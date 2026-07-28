Tesla a câștigat luna iunie, Dacia conduce încă anul

Datele Dataforce analizate de Profit.ro arată o schimbare importantă în clasamentul european. În iunie, Tesla Model Y a urcat pe primul loc, cu 32.685 de vehicule vândute, în creștere cu 43,2% față de aceeași lună din 2025. Dacia Sandero a terminat luna pe locul doi, cu 25.357 de unități, dar și ea a crescut cu 12,3%.

Pe primele șase luni, însă, Sandero rămâne lider. Modelul Dacia are 113.127 de unități vândute, în scădere cu 12,5%, în timp ce Tesla Model Y a ajuns la 109.445 de unități, în creștere cu 59,7%. Diferența dintre cele două este de numai 3.682 de mașini.

Asta face lupta interesantă: Sandero este încă numărul 1, dar Tesla vine mult mai repede din urmă. Dacă ritmul din iunie se repetă în lunile următoare, Model Y poate lua primul loc pe întreg anul.

Cum ajunge o Tesla de trei ori mai scumpă să bată Sandero

Comparația este neobișnuită pentru că vorbim despre două mașini complet diferite. Dacia Sandero este una dintre cele mai ieftine mașini noi din Europa. În România, Sandero pornește de la 13.541 euro, cu TVA, Rabla și reducere comercială incluse.

Tesla Model Y este un SUV electric mult mai scump. În România, versiunea Model Y Standard a fost introdusă cu preț de pornire de 39.990 euro. Un Model Y costă aproape cât trei Sandero de bază.

Și tocmai aici e partea interesantă. Tesla nu câștigă pentru că este ieftină în sens clasic, ci pentru că a coborât suficient prețul pentru a intra în zona mașinilor electrice de volum. Discounturile agresive au fost principalul motor al creșterii pentru Model Y, model produs la Berlin.

Tesla crește, deși brandul a avut un an greu

Tesla nu mai are imaginea perfectă de acum câțiva ani. În Europa, 2025 a fost un an slab pentru companie, afectat de schimbarea generației Model Y, de întârzieri la producția din Berlin și de intervențiile politice controversate ale lui Elon Musk, care au îndepărtat o parte dintre cumpărători.

Dar cifrele din 2026 arată că, atunci când prețul este bun, mulți clienți separă produsul de imaginea brandului. Tesla a avut 170.351 de înmatriculări în Europa în prima jumătate a anului, cu 54,6% mai mult decât în perioada similară din 2025. În iunie, Tesla a înregistrat 52.563 de mașini în regiunea UE + EFTA + Marea Britanie, în creștere cu 49,9%.

Mai există un motiv important: piața se mișcă spre electrificare. În iunie, înmatriculările de mașini electrice, plug-in hybrid și hibride au crescut puternic și au ajuns să reprezinte aproape 70% din piața europeană, în timp ce mașinile pe benzină și diesel au scăzut.

Dacia are încă avantajul prețului, dar și o problemă

Sandero rămâne un fenomen european pentru că oferă exact ce caută mulți cumpărători: mașină nouă, simplă, ieftină și suficient de practică. Dar scăderea de 12,5% pe primele șase luni arată că modelul nu mai crește automat.

O parte din problemă vine din logistică. Renault a spus că a avut probleme logistice la Dacia în prima parte a anului, iar vânzările grupului și-au revenit în trimestrul al doilea. Reuters notează și că Dacia este limitată de o gamă electrică încă redusă.

Pentru România, există și o nuanță importantă: Sandero este model Dacia, dar nu mai este produs la Mioveni. Libertatea a scris anterior că producția Sandero și Logan a fost mutată, iar la Mioveni se mai fac doar Duster și Bigster.

Pe scurt, Sandero încă este campionul Europei în 2026. Dar Model Y a redus diferența la mai puțin de 4.000 de mașini după șase luni. Iar asta transformă a doua parte a anului într-o luptă directă între cea mai populară mașină ieftină din Europa și cel mai puternic SUV electric de volum.

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