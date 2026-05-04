Senatorul pe care se bazau PSD și AUR a anunțat că nu votează moțiunea de cenzură

Senatorul Liviu Fodoca, ales în Sălaj pe listele POT, refuză să susțină moțiunea PSD-AUR împotriva Guvernului Bolojan, denunțând „sistemul corupt” într-o postare pe Facebook.



„Nu sunt și nu voi fi niciodată instrumentul politic al PSD și nu voi susține, prin vot încercările de salvare politică ale unui sistem corupt care a distrus România. PSD în ultimii 35 ani a contribuit decisiv la slăbirea instituțiilor statului, la risipirea resurselor naționale și la îndepărtarea României de la un parcurs autentic de dezvoltare.

În acest context, consider că actuala moțiune de cenzură nu reprezintă o schimbare de direcție, ci riscă să devină doar un instrument prin care se încearcă reabilitarea politică a urmașilor FSN-ului, fără asumarea responsabilității pentru deciziile care au generat nemulțumirea profundă a românilor”, a transmis Liviu Fodoca, pe contul său de Facebook.

Senatorul Liviu Fodoca a criticat PSD pe Facebook

Fodoca a argumentat că moțiunea PSD și AUR nu oferă soluții reale și că riscă să devină doar un mijloc de reabilitare politică pentru „urmașii FSN-ului”. El a criticat dur liderii PSD, afirmând:

„PSD și toți urmașii lui Ion Iliescu, Petre Roman, Adrian Năstase și Liviu Dragnea trebuie să dispară din politica românească.

Atât timp cât nu există o voință reală de reformă și deschidere pentru o guvernare transparentă, nu voi participa la demersuri care au ca unic scop conservarea unui sistem politic care și-a pierdut credibilitatea”, a mai scris în postarea de pe Facebook.

Moţiunea de cenzură „STOP Planului Bolojan de distrugere a economiei, de sărăcire a populaţiei şi de vânzare frauduloasă a averii statului” va fi dezbătută mâine, 5 mai, în Parlament.



Semnată de 254 de parlamentari, aceasta depășește pragul de 233 de voturi necesare pentru a demite guvernul.



În Parlamentul României, PSD deține 127 de parlamentari, AUR are 90, iar PNL, USR și UDMR au 74, 59 și respectiv 32 de mandate. Grupul PACE-Întâi România, din care face parte Fodoca, are 12 senatori.

