„În primele două săptămâni din ianuarie au fost eliberate opt localități, iar mai mult de 300 de kilometri pătrați au trecut sub controlul nostru”, a declarat Valeri Gherasimov.

„Ofensiva formațiunilor și unităților din cadrul grupului comun de forțe se desfășoară practic în toate direcțiile”, a continuat Valeri Gherasimov.

Șeful Statului Major General al armatei ruse a efectuat, miercuri, o vizită de inspecție la Centrul Grupului de Luptă care acționează pe linia frontului în sectorul Dnepropetrovsk, informație confirmată de Ministerul Apărării de la Moscova.

Într-un comunicat oficial, instituția a precizat că șeful Statului Major General și prim-adjunct al ministrului rus al Apărării a evaluat modul de îndeplinire a misiunilor de luptă ale unităților implicate în zona așa-numitei „operațiuni militare speciale”.

În cadrul vizitei, generalul a ascultat rapoartele comandanților privind situația de pe teren și a apreciat progresele înregistrate de armată în ceea ce Rusia numește „eliberarea” Republicii Populare Donețk de forțele ucrainene.

Autoritățile ruse au susținut că, pe parcursul anului 2025, trupele Moscovei au ocupat un total de 6.640 de kilometri pătrați de teritoriu în Ucraina.

