Piesele au fost preluate de Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei, unde vor fi restaurate în laborator și analizate de o echipă internațională de arheologi, chimiști, fizicieni și geologi.

„Este vorba despre un inel fără analogii în România, realizat dintr-o sârmă mai groasă de aur, cu capetele spiralate. În plus, există 116 mici verigi decorate cu incizii, care pot fi interpretate și ca cercei. Deși în colecția muzeului există alte piese preistorice din aur, un tezaur atât de bogat nu am mai avut până acum. Valoarea lui este inestimabilă”, a explicat muzeografa Malvinka Urak.

Artefactele vor trece printr-un proces de restaurare și curățare în laborator, apoi vor fi supuse unor analize interdisciplinare la care vor participa arheologi, chimiști, fizicieni și geologi, inclusiv din străinătate.

Obiectele urmează să fie expuse publicului după ce cercetările vor fi finalizate, iar specialiștii consideră că ele vor deveni o piesă centrală în patrimoniul național.

Ministrul Culturii, Andras Demeter, a subliniat că valoarea acestui tezaur depășește sfera materială, fiind o dovadă vie a măiestriei și spiritualității comunităților care au trăit pe teritoriul României acum peste trei mii de ani.