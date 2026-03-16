Printre cei prezenți s-a numărat și campionul olimpic David Popovici, ambasadorul campaniei, care a vorbit despre importanța responsabilității la volan și despre experiența sa după ce a participat la cursurile Academiei Titi Aur.

„După cursurile Academiei Titi Aur mă simt un șofer mai atent și mai responsabil. Cred că educația rutieră face diferența și că fiecare dintre noi poate contribui la un trafic mai sigur”, a spus David Popovici.

1.000 de șoferi pot participa gratuit

Campania „Viața e a ta” se desfășoară între martie și octombrie 2026 și include cursuri gratuite de conducere defensivă pentru 1.000 de șoferi din întreaga țară: Brașov, Sibiu, Alba Iulia, Oradea, Târgu Mureș, Constanța, Craiova, Timișoara, Suceava și Iași.

Participanții vor avea parte de pregătire teoretică, exerciții pe simulatoare de impact și răsturnare, dar și sesiuni practice pe circuit alături de instructorii Academiei Titi Aur.

Înscrierile pentru cursurile gratuite se pot face online, pe site-ul Academiei Titi Aur.

Cum arată un curs de conducere defensivă

Pe lângă prezentări și explicații teoretice, cei prezenți au putut participa la mai multe demonstrații practice.

Una dintre cele mai impresionante experiențe a fost simulatorul de impact frontal. Participanții se urcă într-un scaun special montat pe un sistem care reproduce senzația unei coliziuni la viteză redusă, pentru a arăta cât de puternic poate fi impactul chiar și la viteze aparent mici.

Un alt simulator reproduce răsturnarea unei mașini. Dispozitivul rotește lent cabina până când aceasta ajunge complet inversată, demonstrând cât de important este purtarea centurii de siguranță.

Pe circuit au avut loc și demonstrații de control al mașinii în situații limită. Instructorii Academiei Titi Aur au arătat cum se produce un derapaj și cum trebuie reacționeze un șofer atunci când mașina pierde aderența.

Pentru mulți dintre cei prezenți, momentul cel mai spectaculos a fost demonstrația în care o mașină rulează controlat pe două roți – un exercițiu realizat de instructori pentru a arăta limitele mașinii și importanța controlului în situații extreme.

De ce sunt necesare astfel de cursuri

Participanții la curs au avut parte și de demonstrații practice. Foto: Facebook-Titi Aur

România rămâne una dintre țările europene cu cele mai ridicate rate ale accidentelor rutiere mortale. În fiecare săptămână, aproximativ 25 de oameni își pierd viața în accidente rutiere, potrivit statisticilor europene.

Printre principalele cauze se numără viteza excesivă, lipsa de anticipare și reacțiile greșite în situații de urgență.

Potrivit lui Titi Aur, fondatorul Academiei Titi Aur, scopul cursurilor este ca șoferii să înțeleagă limitele mașinii și să învețe cum să reacționeze corect în situații critice.

„Cursurile de conducere defensivă îi ajută pe șoferi să anticipeze pericolele și să își controleze reacțiile. În multe cazuri, o decizie corectă luată în câteva secunde poate face diferența dintre un incident minor și un accident grav”, a spus Titi Aur.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE