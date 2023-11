„Majoritatea prizonierilor sunt din închisoarea Ofer și din Centrul de detenție din Ierusalim”, a transmis, duminică, Shin Bet, agenția de securitate internă a Israelului, după ce 39 de prizonieri palestinieni au fost eliberați în schimbul a 17 ostatici israelieni, în a treia zi a armistițiului cu Hamas.

„Un singur prizonier din Gaza, care, inițial, a refuzat să iasă din detenție, a fost eliberat la punctul de trecere de lângă kibbutzul Kerem Shalom”, a subliniat Shin Bet.

Potrivit jurnalistului Avishai Greenzeig, de la Khan News, teroristul era Ala Abu Sanima, „care, în primă fază, nu a dorit să plece din cauza faptului că, după eliberare, nu va mai primi indemnizația de la Autoritatea Palestiniană”.

Deși a încercat, Sanima nu a putut rămâne în închisoare, pentru că se afla pe lista celor 300 de palestinieni a căror eliberare fusese solicitată de Hamas.

A convicted terrorist was released from jail to his home in Gaza against his will.



Israel agreed to free Alaa Abu Sanima from prison in exchange for Israeli hostages.



but the prisoner wanted to stay in prison and get the salary the Palestinian Authority pays terrorists in…