, pentru sezonul rece.

