”Domnul președinte, atunci când a promulgat bugetul de stat, a avut acolo toate sumele pentru întregul an, cu salariile și pensiile. Știe foarte clar care sunt măsurile luate de Gyvern, cifrele, și nu este nicio problemă. Până la final de an, ne-am asumat clar obligația să realizăm ce am stabilit în planul de 208. Nu avem probleme, nici îngrijorări în privința sumelor pentru salarii în 2018. Cred că este un atribut al Guvernului și nu al președintelui”, a comentat ministrul.

Eugen Teodorovici a precizat că, la ultima ieșire publică a președintelui Klaus Iohannis, cu o zi înainte sau chiar în aceeași zi a venit la ministerul de Finanțe o solicitare privind datele pe execuția bugetară și a primit aceste date. ”Toate datele sunt oficiale”, a mai spus el.