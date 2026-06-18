Pentru suma de doar 6.800 de euro, potențialii cumpărători pot achiziționa un teren generos de 17 acri, care vine la pachet cu un avantaj major: acces direct și privat la râu.

Forma ideală și deschidere rară la apă

Potrivit detaliilor din anunțul de vânzare, proprietatea se remarcă nu doar prin prețul de chilipir, ci și prin caracteristicile sale geometrice și poziționare. Terenul are o formă pătrată ideală, un detaliu extrem de căutat de arhitecți și constructori, deoarece maximizează spațiul util și oferă flexibilitate totală în amenajare.

Cel mai puternic punct de atracție rămâne însă deschiderea către cursul de apă. Proprietatea are o lățime la apă de 35 de metri, o caracteristică extrem de rară pe piața parcelelor de agrement.

Terenul este situat într-o zonă liniștită, ferită de zgomot, dar beneficiază de un drum de acces funcțional, care ușurează transportul materialelor.

Datorită poziției, locul este descris ca fiind ideal pentru ridicarea unei case de vacanță (clasică sau prefabricată), amenajarea unui spațiu de camping sau crearea unei oaze private de relaxare în natură.

„Cu un preț de doar 6.800 de euro pentru întreaga suprafață, proprietatea reprezintă o oportunitate excelentă atât pentru cei care caută o investiție imobiliară inteligentă pe termen lung, cât și pentru persoanele care visează la un refugiu departe de aglomerația și stresul marilor orașe”, notează proprietarul în descrierea ofertei.

Transferul de proprietate se face pe loc

Un alt aspect esențial, care elimină din start suspiciunile pe care un preț atât de scăzut le-ar putea ridica în rândul cumpărătorilor de bună-credință, este statutul juridic al pământului.

Terenul se află în proprietate privată, este intabulat, iar vânzătorul specifică în mod clar că toate documentele sunt pregătite, astfel încât transferul dreptului de proprietate către noul cumpărător se poate realiza imediat, fără blocaje birocratice.

Anunțul a atras deja un val masiv de vizualizări și cereri de informații pe platformele de specialitate, transformând această parcelă din Serbia în una dintre cele mai disputate oportunități imobiliare de weekend din această vară.