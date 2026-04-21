Sportka este cea mai tradițională și populară loterie cehă operată de Allwyn și inaugurată în 1956. Este un joc 6/49 cu extrageri în fiecare miercuri, vineri și duminică. Participanții aleg 6 numere din 49, biletele costând aproximativ 20 de coroane (0,8 euro) pe coloană.

Un bilet complet (10 coloane + jocul Šance) costă 220 de coroane (9 euro).

Șansele de câștig la superjackpot: 1 din 139.838.160.

Câștigurile mari care depășesc un anumit prag sunt supuse unui impozit de 15% în Cehia.

Premiul de 187.454.975 de coroane

Este cea mai mare sumă câștigată de un jucător de la schimbarea denumirii companiei Sazka în Allwyn. Norocosul are la dispoziție 365 de zile pentru a-și revendica premiul.

Biletul norocos a fost completat manual, iar șansa a venit în al doilea set de numere extrase, unde jucătorul a ghicit toate cele 6 numere (9, 19, 28, 31, 37, 48), plus bila bonus suplimentară, 44.

Pe lângă jackpotul de 2.247.780 de coroane, circa 92.50 de euro, combinația câștigătoare a inclus și numărul final din jocul „Šance” (0 5 6 5 9 1), ceea ce i-a adus premiul suplimentar, totalizând incredibila sumă de 187.454.975 de coroane (7.7 milioane de euro).

Biletul a costat 33 de euro

Biletul a fost achiziționat la o benzinărie, pentru 3 extrageri consecutive, cu un cost total de 810 coroane, circa 33 de euro.

Allwyn, compania care operează loteria, oferă câștigătorilor sprijin complet, inclusiv consiliere financiară, juridică și psihologică.

Potrivit reprezentanților săi, majoritatea persoanelor care câștigă sume mari aleg să le folosească pentru a-și asigura viitorul familiei, să investească, să își achite datoriile sau să își achiziționeze locuințe.

De asemenea, câștigătorii își îndeplinesc adesea visuri pe termen lung, cum ar fi călătoriile în destinații exotice sau implicarea în activități caritabile.

227 de milionari cehi la loto doar în acest an

În 2026, Allwyn a creat deja 227 de milionari prin loteriile sale, dintre care 168 doar în cadrul Sportka,

Comparativ, în aceeași perioadă din 2025, numărul total al milionarilor era de 193, cu 154 dintre aceștia provenind tot din Sportka.

Recordul este la loteria transnațională Eurojackpot

Recordul absolut al loteriei în Cehia rămâne câștigul de 2,466 de miliarde de coroane (101 milioane de euro), din mai 2015 la Eurojackpot, loterie transnațională (Croația, Danemarca, Estonia, Finlanda, Germania, Grecia, Islanda, Italia, Letonia, Lituania, Țările de Jos, Polonia, Norvegia, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Ungaria, Cehia și Grecia).

Biletul a fost achiziționat în regiunea Pardubice.

Premii spectaculoase și în România, și în Ungaria

În ultimul sfârșit de săptămână au fost câștiguri uriașe și în România, și în Ungaria.

În România, un premiu uriaș a fost câștigat duminică seara, la extragerea Joker, după mai bine de doi ani de la ultimul câștig de categoria I. Premiul are o valoare de 65.969.447,56 de lei, echivalentul a aproape 13 milioane de euro.

Un jucător a câștigat, pe 18 aprilie, premiul-record pentru Ungaria la Loto 5/90, în valoare de 6,78 de miliarde forinți, circa 18,75 de milioane de euro.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE