Dialogul tensionat a avut loc între amiralul Rob Bauer, președintele Comitetului militar al NATO, și He Rulong, ambasadorul Chinei în Islanda.

După ce a ținut un discurs despre rolul alianței militare în regiune, Bauer, un ofițer al marinei olandeze, a spus despre China că „nu împărtășește valorile noastre și subminează ordinea internațională bazată pe reguli”.

„Amirale, cu respectul cuvenit, discursul și observațiile dumneavoastră sunt pline de aroganță”, a replicat diplomatul chinez.

Dialogul a continuat.

„Am o întrebare pentru dumneavoastră, pentru că subliniați principiul suveranității și importanța granițelor recunoscute internațional în lume. Am dreptate, nu-i așa? Da. Atunci de ce este posibil ca China să nu condamne încă atacul Rusiei în Ucraina?”, a întrebat amiralul.

Ambasadorul He Rulong a răspuns că viziunea Chinei asupra „crizei din Ucraina” include o perspectivă istorică, iar lumea trebuie să „înțeleagă cauza principală” și a provocat râsete în sală atunci când a afirmat că țara sa este un „pacificator în lume”, mai precizează Bloomberg.

