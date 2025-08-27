Mulți fermieri dintre cei păgubiți consideră că despăgubirea care le revine este prea mică și se tem pentru existența lor.

Complexul de golf al lui Donald Trump din Vietnam, 1,5 miliarde de dolari

Provincia vietnameză Hung Yen se află aproape de capitala Hanoi. Acolo unde astăzi se cultivă banane, fructe exotice și alte plante ar urma să fie construit un complex de golf de 1,5 miliarde de dolari.

Dezvoltarea proiectului este asumată de compania imobiliară vietnameză Kinhbac City, dar după finalizare, clubul de golf va fi administrat de o firmă a familiei lui Donald Trump.

Pentru acest proiect trebuie defrișate 990 de hectare de teren. Localnicii și fermierii afectați ar urma să primească pachete compensatorii pentru suprafețele cedate, însă aceștia se plâng că sumele sunt prea mici.

Câți bani primesc fermierii ca despăgubire, după defrișare

O fermieră a declarat pentru agenția de știri Reuters că pentru terenul ei de 200 mp i s-a oferit o despăgubire de 3.200 de dolari și provizii de orez. Aceasta reprezintă mai puțin decât salariul mediu anual în Vietnam.

Mai mulți fermieri amenințați cu exproprierea au spus că li s-au oferit între 12 și 20 de dolari pe mp ca despăgubire. În plus, ar primi plăți suplimentare pentru culturile distruse și provizii de orez pentru câteva luni.

Recomandări (Contra)Bilanțul lui Nicușor Dan la 100 de zile de mandat: relație rece între Palate, lipsa unei echipe și multă indecizie politică

Pentru agricultori, aceste sume sunt insuficiente. Mulți sunt în vârstă și se tem că nu vor mai putea găsi alte mijloace de trai. Un reprezentant al autorităților a declarat pentru Reuters că, în general, prețurile terenurilor agricole din regiune nu depășesc 14 dolari pe mp.

Fermierii vietnamezi primesc micile lor parcele de la stat pentru utilizare pe termen lung, dar nu le dețin în proprietate. Tot statul este cel care plătește despăgubirile, însă costurile sunt suportate de dezvoltatori.

Presa americană: autorizația pentru clubul lui Trump, luată neobișnuit de repede

Investitorii argumentează că acea construire a clubului de golf va aduce beneficii sătenilor și va crea locuri de muncă suplimentare. Lucrările de construcție sunt programate să înceapă în septembrie.

Acest complex gigantic de golf a apărut în presă în luna mai, când Vietnamul negocia cu SUA un acord comercial. Atunci, New York Times relata că autorizația pentru terenul de golf a fost obținută neobișnuit de repede, deși, spre exemplu, verificările de mediu nu fuseseră încă făcute.

Vietnamul depinde de SUA ca importator. La acea vreme, se discuta un tarif vamal de 46%, care între timp a scăzut la 20%. Premierul vietnamez a declarat că proiectul joacă un rol important în aprofundarea relațiilor dintre Vietnam și Statele Unite.