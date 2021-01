Thailandezii își simulează înmormântarea pentru a scăpa de stresul din pandemie și îmbunătățirea situației financiare

Oamenii speră astfel că rituatul le va îmbunătăţi starea materială sau că le va oferi un nou început, iar în cazul unora din ei, viaţa grea din timpul pandemiei a făcut ca ceremonia să capete o importanţă şi mai mare.

Doritorii plătesc aproximativ 3 dolari pentru florile, lumânările şi îmbrăcămintea care fac parte din ceremonie.

Apoi, ei urmează instrucţiunile călugărilor. Oamenii stau aşezaţi iniţial într-un sicriu cu capul îndreptat spre vest, direcţia în care sunt îngropate persoanele decedate, apoi se întorc invers, ceea ce simbolizează renaşterea.

Am simţit că renasc, am revenit la viaţă şi am devenit o persoană nouă.

Nutsarang Sihard, participant la ceremonie, pentru Reuters: