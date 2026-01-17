Situația este agravată de faptul că orașul se află sub avertizare de cod galben de ger, conform prognozelor meteorologice.

Cele mai mari probleme se înregistrează în sectoarele 2, 3 și 4, unde sute de blocuri au rămas fără apă caldă și/sau căldură. Cauzele sunt atât avariile apărute în rețeaua de termoficare, cât și manevrele de echilibrare hidraulică realizate după creșterea debitului de agent termic la CET Sud.

În Sectorul 2, numeroase puncte termice funcționează sub parametrii necesari, afectând cartiere întregi precum Colentina, Teiul Doamnei, Pantelimon, Fundeni, Baicului și Ștefan cel Mare. Problemele sunt puse în principal pe seama livrării insuficiente a agentului termic și a operațiunilor de echilibrare hidraulică, termenul estimat pentru remediere fiind 19 ianuarie, ora 23:00, potrivit Termoalert.

Și Sectorul 3 se confruntă cu dificultăți majore, fiind semnalate avarii și deficiențe la mai multe puncte termice din zonele Titan, Dristor, Baba Novac, 1 Decembrie 1918, Basarabia și Dudești. În unele situații, alimentarea a fost perturbată și de probleme externe, precum lipsa energiei electrice la punctele termice. La fel ca în Sectorul 2, multe dintre intervenții sunt legate de reechilibrarea rețelei în urma suplimentării debitului de agent termic.

În Sectorul 4, cartierul Tineretului este cel mai afectat, aproape 60 de blocuri și imobile având probleme în furnizarea apei calde și a căldurii. Cauzele sunt similare, respectiv manevre tehnice în rețea și parametri de funcționare insuficienți. Conform Termoenergetica, remedierea situației este estimată pentru luni, 19 ianuarie, în jurul orei 23:00.

Toate aceste dificultăți apar pe fondul unor condiții meteorologice nefavorabile. Bucureștiul se află sub un mesaj de informare pentru vreme deosebit de rece, valabil din sâmbătă, 17 ianuarie, ora 10:00, până miercuri, 21 ianuarie, ora 10:00. Meteorologii anunță nopți și dimineți geroase, cu temperaturi minime cuprinse între –11 și –9 grade Celsius, iar maximele diurne nu vor depăși –3…–4 grade. De asemenea, Capitala intră sub cod galben de ger de sâmbătă seara, de la ora 20:00, până duminică dimineața, la ora 10:00, interval în care temperaturile resimțite vor fi și mai scăzute.

În sectoarele 1, 5 și 6 nu au fost raportate avarii sau probleme în furnizarea agentului termic.